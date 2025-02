Stando ai primi exit poll, diffusi dalla tv pubblica Ard, la Cdu/Csu di Friedrich Merz avrebbe vinto con una percentuale pari al 29% dei voti, seconda l’estrema destra di AfD (Alternative für Deutschland) al 19,5%, un risultato senza precedenti per il movimento. Gli sconfitti sono i socialdemocratici dell’SPD di Olaf Scholz con solo il 16%, mentre i Verdi si fermano al 13,5% e la Linke all’8,5%. I Liberali (FDP) e il partito Bündnis für Innovation (Bsw) si sono trovati vicini alla soglia di sbarramento del 5%, con risultati contrastanti a seconda delle diverse stime. Secondo i dati diffusi dalla ZDF, entrambi i partiti sono riusciti a superare il limite con il 5% esatto, ma i risultati sono ancora incerti.

Un Successo Storico per la AfD

Alice Weidel, leader della AfD, ha dichiarato con entusiasmo che questa vittoria rappresenta un «risultato storico», con il partito che ha raddoppiato i propri consensi rispetto alle precedenti elezioni. In un discorso carico di soddisfazione, Weidel ha affermato: «Siamo pronti a far parte di un governo che rispetti la volontà del popolo». La AfD è riuscita a sfruttare la crescente frustrazione di ampi settori della popolazione tedesca nei confronti della politica tradizionale, raccogliendo consensi soprattutto in aree rurali e tra i ceti popolari.

La Sconfitta dell’SPD e il Futuro del Governo

Dall’altra parte, la SPD ha registrato una pesante sconfitta. Con il 16%, il partito che aveva già governato in coalizione con i Verdi e i Liberali nel cosiddetto “governo semaforo”, ha perso una porzione significativa del proprio elettorato.

Il segretario generale dell’SPD Matthias Miersch e l’esponente di spicco del partito, il cancelliere Olaf Scholz, si trovano ora ad affrontare un periodo di riflessione sul futuro della forza politica. Seppur il partito non abbia escluso la possibilità di far parte di un governo futuro, la situazione si presenta complessa, e la parola finale spetterà agli elettori.







La Cdu rivendica la vittoria

Il segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann, ha commentato i primi exit poll dichiarando che i risultati sono inequivocabili: la Cdu ha vinto, e l’attuale leader Friedrich Merz sarà il prossimo cancelliere della Germania. La Cdu ha trionfato non solo nei numeri, ma anche nella percezione generale degli elettori, che sembrano premiare la stabilità e le politiche tradizionali proposte dal partito.

Il sostegno a Merz si è rafforzato durante la campagna elettorale, anche grazie alla sua postura forte riguardo a temi come la sicurezza, la politica estera e la difesa degli interessi economici tedeschi, in particolare per quanto riguarda le questioni energetiche e l’integrazione europea.

Il sistema elettorale tedesco e la partecipazione al voto

Le elezioni tedesche sono state caratterizzate da un sistema elettorale misto, che combina il voto diretto e il voto su lista. Ogni elettore tedesco ha diritto a due voti: il primo per scegliere direttamente il candidato della propria circoscrizione, e il secondo per una lista di partito che definisce la composizione finale del Bundestag.

Le modifiche apportate alla legge elettorale nel 2023 hanno portato a un incremento del numero dei parlamentari, portando il totale a 630 seggi. Questa riforma, che ha ridotto il numero di circoscrizioni a 299, ha avuto un impatto sul modo in cui i partiti si sono organizzati durante la campagna. Inoltre, è stata registrata una partecipazione alle urne più alta rispetto al passato: alle 14:00, l’affluenza era già del 52%, una cifra che lascia sperare in una solida partecipazione finale.

Le elezioni in Germania segneranno un cambiamento significativo nel panorama politico del Paese. L’avanzata della Cdu e il sorprendente successo della AfD potrebbero modificare l’equilibrio delle alleanze politiche e influenzare le politiche interne ed estere della Germania nei prossimi anni. Tuttavia, la sfida più grande per il futuro sarà quella di trovare un governo stabile in un contesto di crescente frammentazione politica, con il risultato che potrebbe portare a coalizioni difficili e a negoziati intensi.

Vincenzo Ciervo