Genocidio armeno: a 106 anni dalla strage di 1,5 milioni di armeni cattolici

Genocidio armeno: dopo 106 anni non è riconosciuto ancora come tale da tutti i Paesi del mondo.

È il genocidio armeno il primo genocidio del XX secolo. Ebbe luogo nell’area dell’ex impero ottomano , in Turchia, durante il periodo della Prima Guerra Mondiale. Dalla stima degli storici, furono eliminati i due terzi degli armeni cattolici e si contano in tutto 1.500.000 vittime. Molti bambini furono, invece, islamizzati. Numerose donne furono inviate nell’harem.

Lo scopo del genocidio armeno era quello di risolvere il problema degli armeni cristiani in Occidente. Venne ideato ad opera del partito “Ittihad ve Terraki” (Unione e Progresso). L’obiettivo era quello di riformare lo stato su base nazionalista. Per realizzare ciò, si volle cancellare la comunità armena come soggetto storico, culturale e politico.

Il decreto provvisorio di deportazione risale al Maggio 1915, ma già nella notte tra il 23 e il 24 Aprile 1915 tutti i notabili armeni di Costantinopoli vennero arrestati, deportati e massacrati.

Riconoscimento del genocidio

Ad oggi, però, a distanza di 106 anni, molti Paesi nel mondo non hanno riconosciuto la strage umana consumata durante la Grande Guerra. In Italia è stato riconosciuto solo pochi anni fa.

Anche per questo motivo, nella serata di ieri oltre 10mila persone hanno sfilato per le vie di Erevan, capitale dell’Armenia. Il corteo ha sfilato per le strade con torce e ceri per commemorare le vittime del massacro. Alcuni manifestanti hanno intonato canti patriottici, altri suonavano tamburi, altri ancora hanno bruciato bandiere turche.

Gli Stati Uniti e la risposta di Biden

Il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto per la prima volta la strage nel suo discorso commemorativo di oggi. Ha affermato







: “Ogni anno in questo girono ricordiamo le vite di tutti quelli che morirono nel genocidio armeno dell’epoca ottomana e ribadiamo il nostro impegno a impedire che atrocità simili accadono di nuovo.”

Nessun altro presidente americano, in passato, aveva riconosciuto la strage armena in via ufficiale come genocidio. Questa mossa potrebbe portare delle complicazioni nel rapporto già precario tra USA e Turchia. Anche Barack Obama aveva promesso, durante il suo mandato elettorale, di riconoscere la parola genocidio, ma poi usò solo parole come tragedia, atrocità di massa e orrore.

La risposta della Turchia

Per i turchi le esecuzioni di massa, i campi di sterminio, gli stupri delle donne armene, le fosse comuni e i corpi seviziati dei bambini, non sono mai esistiti. Secondo il ministero turco, le scomparse non furono frutto di una deportazione o di uno sterminio. Fu, piuttosto, una relocation: uno spostamento di massa libero e non coartato.

Mariachiara Grosso