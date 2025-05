La premier italiana Giorgia Meloni ha ospitato a Palazzo Chigi la collega danese Mette Frederiksen per un incontro che ha dato il via a un fronte comune tra nove paesi europei su una proposta di gestione della migrazione in Europa. Al centro dell’intesa, una lettera congiunta già firmata anche dai leader di Austria, Belgio, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca, con cui si propone di rivedere la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in funzione delle sfide poste dalla migrazione. Le due leader hanno sottolineato che l’intento non è quello di indebolire i diritti fondamentali, ma di renderli “più adatti al tempo che viviamo”.

L’obiettivo della proposta di nuova gestione della migrazione in Europa: bilanciare diritti e sicurezza nei sistemi democratici

Secondo i firmatari, l’attuale interpretazione della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe in alcuni casi oltrepassato il mandato originario, limitando la sovranità dei governi in materie critiche come la gestione della migrazione in Europa, sopratutto in riferimento a quella irregolare, e l’espulsione di cittadini stranieri condannati per reati gravi. L’intento, si legge nel documento, è “ristabilire un equilibrio tra la tutela dei diritti individuali e la sicurezza collettiva delle nostre democrazie”.

I contenuti della lettera: migranti, espulsioni e Stati ostili

Il testo della lettera sulle gestione della migrazione in Europa sottolinea che l’immigrazione irregolare ha avuto un impatto significativo sull’Europa negli ultimi decenni, contribuendo a creare “società parallele” non integrate e distanti dai valori democratici dell’Unione. I leader firmatari chiedono maggiore libertà nel poter espellere cittadini stranieri che abbiano commesso reati gravi, come violenze o traffico di droga, e strumenti più efficaci per monitorare chi, pur colpevole, non può essere espulso. Viene anche sollevata la necessità di difendere i confini europei da potenziali strumentalizzazioni da parte di Stati terzi ostili.

I firmatari denunciano una crescente difficoltà nell’esercitare legittimamente il proprio mandato democratico in presenza di vincoli imposti da una giurisprudenza percepita come troppo estensiva. “Alcune decisioni della Corte europea”, si legge nella missiva, “hanno finito per proteggere le persone sbagliate, limitando eccessivamente la capacità degli Stati di agire”. Questo approccio, sostengono, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e impedisce un’efficace risposta politica a fenomeni complessi come la migrazione irregolare.







La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un pilastro da rivedere?

Firmata nel 1950, la CEDU è uno dei principali strumenti internazionali a tutela dei diritti umani in Europa. Oggi è in vigore in 46 Paesi membri del Consiglio d’Europa, inclusi tutti i 27 Stati dell’UE. Le sue sentenze, emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sono vincolanti per gli Stati aderenti. Tuttavia, il crescente uso del trattato da parte di individui per contestare decisioni statali in materia di sicurezza e migrazione ha alimentato tensioni tra sovranità nazionale e diritti individuali.

Le dichiarazioni congiunte di Meloni e Frederiksen sottolineano la volontà di avviare “un dibattito politico necessario” su quanto le convenzioni elaborate nel dopoguerra siano ancora adeguate a rispondere alle sfide del presente. “Ciò che una volta era giusto potrebbe non esserlo più oggi”, affermano i leader, facendo leva sulla necessità di aggiornare le norme in base all’evoluzione del contesto globale e sociale.

La posizione delle due leader

Meloni e Frederiksen si sono presentate compatte nel sottolineare che i cambiamenti proposti nella gestione della migrazione in Europa non mirano a smantellare i diritti umani, bensì a garantire che essi non vengano utilizzati per paralizzare le capacità di decisione democratica. “Siamo fortemente allineate con la maggioranza dei cittadini europei”, hanno dichiarato, rivendicando un mandato democratico che consenta una maggiore sovranità nella gestione delle questioni migratorie.

Il fenomeno migratorio continua a rappresentare una delle sfide più pressanti per l’Unione Europea. La posizione dell’Italia e della Danimarca sembra voler indirizzare il dibattito verso un approccio pragmatico, che difenda i confini, rafforzi i controlli e permetta agli Stati membri di agire con maggiore flessibilità. Ma il rischio è quello di alimentare tensioni con le istituzioni europee e con le organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Un nuovo asse per l’Europa?

Con questo documento, l’Italia e la Danimarca cercano di creare una nuova alleanza politica all’interno dell’UE. Non è ancora chiaro se e quanto la proposta otterrà consenso a Bruxelles, ma il segnale è forte: alcuni Stati membri intendono rimettere in discussione gli equilibri tra sovranità nazionale, obblighi internazionali e diritti fondamentali. Il dibattito è aperto, e potrebbe diventare uno dei nodi centrali delle prossime stagioni politiche europee.

La lettera promossa da Meloni e Frederiksen sulla gestione della migrazione in Europa segna un punto di svolta nel rapporto tra politica e diritto in Europa. Chiede di aggiornare convenzioni nate in un’altra epoca per affrontare il presente, con l’obiettivo dichiarato di proteggere i cittadini e rafforzare la democrazia. Ma la sfida sarà mantenere questo equilibrio senza compromettere quei principi universali che rappresentano il cuore dell’Europa unita.

Lucrezia Agliani