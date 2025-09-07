L’aspettativa diffusa che i progressi medici, tecnologici e igienico-sanitari del XX e XXI secolo possano continuare a prolungare indefinitamente la vita umana viene oggi seriamente messa in discussione. Secondo uno studio condotto dall’Università del Wisconsin-Madison e pubblicato sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), è altamente improbabile che le generazioni nate dopo il 1939 riescano a superare il traguardo dei 100 anni d’età. Un’affermazione che, sebbene possa apparire controintuitiva, trova fondamento in un’attenta analisi delle tendenze demografiche mondiali.

I dati sotto la lente

Lo studio, frutto di un’approfondita ricerca, ha esaminato i dati relativi all’aspettativa di vita in 23 paesi ad alto reddito e a basso tasso di mortalità. Tra questi figurano nazioni occidentali come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia e Giappone, tutte accomunate da sistemi sanitari sviluppati e un accesso diffuso alle cure mediche. I ricercatori hanno osservato i trend registrati nel corso del XX secolo e li hanno confrontati con l’andamento delle ultime decadi, giungendo a una conclusione sorprendente: il ritmo di aumento della longevità si è rallentato in modo significativo, se non addirittura arrestato.

Un rallentamento che non può più essere ignorato

Nel corso della prima metà del Novecento, l’aspettativa di vita ha conosciuto un’espansione senza precedenti. L’introduzione degli antibiotici, la vaccinazione di massa, il miglioramento dell’alimentazione e l’adozione di norme igieniche hanno contribuito a ridurre drasticamente la mortalità infantile e a prevenire numerose malattie. Tuttavia, a partire dagli anni ’80, questo trend ha cominciato a mostrare segnali di saturazione.

La crescita dell’aspettativa di vita, che una volta sembrava inarrestabile, si è oggi appiattita in molte regioni del mondo. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, si osservano addirittura leggere inversioni di tendenza, causate da fattori come l’aumento delle malattie croniche, le disuguaglianze sanitarie e l’epidemia di obesità.

Perché i nati dopo il 1939 potrebbero non superare i 100 anni

Secondo gli autori della ricerca, le generazioni nate dopo il 1939 si trovano a fronteggiare sfide molto diverse rispetto ai loro predecessori. Se i nati nei primi decenni del XX secolo hanno beneficiato dei grandi progressi della medicina preventiva e della sanità pubblica, i loro discendenti devono invece affrontare una realtà complessa, segnata da un cambiamento nei principali determinanti di salute.

Tra i fattori che compromettono il raggiungimento di età ultra-avanzate si annoverano:

L’incremento delle patologie croniche : diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e neurodegenerative sono in crescita, spesso come conseguenza di stili di vita poco salutari.

Lo stress e l’ambiente urbano : la vita moderna, soprattutto nelle grandi città, espone a un maggiore stress psicosociale, inquinamento e isolamento sociale, tutti elementi correlati a una riduzione dell’aspettativa di vita.

L’impatto del cambiamento climatico : eventi climatici estremi, inquinamento atmosferico e insicurezza alimentare hanno effetti diretti e indiretti sulla salute pubblica.

Il rallentamento del progresso medico: sebbene la medicina abbia fatto passi avanti nel trattamento di molte malattie, il ritmo delle scoperte rivoluzionarie in grado di allungare significativamente la vita sembra oggi meno incalzante rispetto al passato.

Una longevità sempre più diseguale

Un altro aspetto rilevato dallo studio riguarda la crescente disuguaglianza nell’accesso ai benefici della longevità. Sebbene le medie nazionali possano apparire stabili o in lieve crescita, una lettura più attenta dei dati mostra che i vantaggi non sono distribuiti equamente. In molti paesi, la differenza di aspettativa di vita tra gruppi socioeconomici elevati e bassi si è ampliata, portando a scenari in cui solo una parte della popolazione può realmente sperare di vivere a lungo e in buona salute.

Inoltre, le dinamiche migratorie, l’urbanizzazione e le crisi economiche ricorrenti hanno contribuito ad accentuare tali divari, rendendo ancora più complessa la costruzione di politiche pubbliche efficaci e inclusive.

Il concetto di “invecchiamento sano” è divenuto un tema centrale nel dibattito scientifico e politico. Ma la domanda chiave che emerge da questa nuova ricerca è: fino a che punto è sostenibile prolungare la vita? E soprattutto, a quale prezzo?

Mentre le tecnologie anti-aging, le biotecnologie e la medicina rigenerativa promettono nuovi orizzonti, molti esperti mostrano la necessità di non trascurare la qualità della vita. Vivere più a lungo, infatti, ha senso solo se accompagnato da un buon stato di salute fisica e mentale. Altrimenti, il rischio è quello di assistere a un allungamento del periodo di disabilità e fragilità, con impatti economici e sociali rilevanti.







Cosa ci attende nel futuro?

In primo luogo, appare urgente ripensare i modelli di prevenzione, spostando il focus dalla sola cura delle malattie alla promozione attiva del benessere durante tutto l’arco della vita.

In secondo luogo, sarà fondamentale investire in ricerca multidisciplinare che sappia integrare le scienze biomediche con l’epidemiologia, la sociologia e l’economia, al fine di comprendere appieno le dinamiche che influenzano l’invecchiamento.

Infine, è indispensabile un impegno politico a lungo termine, capace di affrontare con realismo e visione d’insieme le sfide poste dall’invecchiamento demografico, evitando promesse irrealistiche e affrontando le disuguaglianze strutturali che minano la salute pubblica.

L’idea che il secolo attuale possa essere quello dei centenari diffusi viene oggi sottoposta a una revisione critica. Nonostante gli enormi progressi della medicina e delle scienze della vita, la realtà dei fatti mostra che vivere oltre i cento anni rimane, per la maggior parte delle persone, un traguardo eccezionale e non la norma.

Patricia Iori