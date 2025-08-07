In un’importante svolta nella comprensione delle cause dell’obesità infantile, un nuovo studio condotto dall’University College di Londra ha portato alla luce un aspetto spesso trascurato della genetica: i geni materni non ereditati, cioè quelli che i figli non ricevono direttamente nel proprio DNA, possono comunque esercitare un’influenza significativa sullo sviluppo fisico dei bambini, in particolare sulla predisposizione al sovrappeso e all’obesità.

Pubblicata sulla rivista scientifica PLOS Genetics, la ricerca mette in discussione le nozioni tradizionali secondo cui solo i geni trasmessi direttamente dai genitori avrebbero un ruolo nel determinare il futuro stato di salute dei figli. Al contrario, emerge un quadro molto più complesso in cui anche i geni “non ereditati”, in particolare quelli della madre, contribuiscono indirettamente, modellando l’ambiente intrauterino e, successivamente, quello familiare durante l’infanzia e l’adolescenza.

Il concetto di “eredità genetica indiretta” sta ricevendo sempre maggiore attenzione nel campo della genetica comportamentale e dello sviluppo. Questo studio lo conferma, mostrando come i geni che una madre non trasmette al figlio possano comunque influenzare le sue condizioni di crescita. Come? Attraverso l’ambiente che la madre stessa contribuisce a creare, in particolare durante la gestazione, ma anche successivamente nel modo in cui nutre, educa e si prende cura del bambino.

I ricercatori dell’UCL hanno condotto un’analisi su larga scala che ha coinvolto oltre 2.600 famiglie, ciascuna composta da madre, padre e un figlio. I dati raccolti includevano il profilo genetico di ciascun membro della famiglia, lo stile di vita e l’Indice di massa corporea (BMI), registrati nel tempo dalla nascita del bambino fino ai 17 anni. Grazie a una sofisticata metodologia statistica, è stato possibile distinguere tra l’effetto dei geni effettivamente ereditati dai figli e quello dei geni che, pur restando nei genitori, agiscono attraverso l’ambiente che essi contribuiscono a plasmare.

L’influenza materna: oltre la genetica trasmessa

I risultati dello studio sono stati sorprendenti: se da un lato il BMI dei figli risulta correlato a quello di entrambi i genitori, l’influenza della madre si dimostra molto più articolata e persistente rispetto a quella del padre. In particolare, i geni materni non ereditati hanno mostrato un’influenza quantificabile e significativa in due momenti cruciali dello sviluppo: durante la gravidanza e nell’adolescenza.

Durante la gestazione, i geni materni regolano numerosi aspetti del funzionamento fisiologico della madre, come il metabolismo, la capacità di trasportare nutrienti al feto, l’equilibrio ormonale e persino le risposte immunitarie. Anche se il bambino non eredita direttamente questi geni, ne subisce comunque l’influenza, perché essi contribuiscono a definire l’ambiente uterino nel quale il feto si sviluppa. Questo ambiente può essere più o meno favorevole a uno sviluppo sano, incidendo su aspetti come il peso alla nascita, la regolazione dell’appetito e il metabolismo postnatale.

Nell’adolescenza, invece, l’impatto sembra derivare da un altro tipo di influenza indiretta: quella comportamentale e ambientale. I geni non trasmessi possono influenzare le abitudini della madre — ad esempio in relazione all’alimentazione, all’attività fisica, al rapporto col cibo — che a loro volta condizionano lo stile di vita del figlio.







Il contributo paterno

Diversamente dalla madre, l’influenza del padre sul BMI del figlio si è dimostrata più limitata ai geni effettivamente ereditati. In altre parole, una volta trasmesso il corredo genetico, il peso dell’influenza paterna sembra attenuarsi, almeno per quanto riguarda l’ambiente familiare e comportamentale.

Questo dato non significa che il ruolo del padre sia trascurabile, ma suggerisce che la trasmissione genetica paterna agisca prevalentemente in maniera diretta, senza gli stessi livelli di influenza ambientale e indiretta riscontrati per la madre. Si tratta comunque di un’informazione cruciale per la comprensione delle dinamiche familiari nella prevenzione dell’obesità infantile.

Le implicazioni pratiche di questi risultati sono rilevanti sotto molteplici aspetti, a partire dalle politiche sanitarie fino alle strategie di prevenzione personalizzata. Se i geni non ereditati possono comunque esercitare un’influenza significativa sul rischio di obesità, diventa fondamentale considerare l’intero contesto familiare — non solo il patrimonio genetico trasmesso — nei programmi di educazione alla salute, in particolare durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

Interventi mirati che coinvolgano attivamente le madri, non solo come portatrici di geni, ma come costruttrici dell’ambiente primario del bambino, potrebbero avere un impatto concreto nella riduzione del rischio di obesità infantile. Questi potrebbero includere programmi di supporto nutrizionale durante la gravidanza, educazione sanitaria, consulenze su stile di vita e promozione dell’attività fisica in famiglia.

Un nuovo paradigma nella trasmissione ereditaria

In ultima analisi, questa ricerca contribuisce a ridefinire il concetto stesso di ereditarietà. Non più un semplice passaggio di tratti genetici da una generazione all’altra, ma un sistema molto più complesso in cui geni, ambiente e comportamenti interagiscono in maniera dinamica e spesso invisibile.