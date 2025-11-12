Nel tempo delle comunicazioni istantanee, dove un messaggio può arrivare da un continente all’altro in pochi secondi, la scomparsa improvvisa di qualcuno – quel vuoto digitale che segue un legame interrotto senza spiegazioni – rappresenta una delle esperienze più disorientanti delle relazioni contemporanee. Questo fenomeno, ormai conosciuto con il termine inglese ghosting, è divenuto parte integrante del lessico quotidiano, ma solo di recente la scienza ha iniziato a misurarne con precisione gli effetti emotivi.

Un gruppo di psicologi dell’Università di Milano-Bicocca ha condotto una ricerca pionieristica, pubblicata sulla rivista Computers in Human Behavior, che per la prima volta ha quantificato in tempo reale le reazioni psicologiche di chi subisce il ghosting. L’indagine, innovativa sia per metodo sia per finalità, mette in luce un dato sorprendente: il silenzio di chi scompare può provocare un dolore più profondo e duraturo rispetto a un rifiuto esplicito.

Il disegno sperimentale: simulare la scomparsa digitale

Per esplorare l’impatto del ghosting, i ricercatori hanno reclutato un gruppo di volontari e li hanno coinvolti in un esperimento di comunicazione quotidiana online. Ogni partecipante credeva di dialogare con un altro utente – in realtà un collaboratore dello studio – attraverso brevi conversazioni via chat. Al termine di ogni interazione, i volontari compilavano un questionario in cui descrivevano le proprie emozioni, il livello di coinvolgimento e la percezione del rapporto che si stava instaurando.

A metà percorso, gli studiosi hanno introdotto tre differenti condizioni sperimentali. Un primo gruppo ha continuato a comunicare regolarmente, un secondo ha ricevuto un messaggio di rifiuto esplicito (“preferirei interrompere la conversazione”), mentre un terzo gruppo si è trovato improvvisamente di fronte al silenzio: nessuna risposta, nessuna spiegazione, soltanto l’assenza. Questo scenario, accuratamente progettato, ha riprodotto in laboratorio le dinamiche psicologiche del ghosting, consentendo di osservare in tempo reale le variazioni emotive che ne derivano.

L’impatto del silenzio: un dolore che non si esaurisce

I risultati dell’esperimento sono stati eloquenti. Le persone “ghostate” hanno mostrato un progressivo aumento del disagio emotivo nei giorni successivi alla scomparsa del loro interlocutore. A differenza di chi aveva ricevuto un rifiuto esplicito, il loro livello di frustrazione e incertezza non diminuiva nel tempo, ma tendeva a persistere.

Gli studiosi spiegano che l’assenza di una chiusura chiara impedisce alla mente di elaborare l’evento: la mancanza di spiegazioni alimenta il dubbio, il senso di colpa e la ruminazione mentale. Chi subisce ghosting non sa se l’altro sia arrabbiato, indifferente, impegnato o semplicemente sparito per sempre. È questa ambiguità – più che il rifiuto in sé – a generare un disagio duraturo, simile a quello sperimentato in situazioni di lutto o di abbandono improvviso.







Dal digitale all’emotivo: il peso della disconnessione

Il fenomeno del ghosting non si limita al campo sentimentale. Gli studiosi ribadiscono che può verificarsi anche in contesti amicali o professionali: un amico che smette di rispondere ai messaggi, un collega che interrompe bruscamente i contatti, un datore di lavoro che non dà più notizie dopo un colloquio. In ogni caso, l’effetto psicologico è simile: la percezione di essere stati cancellati senza motivo, esclusi da una relazione senza possibilità di replica.

La cultura digitale amplifica questa dinamica. Piattaforme e applicazioni favoriscono interazioni rapide, ma anche una facile disconnessione. Bastano pochi tocchi per bloccare, silenziare o eliminare un contatto, rendendo la sparizione immediata e apparentemente indolore. Tuttavia, come dimostra lo studio di Milano-Bicocca, ciò che per chi scompare può sembrare una via d’uscita comoda e priva di conflitti, per chi resta diventa fonte di dolore e disorientamento.

Un metodo innovativo per studiare le emozioni in tempo reale

Fino ad oggi, la maggior parte delle ricerche sul ghosting si basava su ricordi o testimonianze raccolte a posteriori. L’approccio sperimentale scelto dai ricercatori italiani rappresenta invece un passo avanti decisivo: le emozioni non vengono ricostruite, ma osservate nel momento stesso in cui si manifestano.

Grazie ai questionari giornalieri, è stato possibile monitorare l’evoluzione del disagio con una precisione temporale mai raggiunta prima. Si è così potuto mostrare come, dopo la brusca interruzione della comunicazione, i livelli di tristezza, rabbia e confusione aumentassero costantemente nei soggetti ghostati, mentre tendevano a stabilizzarsi o ridursi negli altri gruppi. Questa osservazione suggerisce che l’elaborazione di un rifiuto chiaro, per quanto doloroso, consente di avviare un processo di adattamento psicologico, mentre il silenzio mantiene aperta la ferita.

Ghosting come forma di violenza relazionale

Alcuni psicologi descrivono il ghosting come una “violenza silenziosa”: una modalità di esclusione che priva l’altro della possibilità di comprendere, reagire o difendersi.

Il gesto di sparire, spesso motivato dal desiderio di non ferire o di evitare conflitti, finisce così per produrre l’effetto opposto. La persona ghostata si trova intrappolata in un limbo emotivo, costretta a interpretare segnali inesistenti e a colmare con supposizioni il vuoto comunicativo. Questo meccanismo può avere ripercussioni significative sull’autostima, generando sfiducia negli altri e timore di nuove relazioni.

Il valore della chiarezza nelle relazioni umane

Dai risultati della ricerca emerge un messaggio chiaro: nelle relazioni, dire “no” fa meno male che non dire nulla. La chiarezza, anche quando implica un rifiuto, è una forma di rispetto. Permette all’altro di comprendere, accettare e ricostruire la propria narrazione emotiva.

Una fotografia delle relazioni nell’era digitale

Lo studio dell’Università di Milano-Bicocca non si limita a misurare gli effetti del ghosting, ma offre una riflessione più ampia sulla natura delle relazioni contemporanee. La comunicazione mediata dalla tecnologia, pur ampliando le possibilità di connessione, sembra aver reso più fragile il tessuto emotivo che sostiene i legami umani.

Il fenomeno della “scomparsa digitale” rivela un paradosso della modernità: mai come oggi siamo stati così connessi e, al tempo stesso, così esposti alla disconnessione improvvisa. Il ghosting diventa così il simbolo di un’epoca in cui la paura del confronto supera il desiderio di chiarezza, e la velocità delle interazioni riduce la profondità delle relazioni.

Patricia Iori