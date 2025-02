Il governo tedesco ha deciso di prorogare per altri sei mesi i controlli rafforzati alle frontiere terrestri, una misura volta a contrastare l’immigrazione irregolare. Questa decisione, annunciata dal cancelliere Olaf Scholz e dalla ministra dell’Interno Nancy Faeser, si inserisce in un contesto di crescente pressione migratoria e di tensioni con l’Unione Europea. Mentre le autorità tedesche difendono il provvedimento come un’azione necessaria per la sicurezza, la scelta solleva dibattiti su diritti umani e politiche comunitarie.

La decisione del governo tedesco

Il governo tedesco ha annunciato la proroga dei controlli rafforzati alle frontiere terrestri del paese per altri sei mesi. La misura, da sempre presentata come temporanea, introdotta inizialmente il 16 settembre scorso, avrebbe dovuto concludersi il 15 marzo, ma ora rimarrà in vigore fino al 15 settembre. La ministra dell’Interno, Nancy Faeser, ha giustificato la decisione citando i dati della polizia federale tedesca: dall’entrata in vigore dei controlli rafforzati alle frontiere, sono stati registrati 80mila ingressi illegali, effettuati 47mila respingimenti e arrestate 1.900 persone sospettate di traffico di esseri umani.

Un tema centrale nella campagna elettorale

La questione dell’immigrazione irregolare è diventata un punto chiave nella campagna elettorale per le elezioni del 23 febbraio. Il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito l’importanza di aver introdotto e prolungato i controlli rafforzati alle frontiere per contenere i flussi migratori non regolamentati, sottolineando che il numero di richieste di asilo è diminuito di un terzo tra il 2023 e il 2024.

Scholz ha dichiarato che la Germania continuerà ad adottare un approccio rigoroso per contrastare il fenomeno, evidenziando come la sicurezza interna sia una priorità del governo.

Il critico punto di vista delle relazioni internazionali

Nonostante l’appoggio di parte della popolazione e del governo, la decisione di prolungare i controlli rafforzati alle frontiere non ha mancato di suscitare reazioni negative da parte di alcuni paesi confinanti e delle istituzioni europee.







L’Unione Europea ha più volte espresso perplessità sulle misure unilaterali di controllo alle frontiere, che potrebbero minare il principio di libera circolazione sancito dal trattato di Schengen. Anche alcune organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sui migranti, sottolineando il rischio di violazioni dei loro diritti fondamentali.

L’importanza della cooperazione europea

Il governo tedesco sostiene che la proroga dei controlli rafforzati alle frontiere sia necessaria per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ma ha anche ribadito l’importanza di una collaborazione con gli altri stati membri dell’UE per affrontare la questione migratoria in modo coordinato. La Germania ha dichiarato di essere disponibile a discutere con Bruxelles e con i paesi vicini per trovare soluzioni comuni che possano conciliare sicurezza e rispetto dei diritti umani.

D’altro canto, la Germania non è il primo Paese ad aver attuato, in maniera unilaterale, i controlli rafforzati alle frontiere: anche l’Italia ha visto aumentare nella sua politica interna un atteggiamento più securitario, nel nome della sicurezza per il Paese.

Un altro importante caso europeo, sul finire del 2024, è stato anche quello dei Paesi Bassi, che ha promulgato un aumento preoccupante di controlli alle frontiere: il motivo è sempre lo stesso, dunque contrasto all’immigrazione irregolare e più sicurezza per la popolazione. Ma intanto, mentre la lista dei Paesi che costruiscono muri sempre più solidi ai confini, l’area Schengen è sempre più minacciata.

Il prolungamento dei controlli rafforzati alle frontiere si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso le politiche migratorie in Europa. Con le elezioni imminenti e le pressioni politiche interne, il governo tedesco intende dimostrare fermezza nella gestione dei flussi migratori irregolari. Tuttavia, rimane aperta la questione di come bilanciare la sicurezza nazionale con la necessità di mantenere un approccio equo e umano nei confronti dei migranti. Nei prossimi mesi, il dibattito su questa tematica continuerà a essere centrale nell’agenda politica tedesca ed europea.

Lucrezia Agliani