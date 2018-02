Germania: ad Essen mensa dei poveri solo per chi ha documenti tedeschi

In un periodo non proprio tranquillo per quanto concerne immigrazione e solidarietà, ad alimentare una nuova scia di polemiche ci ha pensato la mensa dei poveri di Essen, città del Nord Reno-Vestfalia (uno dei land più popolosi) in Germania, che ha deciso di fornire i pasti solo a chi è in possesso di documenti tedeschi.

Il provvedimento è attivo già da metà gennaio, ed è stato comunicato attraverso una nota sul sito della mensa Essener Tafel della città di Essen (che in tedesco significa mangiare), in cui viene spiegato, che a portare a questa situazione è stato il forte incremento di rifugiati registrato nella zona negli ultimi anni.

Inoltre il responsabile locale, Jörg Sartor, ha dichiarato ad un emittente tedesca di voler privilegiare la “nonna tedesca” rispetto ai rifugiati (aumentati dal 35% del 2015 al 75% del 2017) e che arrivare a prendere questa decisione non è stato affatto semplice.

Un qualcosa di davvero imbarazzante da un punto di vista umano e che naturalmente ha scatenato le reazioni di altre associazioni della Germania, tra cui Bassa Sassonia, Brema e Assia, le quali hanno criticato la misura che limita le ammissioni.

A tal proposito sono di estrema rilevanza le considerazioni di Sabine Werth, presidente di Berliner Tafel, un’associazione che si occupa di redistribuire cibo in ai bisognosi. Secondo il suo parete, espresso all’agenzia di stampa tedesca dpa, i principi dell’associazione “Tafel Deutschland e. V.” indicano che l’aiuto della spesa alimentare no profit sia destinato a tutti coloro che hanno bisogno del sostegno, senza distinzioni di cittadinanza.

Oltre all’aumento dei rifugiati e alla mancanza necessaria di risorse per soddisfare tutti, c’è un altro motivo ad aver provocato lo stop del cibo agli stranieri. Secondo Sartor alcuni poveri di altre nazionalità, erano irrispettosi nei confronti delle donne. Sarebbero scoppiati spesso litigi senza considerazione per gli altri che erano in coda.

Ciò però non giustifica quanto sta accadendo ad Essen e la presa di posizione netta da parte delle associazioni del resto di Germania la dice lunga su questa incresciosa vicenda.

