Ghana e Costa d’Avorio, giganti del cacao assenti al meeting di Bruxelles

I giganti del cacao, principali produttori mondiali, Ghana e Costa d’Avorio, hanno disertato il meeting di Bruxelles sulla sostenibilità del cacao della World Cocoa Foundation. Organizzazione senza scopo di lucro che associa 100 aziende tra le quali vi sono i principali fornitori, produttori e rivenditori di cioccolato del mondo. Ne fanno parte marchi come Nestlé, Hershey Company, Mars, Barry Callebaut, Cargill e Starbucks, solo per citarne alcuni, che insieme fanno l’80% del mercato globale del cioccolato. Le autorità dei due paesi dell’Africa Occidentale accusano le multinazionali alimentari e i commercianti di bloccare le misure per migliorare i redditi dei coltivatori di cacao.

Si tratta di un incontro che avrebbe dovuto riunire Paesi produttori e industriali attorno a un tema comune: la sostenibilità dell’industria del cacao. Alla fine, ha mostrato principalmente le tensioni che regnano tra le due parti.

L’incontro internazionale organizzato dalla World Cocoa Foundation a Bruxelles, in Belgio, si è svolto infatti in assenza della Costa d’Avorio e del Ghana. Che insieme producono quasi il 60% del cacao mondiale. Vogliamo inviare un messaggio chiaro che non metteremo a repentaglio i mezzi di sussistenza dei nostri produttori ”. Afferma Alex Assanvo, segretario esecutivo della Côte d’Ivoire-Ghana Cocoa Initiative (ICCIG).

Va da se che la causa è la disputa sul differenziale originario, o premium, per i contratti della campagna 2023/2024. Le lamentele del Ghana e della Costa d’Avorio, infatti, riguardano il Living Income Differential (LID) fissato a uno standard di $400 per tonnellata e addebitato in aggiunta ai prezzi mondiali.









Il LID è stato introdotto nel 2019 per garantire ai coltivatori di cacao un prezzo minimo che migliorerebbe il reddito degli agricoltori. Molti dei quali vivono in povertà. Entrambi i Paesi rappresentano circa i due terzi della produzione mondiale di cacao, ma gli agricoltori di quei Paesi guadagnano meno del 6% dei ricavi in ​​un’industria del cioccolato valutata più di 100 miliardi di dollari all’anno.

Quattro organizzazioni della società civile in Ghana e Costa d’Avorio hanno appoggiato l’azione, affermando che agli agricoltori è sempre stata data una cruda trattativa quando si tratta di prezzi. Obed Owusu-Addai è l’attivista di EcoCare Ghana, una delle organizzazioni che spingono per il cambiamento. Nel un comunicato stampa, dove si sono congratulate per la decisione coraggiosa dei Governi dei due Paesi africani, parlano espressamente di ‘ostruzionismo’:

‘Riteniamo sia giunto il momento che il mondo riconosca la politica del doppio standard delle multinazionali del cacao, in particolare per quanto riguarda i prezzi fissati e il deterioramento delle condizioni di vita dei coltivatori, a causa dei loro interessi egoistici che perseguono la massimizzazione dei profitti senza alcun desiderio di distribuirli lungo la catena del valore’.

Le ragioni del disaccordo

Questa decisione di disertare l’evento, annunciata congiuntamente dalle autorità di regolamentazione dei due Paesi, si spiega principalmente con un disaccordo sul differenziale di origine del cacao.

Secondo Cocobod e il Coffee-Cocoa Council (CCC), i produttori stanno attualmente negoziando al ribasso questo premio sui contratti per la prossima campagna 2023/2024. Un approccio che va contro gli impegni presi dalle aziende per migliorare i redditi dei produttori e che vanifica gli sforzi delle autorità dei due Paesi.

Lo scorso luglio, Ghana e Costa d’Avorio hanno annunciato che non avrebbero più venduto cacao con differenziale di origine negativo. Negli ultimi anni, infatti, il premio era sceso sotto lo zero dovuto alla pressione delle multinazionali nel contesto della difficile congiuntura economica legata alla pandemia di coronavirus. Che aveva annullato l’effetto del Living Income (LID) fissato a $400 per ton dal 2020/2021.

È stato inoltre avviato un processo con l’industria per tracciare la rotta per un patto economico firmato da tutte le grandi aziende. La partnership che dobbiamo stringere insieme è basata sul rispetto reciproco per i nostri impegni di lotta per sollevare dalla povertà milioni di piccoli produttori in Costa d’Avorio e Ghana (e quelli in Nigeria e Camerun in futuro).

Come sottolinea il comunicato stampa congiunto pubblicato martedì 25 ottobre.

Secondo gli osservatori, l’assenza dei due principali produttori dovrebbe limitare la portata dell’evento e l’impatto delle decisioni che ne deriveranno.

Mentre la questione della sostenibilità dell’industria del cacao infuria da alcuni anni, alcuni analisti ritengono che più che mai essa dipenderà dal livello di remunerazione dei coltivatori e in primis dalla capacità della Costa d’Avorio e Ghana per difendere gli interessi dei suoi contadini ancora indigenti. Secondo uno studio della Banca Mondiale, più della metà dei piantatori ivoriani vive al di sotto della soglia di povertà, una situazione identica in Ghana.

Ghana e Costa d’Avorio: cacao, lavoro minorile e disuguaglianza nell’accesso alla salute.

In un contesto di aumento dei prezzi degli alimenti di base, la produzione di cacao è il principale motore economico per il Ghana e la Costa d’Avorio. Le differenze nel loro sfruttamento vanno oltre l’aspetto economico. Il cacao nasce in due paesi fratelli con storie diverse e separati da 688 chilometri di confine: Costa d’Avorio e Ghana. Entrambe le nazioni producono il 60% del cacao mondiale e rappresentano gran parte della loro economia.

La Costa d’Avorio è il più grande esportatore mondiale di fave e pasta di cacao ed è la sua più grande fonte di reddito. Con tutti i prodotti da essa derivati ​​che rappresentano la metà di tutte le sue esportazioni. Per il Ghana, invece, rappresenta poco più del 15% delle sue entrate, dietro oro e petrolio.

Disuguaglianze in Costa d’Avorio e Ghana: sfruttamento del cacao e sfruttamento minorile?

Nonostante questa attività redditizia, il 90% degli agricoltori in entrambi i Paesi non ha un salario di sussistenza , quindi si rivolge ai propri figli e alle proprie figlie. Nell’ultimo decennio il lavoro minorile nel settore del cacao è aumentato dal 30% al 41% nei due Paesi. Dal 2008 al 2014, il numero di bambini in Costa d’Avorio impegnati in lavori pericolosi nell’industria del cacao è aumentato del 46% a 1,15 milioni. Mentre nello stesso periodo è diminuito del 6% in Ghana a 880.000 bambini.

Nel 2011, la Costa d’Avorio ha attraversato la sua seconda guerra civile a causa del conflitto politico dopo le elezioni del 2010. Nel frattempo, anche il suo vicino ha ottenuto risultati ristretti alle elezioni un anno dopo, ma nonostante ciò ha mantenuto la pace e il processo democratico. Ciò si è riflesso nella stabilità del Paese. Mentre il Ghana è considerato una delle democrazie del continente e migliora anno dopo anno nelle classifiche, la Costa d’Avorio è un regime ibrido che flirta con i regimi autoritari del continente.

La differenza di stabilità tra i due Paesi e i conflitti vissuti dalla Costa d’Avorio, iniziata nel 2002 con la prima guerra civile, hanno ramificazioni anche nell’evoluzione dell’assistenza sanitaria in entrambi i Paesi.

La stabilità politica, il modello economico e il rispetto dei diritti dei bambini sono fattori che in definitiva incidono sul diritto alla salute di questi due vicini.

Intensificare i suoi sforzi per aumentare i salari e ridurre il lavoro minorile nella coltivazione del cacao

La Costa d’Avorio e il Ghana rappresentano il 65% della produzione mondiale di cacao, ma gli agricoltori di questi due paesi guadagnano meno del 6% del reddito totale dell’industria del cioccolato, del valore di circa 130 miliardi di dollari l’anno. Nuovi studi hanno dimostrato che la quota di “coltivatori di cacao” nell’industria complessiva del cioccolato è diminuita in modo significativo nel corso degli anni poiché commercianti, marchi e rivenditori hanno accumulato superprofitti.

Secondo Fairtrade, quando i prezzi del cacao erano alti negli anni ’70, i coltivatori guadagnavano fino al 50% del valore di una tavoletta di cioccolato. Questa cifra è scesa al 16% negli anni ’80 oggi ricevono solo il 6% circa del valore. Ciò ha portato a livelli elevati di povertà e difficoltà. Oggi i coltivatori di cacao non vivono, sopravvivono solo.

Inoltre in cima all’elenco dei motivi che spiegano questa sfortunata situazione c’è il rifiuto delle multinazionali di pagare il giusto prezzo per le fave di cacao. La maggior parte si nasconde dietro i cosiddetti schemi di sostenibilità per evitare di pagare agli agricoltori un reddito giusto.

Ciò che è ancora più scoraggiante è che il Ghana e la Costa d’Avorio sono costretti da queste multinazionali a vendere le loro fave di cacao al di sotto del prezzo di mercato prevalente. Un prezzo che è già di per sé ridotto. L’introduzione nel 2019 da parte dei paesi del premio ‘differenziale di reddito’ ha spinto gli acquirenti di cacao a ridurre il premio di qualità separato sui semi del Ghana e della Costa d’Avorio. Annullando di fatto l’impatto del LID.

Nonostante le grandi aziende, come nel caso della Nestlé, si muovano per aiutare ad affrontare il problema, le mosse attuate per aumentare i redditi coincidono con gli sforzi del Ghana e della Costa d’Avorio di creare un’organizzazione in stile Opec. per aumentare i prezzi. Tutto ciò ha portato ad una situazione di stallo tra Ghana e Costa d’Avorio da un lato e industria del cacao dall’altro.

Gli attivisti chiedono da tempo all’industria del cioccolato di pagare di più per il cacao per ridurre la povertà, affermando che gli agricoltori sono vittime di un sistema ingiusto. L’industria sta cercando di ridurre il cacao il più possibile. Ma si sa, funziona bene per le aziende, i commercianti e i consumatori. Il sistema non è mai stato pensato per essere equo nei confronti degli agricoltori.

Felicia Bruscino

