È aumentata “drammaticamente” la militarizzazione dello stato di Rakhine in Myanmar, da dove lo scorso agosto sono fuggiti più di 670.000 Rohingya a causa di una campagna senza precedenti di persecuzione da parte dell’esercito birmano.

Tirana Hassan, direttore dell’area di crisi di Amnesty, ha affermato:

Marzuki Darusman, presidente della missione di ricerca, ha detto:

Facebook, il social network più popolare al mondo, ha ammesso la difficoltà che affronta per combattere l’istigamento all’odio, che definisce come un attacco alle persone basato sulla loro razza, orientamento sessuale e altre caratteristiche: solo l’anno scorso ha eliminato circa 66 mila messaggi a settimana, 288 mila mensili.

Facebook ha immediatamente risposto alle accuse:

“Non c’è spazio su Facebook per contenuti che promuovono odio e violenza, lavoriamo senza sosta per tenerli lontani dalla nostra piattaforma. Abbiamo investito in modo significativo in tecnologia e nelle competenze linguistiche locali per rimuovere rapidamente i contenuti violenti e le persone che violano ripetutamente le nostre policy contro l’ incitamento all’odio. Affrontiamo molto seriamente questo tema e abbiamo lavorato per diversi anni con esperti in Myanmar per sviluppare risorse per la sicurezza e campagne di counter-speech. Questo lavoro include una pagina di sicurezza dedicata al Myanmar, una versione locale illustrata dei nostri Standard della Comunità e costanti momenti di formazione per la società civile e per i gruppi in tutto il Paese. Naturalmente, possiamo fare ancora di più e continueremo a lavorare con esperti locali per aiutare a mantenere la nostra comunità al sicuro.”.