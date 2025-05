La recente decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca (BfV) di classificare l’Alternative für Deutschland (AfD) come un’organizzazione di estrema destra, nonché pericolo per la democrazia, rappresenta una svolta significativa nel panorama politico della Germania. La valutazione ufficiale, fondata su anni di osservazioni e documentazioni, sottolinea la pericolosità ideologica di un partito che, nonostante la sua natura estremista, gode di un ampio sostegno popolare. Il provvedimento ha suscitato reazioni accese sia in patria che all’estero, sollevando interrogativi sul confine tra democrazia e controllo istituzionale. La polemica si è estesa fino agli Stati Uniti, dove esponenti repubblicani hanno accusato Berlino di repressione politica. Intanto, il dibattito interno alla Germania si infiamma: tra chi vede nell’AfD una minaccia reale e chi invece teme che l’etichetta possa rafforzarne la narrativa vittimistica.

Un partito sotto stretta sorveglianza

Dopo anni di osservazioni e indagini, il BfV ha emesso un giudizio netto: l’AfD costituisce una minaccia concreta all’ordine democratico liberale della Germania. La decisione arriva al termine di un’approfondita analisi di oltre 1.100 pagine, consegnata al Ministero federale dell’Interno. Secondo i servizi segreti interni, il partito fonda la propria visione su criteri etnici ed escludenti, incompatibili con i principi costituzionali della Repubblica federale. L’accusa è chiara: l’AfD, in quanto “pericolo per la democrazia”, fomenta discriminazione e propaganda contro minoranze, stranieri, musulmani e migranti, diffondendo un linguaggio che alimenta paure e pregiudizi.

In particolare, il BfV denuncia l’utilizzo da parte del partito di espressioni generalizzanti come “migranti con il coltello”, con l’obiettivo di legittimare una narrativa allarmistica e xenofoba. Inoltre, l’Ufficio ha monitorato anche la relazione dell’AfD con il suo ramo giovanile, la “Junge Alternative”, già considerato ufficialmente estremista. Tutto ciò ha portato a una classificazione che consente ora un controllo rafforzato da parte delle autorità di intelligence.

Le conseguenze sul piano operativo e politico

Con la nuova classificazione di pericolo per la democrazia, il BfV potrà espandere i propri strumenti di monitoraggio, inclusi controlli telefonici, videosorveglianza e infiltrazioni da parte di informatori. Questi mezzi, già applicabili durante la fase di “sospetto”, saranno ora più facilmente giustificabili. La decisione potrebbe avere implicazioni significative anche in ambito giuridico: il Bundestag, il Bundesrat o il governo federale hanno ora le basi per richiedere ufficialmente alla Corte costituzionale lo scioglimento del partito.

Sebbene un eventuale divieto dell’AfD sia difficile da ottenere, soprattutto considerando il precedente rigetto della richiesta di scioglimento per un partito neonazista minore, il solo fatto che si discuta di questa possibilità evidenzia il livello di preoccupazione istituzionale per l’ascesa del partito. Alle ultime elezioni, l’AfD ha infatti ottenuto il 20,8% dei voti, posizionandosi al secondo posto dopo l’Unione Cristiano-Democratica.







AfD: “Una persecuzione politica”

La risposta dell’AfD è stata immediata. I leader Alice Weidel e Tino Chrupalla hanno definito la decisione un attacco diretto alla democrazia tedesca, sostenendo che il loro partito stia subendo un’ingiusta criminalizzazione. In un post sui social, hanno accusato il governo uscente di strumentalizzare le istituzioni per colpire un avversario politico proprio a ridosso delle nuove elezioni.

Secondo i vertici del partito, l’etichettatura come estremisti sarebbe il frutto di pressioni politiche, più che di una reale valutazione imparziale. Hanno annunciato battaglia legale, con ricorsi contro la classificazione decisa dal BfV. L’obiettivo dichiarato è ribaltare in tribunale quella che definiscono una “sentenza politica” e continuare a presentarsi come la vera alternativa al sistema.

La reazione degli Stati Uniti: accuse e tensioni diplomatiche

Il caso ha valicato i confini tedeschi, attirando l’attenzione della destra americana. Il senatore repubblicano Marco Rubio ha definito la decisione “una tirannia mascherata”, accusando Berlino di reprimere un partito popolare solo perché scomodo. Anche il vicepresidente J.D. Vance ha rincarato la dose, affermando che “la Germania ha ricostruito il Muro di Berlino per mano della sua burocrazia”.

Secondo Vance, l’AfD rappresenta la voce della Germania orientale e il suo tentativo di marginalizzazione equivarrebbe a una nuova forma di repressione. Non è la prima volta che esponenti dell’amministrazione Trump attaccano le scelte politiche tedesche, alimentando frizioni tra Washington e Berlino.

Berlino replica: dichiarare AfD un pericolo per la democrazia si riconosce “nello spirito democratico”

Di fronte alle critiche americane, il governo tedesco ha risposto con fermezza. Il Ministero degli Esteri ha ricordato via social che “questa è democrazia”, sottolineando come la protezione dell’ordine costituzionale sia un pilastro fondamentale della Repubblica federale.

La replica di Berlino non è solo una difesa d’ufficio, ma anche un monito sul ruolo delle istituzioni nel preservare i valori democratici. Le autorità tedesche hanno chiarito che la valutazione del BfV è frutto di analisi tecniche e indipendenti, e non di una manovra politica. E mentre il dibattito si infiamma, resta il nodo fondamentale: come arginare l’avanzata di un partito che cresce nonostante (o forse proprio grazie a) le etichette che gli vengono affibbiate?

Lucrezia Agliani