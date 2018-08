Quante volte abbiamo osservato la Luna? E quante volte ci siamo chiesti se avesse mai ospitato acqua in passato? Penso, molte, moltissime volte.

I risultati di questa sensazionale ricerca arrivata da un team di ricercatori coordinati da Shuai Li, dell’Istituto di geofisica e planetologia delle Hawaii, e che è stata pubblicata su Pnas, non lasciano alcun dubbio a riguardo.

Difatti, indicano proprio che c’è ghiaccio sulla Luna! Il ghiaccio sarebbe nascosto in aree delle regioni polari che sono sempre all’ombra e che raggiungono temperature fino a 160 gradi sotto lo zero. Il ghiaccio occuperebbe circa il 3,5 per cento della superficie di queste aree e in futuro potrebbe essere utilizzato come riserva d’acqua dagli astronauti delle basi lunari.

E anche se finora mancavano prove della sua presenza sulla superficie della Luna, ora però le cose sono cambiate, difatti i ricercatori sono riusciti a individuarlo, analizzando i dati inviati dallo strumento Moon Mineralogy Mapper (M3) a bordo della sonda Chandrayaan-1 dell’Agenzia Spaziale Indiana che ha esplorato la luna dal 2008 al 2009.

I ricercatori sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dalla NASA fanno sapere:

“Abbiamo trovato prove dirette e definitive della presenza di ghiaccio d’acqua nelle regioni polari lunari. La quantità e la distribuzione del ghiaccio sulla Luna è diversa da quella di altri corpi del sistema solare interno come il pianeta Mercurio e il pianeta nano Cerere, dove però il ghiaccio d’acqua è più puro e abbondante rispetto alla Luna”.

L’acqua ghiacciata depositata in queste aree sempre fredde sarebbe arrivata attraverso due meccanismi. Potrebbe essere stata portata dall’impatto di meteoriti e comete oppure potrebbe essere “migrata” lentamente dall’atmosfera estremamente rarefatta della Luna.

Per concludere, tutto questo parlare di Luna mi ha fatto venire in mente una meravigliosa frase dei mitici Pink Floyd:

“There is no dark side of the moon really. Matter of fact it’s all dark“.

Silvia Buda