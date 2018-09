In Germania un ristorante vieta l’ingresso ai bambini dopo le 17

L’ennesimo ristorante vieta l’ingresso ai bambini. Questa volta in Germania, esattamente a Binz, un piccolo villaggio sull’isola di Rügen, nel bel mezzo del Mar Baltico.

Si tratta del ristorante Oma’s Küche, traducibile con “La cucina della nonna”. Dal 13 agosto di quest’anno, infatti, il proprietario del locale, Rudolf Markl, ha deciso che il suo ristorante vieta l’ingresso ai bambini al di sotto dei 14 anni dopo le 5 di pomeriggio. Se la scelta pare azzardata e non family-friendly, in realtà questa ha riscosso parecchio successo non solo tra i clienti del locale, ma anche tra gli altri ristoratori e persone che lavorano nel campo educativo. Del resto, è proprio grazie a questa decisione che il ristorante tedesco ora gode di fama internazionale.

Le motivazioni della sua scelta

Rudolf Markl, come molti del resto, lamenta il fatto che negli anni il comportamento dei bambini sia peggiorato sempre più. Se l’idea di chiudere l’ingresso ai minori aveva già sfiorato il ristoratore, la decisione definitiva è giunta dopo che un bambino ha distrutto una cornice molto antica e molto costosa. La tolleranza verso i bambini che «Lanciavano il cibo, correvano e gridavano per tutto il locale, giocavano, si nascondevano sotto i tavoli» ha quindi raggiunto il limite e Rudolf Markl si è ritrovato ad affermare che «Siamo arrivati al punto in cui ci siamo detti che non si poteva andare avanti così».









Cosa ne pensano gli utenti

In realtà, al di là dei motivi puramente personali che hanno spinto Rudolf Markl alla sua decisione, la regola imposta a Oma’s Küche rispecchia in qualche modo il desiderio dei suoi clienti. «Molti ospiti venivano qui con la speranza di passare una bella serata, mangiando e bevendo una bottiglia di vino. Ogni volta i bambini rovinavano i loro piani», ha spiegato sempre Rudolf Markl. La sua scelta, infatti, è stata accolta con molto entusiasmo, al punto che l’oste tedesco è stato inondato di commenti positivi su Facebook e di più di mille e-mail di incoraggiamento. L’idea, oltre ai clienti, è piaciuta molto anche ad altri ristoratori, che vorrebbero seguire il suo esempio all’interno dei propri locali.

Margaret Petrarca