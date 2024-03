Pilastro economico dell’Europa, la Germania si trova di fronte a una sfida senza precedenti. Le previsioni attuali sul Prodotto Interno Lordo (PIL) per il 2024 sono drasticamente ridotte evidenziando come la crescita economica del paese sia in diminuzione, un forte segnale che potrebbe avere ripercussioni significative non solo a livello nazionale, ma anche per i suoi partner commerciali. Questo articolo esplora le dinamiche dietro questa revisione al ribasso, le strategie proposte per affrontare la situazione e le prospettive future per la Germania.

Analisi, le origini e le implicazioni

Per comprendere al meglio il quadro generale, iniziamo dall’inizio: gli Istituti economici tedeschi e il governo federale, i principali attori coinvolti nell’analisi e nella gestione delle previsioni del PIL, hanno constatato una revisione al ribasso delle previsioni di crescita del PIL per il 2024, passando da una crescita stimata dell’1,3% a soltanto lo 0,1%. Questo cambiamento non è da poco, soprattutto per l’economia tedesca, la più grande economia europea e una delle principali a livello globale a causa di una serie di fattori interni ed esterni, tra cui politiche governative, tensioni geopolitiche e crisi energetiche, e i motivi dietro la riduzione delle previsioni includono tassi di interesse elevati, una domanda globale debole e incertezze politiche.

Le ragioni dietro questa revisione sono molteplici. L’Istituto Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung, Istituto per la Ricerca Economica), ha stablito un indice, che analizza attraverso un sondaggio mensile circa 9000 aziende tedesche nei vari settori della manifattura, servizi e del commercio, ha tagliato le stime sul PIL a +0,9%, ma avverte che potrebbe essere anche più basso. Infatti, tra i fattori determinanti vi sono l’aumento dei costi dell’energia, i tassi di interesse alti e il rallentamento della domanda estera e le conseguenze di questo abbassamento si estendono oltre i confini tedeschi, influenzando i partner commerciali europei e non, con possibili riduzioni delle esportazioni e un impatto negativo sulla catena di approvvigionamento globale. Oltre a ciò, la guerra in Ucraina e nel Medio Oriente ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia, a una maggiore incertezza e a una riduzione del commercio estero, registrando nel 2022, per il quinto anno consecutivo, una riduzione del surplus commerciale.

Cosa si può fare? Il Governo Tedesco, per affrontare la crisi, sta cercando di trovare un accordo sul bilancio per il 2024 attraverso alcune strategie, come: riforme ambiziose, tra cui investimenti mirati e una riduzione della burocrazia (per le dichiarazioni dei redditi, si è registrato un tempo medio di attesa di 54 giorni nel 2022). Oltre ciò, il governo, con una forte componente dei Verdi, mira a politiche sostenibili con obiettivi come la transizione verso energie rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’energia rinnovabile e la digitalizzazione, viste come passi cruciali per un’economia più resiliente e sostenibile.

Quali sono gli impatti per i lavoratori o per la manodopera tedesca? La crisi del lavoro qualificato e la pressione sui salari sono tra le cause principali che destano preoccupazioni. Una riduzione della produzione dei servizi si traduce in una minore domanda di lavoro, portando al rischio di disoccupazione, al rallentamento delle assunzioni e alla riduzione delle ore lavorative. Per di più questo comporta anche una diminuzione del reddito e del benessere dei lavoratori, sia in termini di sicurezza economica sia di opportunità di crescita professionale. Nonostante la continua ricerca da parte del governo di attrarre lavoratori stranieri e di promuovere la formazione per colmare il divario, le incertezze sul futuro del mercato del lavoro persistono.

Possibile rischio di abbandono della comunità europea? No, o almeno nonostante le discussioni su un potenziale “Dexit”, è improbabile che la Germania lasci l’Unione Europea anche perché la Germania gioca un ruolo fondamentale all’interno della comunità e un suo possibile abbandono potrebbe spezzare un delicato equilibrio rallentando il paese ulteriormente, senza sottovalutare che il mercato unico per l’economia e per una futura ripresa è fondamentale.

Se la Germania abbraccia le nuove politiche innovative e rimane fedele o attenta alla sua idea di sostenibilità, potrebbe non solo affrontare le sfide di oggi ma anche continuare a essere una forza economica in Europa e nel mondo. Osservando la situazione da vicino, come tutto questo condiziona sulla forza lavoro e sull’economia nel suo insieme, si potrebbe dare più peso all’analisi, ma fa riflettere su come l’istruzione e la formazione professionale si stanno adattando alle condizioni economiche attuali che potrebbero rivelare molto e dirci di più sul futuro. Le scelte politiche e le strategie economiche che si sceglieranno nei prossimi mesi saranno d’importanza vitale, non solo per il futuro della Germania ma anche per il ruolo che continuerà a giocare all’interno della comunità europea. Grazie alle sue potenzialità, le sue risorse e le capacità, la Germania ha tutte le carte in regola per superare questo momento travolto da difficoltà e porsi nuovamente con leader nella transizione verso un futuro economico più verde e sostenibile.

Antonio