L’idea che la nascita rappresenti una soglia netta tra un “prima” sterile e un “dopo” popolato da microrganismi è stata a lungo radicata nella cultura scientifica e collettiva. Uno studio presentato nel corso di un importante congresso internazionale di microbiologia clinica ha acceso i riflettori su un fenomeno potenzialmente allarmante: la presenza diffusa di geni di resistenza agli antibiotici già nei primissimi momenti di vita.

Questa indagine suggerisce che questa distinzione possa essere meno netta di quanto si pensasse.

Una scoperta che mette in discussione certezze consolidate

Secondo i dati emersi, analizzando il meconio — la sostanza che costituisce le prime feci dei neonati — è stata rilevata una presenza sorprendentemente elevata di geni associati alla resistenza antimicrobica. Il meconio, tradizionalmente considerato un materiale privo di significativa attività microbica, si rivela invece una fonte preziosa di informazioni sul microbioma iniziale del neonato.

I risultati mostrano che oltre il 90% dei campioni esaminati contiene già tracce genetiche riconducibili alla capacità dei batteri di resistere ai farmaci antibiotici. Ancora più significativo è il fatto che ogni neonato presenti, in media, otto geni distinti legati a questa resistenza. Si tratta di un dato che suggerisce una diffusione molto precoce — e probabilmente sistemica — di tali caratteristiche.

La ricerca è stata condotta su un campione di 105 neonati ricoverati in terapia intensiva nelle prime 72 ore di vita. I neonati in condizioni critiche rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile, sia per l’immaturità del sistema immunitario sia per la frequente esposizione a trattamenti antibiotici.

Attraverso tecniche avanzate di analisi genetica, i ricercatori hanno esaminato il contenuto del meconio per individuare la presenza di geni di resistenza antimicrobica. Questo approccio consente di rilevare non necessariamente batteri vivi, ma il loro potenziale genetico, offrendo così una visione più ampia del cosiddetto “resistoma” — l’insieme dei geni che conferiscono resistenza agli antibiotici.







Un fenomeno che precede la nascita?

Uno degli aspetti più inquietanti dello studio riguarda l’origine di questi geni. Se i neonati vengono analizzati entro poche ore dalla nascita, è improbabile che abbiano acquisito tali caratteristiche esclusivamente dall’ambiente esterno. Questo apre l’ipotesi che la trasmissione possa avvenire già durante la gravidanza, attraverso la madre.

Il microbioma materno, così come eventuali esposizioni ambientali o farmacologiche, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel determinare la composizione iniziale del microbioma neonatale. In questo senso, la gravidanza non sarebbe solo un periodo di sviluppo fisico, ma anche un momento chiave per la definizione del profilo microbiologico del futuro individuo.

L’antibiotico-resistenza è già considerata una delle principali minacce globali per la salute pubblica, in grado di compromettere l’efficacia di trattamenti fondamentali. Se tali meccanismi sono presenti fin dalla nascita, il problema potrebbe essere ancora più radicato di quanto si pensasse.

I neonati, soprattutto quelli ricoverati in terapia intensiva, sono spesso esposti a infezioni e necessitano di interventi tempestivi. La presenza di batteri resistenti potrebbe complicare la scelta delle terapie e ridurre le opzioni disponibili.

Un ecosistema invisibile ma determinante

Il microbioma umano — l’insieme dei microrganismi che vivono nel nostro corpo — è ormai riconosciuto come un elemento fondamentale per la salute. Esso contribuisce alla digestione, alla regolazione del sistema immunitario e persino al benessere mentale. Tuttavia, il suo equilibrio può essere compromesso dalla presenza di geni di resistenza, che alterano la dinamica tra batteri “buoni” e “cattivi”.

Nel caso dei neonati, il microbioma è in una fase di formazione e quindi particolarmente sensibile. La colonizzazione iniziale può avere effetti a lungo termine, influenzando la predisposizione a malattie e la risposta ai trattamenti farmacologici. Comprendere come e quando si instaurano questi equilibri diventa quindi essenziale.

Diversi fattori potrebbero contribuire alla diffusione precoce della resistenza antimicrobica. Tra questi, l’uso diffuso di antibiotici in ambito medico e agricolo rappresenta uno dei principali indiziati. Anche l’ambiente ospedaliero, con la sua alta concentrazione di patogeni e trattamenti farmacologici, può favorire la selezione di batteri resistenti.

Non va poi trascurato il ruolo delle pratiche ostetriche, come il parto cesareo o l’uso profilattico di antibiotici durante il travaglio. Questi interventi, pur essendo spesso necessari, possono influenzare la composizione del microbioma neonatale e facilitare la trasmissione di geni di resistenza.

Alcuni ricercatori suggeriscono anche l’impiego di probiotici o altre forme di modulazione del microbioma come possibili strumenti preventivi. Tuttavia, si tratta di approcci ancora in fase sperimentale, che richiedono ulteriori studi per essere validati.