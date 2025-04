Il concetto di famiglia è in continuo mutamento, tanto nella società quanto nelle leggi che la regolano. Con il passare degli anni, sempre più spesso si parla di famiglie composte da diverse configurazioni, non necessariamente quelle tradizionali. Recentemente, la Corte di Cassazione ha deciso che genitori è la dicitura corretta da usare sui documenti di identità dei minori.

La sentenza in questione riguarda la dicitura che dovrebbe comparire sui documenti di identità dei minori. Fino al 2019, sui documenti di identità dei minori veniva indicato il termine “genitori”, un’espressione che rifletteva la varietà di configurazioni familiari esistenti. Tuttavia, nel 2019, un decreto firmato dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva modificato questa dicitura, reintroducendo il termine “padre” e “madre” nei documenti, escludendo la possibilità di utilizzare “genitori”. Questa scelta rispecchiava un ritorno a una visione più tradizionale della famiglia. La recente sentenza della Corte di Cassazione ha rovesciato questa posizione, stabilendo che la dicitura “genitori” rimane pienamente legittima.

Il decreto Salvini

Nel 2019, la modifica aveva cancellato l’espressione “genitori” e ripristinato la formula “padre” e “madre”, decisione che aveva suscitato dibattiti accesi. Il provvedimento di Salvini era stato pensato, tra l’altro, per rafforzare un’idea di famiglia più tradizionale, quella in cui la figura del padre e della madre era ben definita e distintamente riconosciuta. Questo approccio era, in qualche modo, in contrasto con l’inclusività delle nuove forme di famiglia che stavano emergendo con maggiore visibilità.

Nonostante l’intenzione di legare la legislazione alla figura archetipica della famiglia tradizionale, questo decreto aveva suscitato forti critiche da parte di chi riteneva che la norma non rispecchiasse più la realtà della società odierna, in cui la nozione di famiglia è assai più variegata. Le critiche si erano focalizzate sulla necessità di aggiornare il linguaggio giuridico, al fine di renderlo più inclusivo e rappresentativo delle diverse tipologie di nuclei familiari che caratterizzano la società contemporanea, dove le coppie omosessuali, le famiglie allargate e le adozioni rappresentano realtà quotidiane.

La vicenda legata alla definizione di “genitori” sui documenti di identità affonda le radici nella legislazione precedente, quando nel 2015 il governo di Matteo Renzi introdusse il termine “genitori” al posto di “padre” e “madre”. Questo cambiamento fu visto come un passo importante verso il riconoscimento delle diverse configurazioni familiari, che non necessariamente si riconoscevano nel modello tradizionale di padre e madre. In quel periodo, il dibattito politico e sociale in Italia stava cominciando a confrontarsi con la crescente visibilità di famiglie con una genitorialità diversa da quella tradizionale.

Il decreto del 2015 mirava a dare spazio a tutte le forme di famiglia, inclusi i genitori omosessuali e le famiglie adottive, dove non sempre esistono un padre e una madre biologici. In questo contesto, l’introduzione di “genitori” nei documenti di identità si configurava come un atto simbolico di apertura verso la pluralità delle esperienze familiari, rappresentando una visione più inclusiva e moderna.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha emesso così una sentenza storica, dichiarando inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno contro una decisione della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima, nel 2024, aveva stabilito che non fosse obbligatorio utilizzare la dicitura “padre” e “madre” sulla carta d’identità di un minore, preferendo invece quella di “genitori”. La Corte di Cassazione ha sostanzialmente confermato il principio che, sulla base della legge vigente, l’uso della parola “genitori” è perfettamente legittimo e non in contrasto con la normativa italiana.

Questa sentenza è significativa per diversi motivi. In primo luogo, rappresenta un ulteriore passo verso l’affermazione di una visione più aperta e pluralistica della famiglia. La decisione della Cassazione implica che la giustizia italiana riconosce ufficialmente che le famiglie di oggi non sono tutte strutturate attorno a un padre e una madre, ma che molte famiglie hanno un numero di genitori e un assetto diverso da quello tradizionale. Così facendo, la Corte si pone in continuità con la legge del 2015 e con il principio di inclusività, che punta a riflettere la realtà della società contemporanea.