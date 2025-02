La Genizah di Rabat, recentemente portata alla luce da un progetto di ricerca statunitense, rappresenta un aspetto interessante della storia ebraica. Sebbene i ritrovamenti di genizot siano stati documentati dalla fine dell’Ottocento, con il famoso caso del Cairo, la scoperta della Genizah di Rabat offre una testimonianza della forte presenza ebraica in Marocco.

Che cos’è una Genizah?

Quando si parla di Genizah (pl. genizot) si fa riferimento a stanze di accumulo di materiali testuali ebraici, rinvenute all’interno di edifici di culto giudaici situati in paesi a maggioranza islamica. La genizah serviva come luogo di deposito di lungo periodo per testi di carattere sacro, ma anche per una varietà di altri materiali: da frammenti di opere religiose, a lettere personali, da contratti matrimoniali a testi scolastici per bambini. Questi materiali venivano accumulati in luoghi dedicati e specifici, per essere conservati in modo rispettoso, evitando che venissero distrutti dalla mano dall’uomo.

Inizialmente, il principio che portava all’abbandono di questi materiali in tali stanze stava nel fatto che un testo contenente la parola “Dio” non potesse venir distrutto una volta terminata la sua funzione. La soluzione divenne, quindi, quella di inserirli in apposite stanze chiamate “Genizot”, caratterizzate da una piccola fessura, la quale permetteva l’inserimento dei documenti testuali che venivano poi lasciati all’interno per periodi di tempo molto lunghi.

Con il passare degli anni, si decise che tutti i frammenti scritti in lingua ebraica, indipendentemente dal loro contenuto, dovessero venire trattati allo stesso modo, e quindi inseriti nelle genizot. Questo ha permesso nei secoli a studiosi e ricercatori di venire a conoscenza di queste stanze di accumulo, ritrovandosi tra le mani collezioni di testi religiosi fondamentali per l’ebraismo, ma anche cimeli di letteratura, o semplici documenti della quotidianità: tutti materiali fondamentali per lo studio delle comunità ebraiche medievali vissute in paesi a maggioranza islamica.

La più famosa genizah è sicuramente quella rinvenuta all’interno della sinagoga Ben Ezra nell’antica città del Cairo (all’epoca Fustat), alla fine del XIX secolo. Questo ritrovamento è stato fondamentale per lo studio della vita delle comunità ebraiche nei territori egiziani, e non solo, offrendo una ricca panoramica sulle tradizioni, le dinamiche sociali e culturali che li caratterizzavano.

Il Marocco ebraico: la Genizah di Rabat

La città di Rabat, capitale del Marocco, ha ospitato fino alla metà degli anni Sessanta dello scorso secolo una delle più numerose comunità ebraiche del Nord Africa. Sebbene oggi la popolazione ebraica del Marocco sia diminuita drasticamente, in passato la sua presenza era radicata in tutte le principali città, tra cui il distretto di Rabat-Salé.

Il grande esodo post creazione dello Stato d’Israele, unito al continuo richiamo verso la Terra Promessa, portò molti ebrei a migrare in massa verso lo stato ebraico, l’Europa e gli Stati Uniti d’America, anche intraprendendo azioni di emigrazione illegale che portarono alla morte di migliaia di persone. Tuttavia, l’esodo ha fatto sì che moltissimi materiali testuali venissero abbandonati in case, scuole, uffici ed edifici rimasti vuoti, in modo alquanto definitivo, a partire dagli anni Ottanta. In seguito a ciò, all’inizio degli anni Duemila, gli ultimi rappresentanti della comunità ebraica di Rabat decisero di raccogliere questi materiali e dar vita alla Genizah di Rabat.

Il progetto di ricerca e la scoperta della Genizah di Rabat

Grazie al lavoro dello studioso Oren Kosansky, tra il 2005 e il 2014 è stato avviato il Rabat Genizah Project, un progetto di ricerca volto a studiare la Genizah di Rabat. Con l’accordo delle autorità locali e la collaborazione della comunità ebraica marocchina, nonché del Museo dell’Ebraismo di Casablanca, è stato avviato un programma di raccolta, catalogazione e digitalizzazione di tutti i frammenti rinvenuti all’interno del Mellah, il quartiere ebraico della città. Il lavoro di recupero dei materiali è stato di fondamentale importanza per la memoria ebraica marocchina della città stessa, la quale avrebbe rischiato di andare perduta.

Il progetto in stallo

Purtroppo, il progetto avviato ha avuto una brusca battuta di arresto. Sebbene i documenti siano stati studiati e digitalizzati, solo una piccola percentuale è stata resa fruibile al pubblico, un insufficiente apporto alla ricerca della storia ebraica marocchina.

Inoltre, una parte dei materiali sembra provenire da paesi limitrofi, come la Tunisia, e da città europee, ad esempio Parigi, Livorno e Varsavia, il che li renderebbe ancora più interessanti ed utili per tracciare un insieme delle relazioni e delle dinamiche esistite tra le comunità ebraiche che si affacciavano sul Mediterraneo sin dall’epoca medievale.

Il Marocco e gli Accordi di Abramo

Il Marocco è stato uno degli ultimi paesi firmatari degli Accordi di Abramo nel dicembre 2020, un’importante iniziativa diplomatica che ha sancito alleanze e accordi tra lo Stato d’Israele e alcuni paesi arabo-musulmani, tra cui il Bahrein, il Sudan e gli Emirati Arabi Uniti. Questi accordi hanno segnato un grande passo avanti nella normalizzazione delle relazioni non solo diplomatiche, ma anche economiche e culturali tra questi due mondi, aprendo a nuove possibilità di collaborazione e cooperazione.

Inoltre, già prima di questa firma, nella Carta costituzionale marocchina del 2011, era stato inserito un passaggio al Preambolo che richiamava all’importanza di proteggere e salvaguardare l’elemento ebraico come parte integrante della cultura marocchina.

Ciò dimostra quanto le relazioni tra il Marocco e lo Stato d’Israele siano distese e cooperative, un risultato ottenuto anche grazie all’azione di mediazione svolta dagli Stati Uniti.

Scoperte come quella della Genizah di Rabat sono di fondamentale importanza per la ricostruzione di una storia più generale della comunità ebraica vissuta sul territorio del Maghreb, e soprattutto per le dinamiche sociali, economiche e culturali che hanno caratterizzato la vita di esse, anche sul più ampio panorama mediterraneo. Questi documenti sono una preziosa risorsa per gli studiosi che si occupano di comprendere più approfonditamente le interazioni tra le diverse comunità religiose e la loro coabitazione.

Sophia Spinelli