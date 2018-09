Geoffrey Owens è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato uno dei personaggi principali nella sitcom statunitense “I Robinson“, andata in onda dal 1985 fino al 1992. Oggi, l’attore è stato immortalato in una foto di due clienti dei supermercati Trader Joe’s, mentre lavorava come dipendente alla cassa. La foto è diventata, in pochissimo tempo, virale sui Social Network. Scopriamo tutti i dettagli.

Geoffrey Owens: da attore a cassiere al supermercato

Tutti conosciamo Geoffrey Owens per aver interpretato il simpatico Alvin Tibideaux, il marito di Sandra, nella famosa serie TV americana “I Robinson“. Dopo la fine della serie (1992) l’attore non ha continuato regolarmente la sua carriera nell’ambito cinematografico, infatti da allora, ha partecipato a qualche spot pubblicitario o serie TV come: “La vita segreta di un teenager americano“, “C’è sempre il sole a Philadelphia” e “Divorce e Lucifer“.









Oggi, è stato fotografato in una catena di supermercati americani (Trader J0e’s) nel New Jersey. Le varie testate giornalistiche affermano che dovrebbe guadagnare tra gli 8 e 11 dollari all’ora. La foto è diventata virale e in molti hanno accusato gratuitamente l’attore, evidenziando la sua situazione attuale e il suo umile lavoro. In particolare, il Daily Mail, ha pubblicato un articolo dal titolo: “Dalle battute dei copioni alla fila della cassa!”, ironizzando sulla vita da cassiere di Geoffrey Owens.

Molti altri, invece, sono dalla parte dell’attore. L’associazione “Sag-Aftra Foundation“, che si occupa di sostenere professionisti del settore artistico, ha invitato gli altri attori a pubblicare delle foto mentre sono impegnati a lavorare come cassieri, camerieri, impiegati e così via. L’attrice Justine Bateman ha espresso, in un post su Twitter, la sua disapprovazione nei confronti delle persone che hanno giudicato frettolosamente la scelta dell’attore: “Così, 26 anni dopo un lavoro televisivo, questo ragazzo ha un aspetto diverso (shock) e si sta guadagando una vita onesta presso un Trader Joe. Le persone che prendono la sua foto e giudicano sono spazzatura”.

Alessandra Colucci