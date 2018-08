Una ricerca ha svelato la complessa matematica che sta dietro la ricerca di cibo da parte dei vermi nematodi. Come la maggior parte dei vermi, i nematodi, “Caenorhabditis elegans”, si affidano al loro senso dell’olfatto per rintracciare il cibo. Ma come interpretano gli odori? Come si traduce un profumo nel cervello del verme?

I ricercatori suggeriscono che il verme e il suo cervello giochino una partita di “caldo e freddo”.

Ha detto in un comunicato stampa Alon Zaslaver, neurogenetista all’Università ebraica di Gerusalemme:

“Immagina di essere in un’enorme casa buia e una torta al cioccolato è stata appena tolta dal forno. Per trovare la torta, probabilmente fiuterai per vedere da quale direzione proviene il profumo e inizierai a camminare in quella direzione.”









Lavoro di squadra

Il verme ha un approccio simile. Quando una cellula neurale riceve un profumo, il cervello dice al nematode di iniziare a strisciare. Finché il profumo diventerà più forte, il verme continuerà nella stessa direzione. Se il profumo inizia a dissiparsi, il verme si fermerà e riconsidererà le sue decisioni.

Nel più recente studio, gli scienziati hanno cercato di capire in che modo esattamente il nematode formuli una via alternativa. La loro analisi, dettagliata nella rivista Nature, ha rivelato l’azione di una cellula neurale secondaria. La prima cellula ha il compito di tracciare la traiettoria dell’odore ricevuto. La seconda cellula determina se l’intensità del profumo sia positiva o negativa. Se negativa, quindi diventando più debole l’odore, la seconda cellula dice al verme di fermarsi e prendere una strada diversa. Le due cellule lavorano in tandem per dirigere il verme verso il profumo originale.

Sbagliando si…mangia!

Gli scienziati hanno etichettato i neuroni del verme con una proteina fluorescente e ne hanno esaminato il cervello mentre il nematode cercava cibo in laboratorio. Hanno poi trattenuto il cibo dai soggetti del test prima di lasciarli liberi in un serbatoio con stimoli posizionati in modo specifico.

Basandosi sulla risposta dei due vermi ai gradienti degli stimoli, gli scienziati hanno formulato sistemi matematici per descrivere la ricerca del cibo.

Conclude Zaslaver:

“Questi vermi ci insegnano una lezione importante. Anche se il comportamento del verme sembra semplice, il suo impegno nei confronti di tentativi ed errori, ossia la risoluzione dei problemi, rende la strategia infallibile. Abbiamo bisogno di un sistema di backup in grado di monitorare se ci stiamo effettivamente muovendo nella direzione giusta. Anche se quel nuovo percorso differisce da quello originariamente previsto.”

Roberto Bovolenta