Mentre le aziende investono milioni in tecnologie per misurare la produttività, i dipendenti affinano tecniche sempre più sofisticate per sembrare produttivi senza esserlo realmente. Questo è il cuore del fenomeno conosciuto come ghostworking, ovvero la pratica di fingere di lavorare per non incorrere in sanzioni, per salvaguardare il proprio ruolo o, in alcuni casi, per guadagnare tempo da dedicare alla ricerca di nuove opportunità professionali.

Secondo un’indagine condotta da Resume Now, piattaforma specializzata nella consulenza per la ricerca di lavoro, e ripresa anche dal New York Post, oltre il 58% dei lavoratori statunitensi ammette di ricorrere regolarmente a questa strategia. Le modalità sono varie e ingegnose: si va dalle riunioni fittizie organizzate per “riempire” il calendario, fino alla digitazione di testi privi di senso solo per dare l’illusione di un’attività frenetica.

Ma perché si arriva a tanto? La risposta va cercata in un contesto lavorativo sempre più basato sulla performance percepita piuttosto che su quella reale. Non conta più solo cosa si produce, ma come si appare agli occhi dei colleghi e, soprattutto, dei superiori. In un ambiente dove la produttività è sovente valutata in base alla presenza virtuale – status online attivo, partecipazione a riunioni, risposte tempestive a email e messaggi – il ghostworking diventa una forma di autodifesa psicologica e professionale.

Lavoratori sotto pressione

Lo studio di Resume Now fotografa una società americana affaticata, quasi logorata, da modelli lavorativi rigidi e poco attenti al benessere individuale. L’equilibrio tra vita privata e professionale, già messo a dura prova durante la pandemia, sembra oggi più che mai fragile. La cultura del “presenzialismo digitale” – dove la connessione costante viene scambiata per dedizione – genera nei lavoratori un senso perenne di insicurezza: essere visti è diventato più importante che essere efficaci.

In questo clima di pressione costante, il ghostworking si trasforma in una soluzione temporanea, una valvola di sfogo che consente di prendere fiato senza uscire dai radar aziendali. Il lavoratore finge di essere operativo, mentre in realtà può prendersi una pausa mentale o addirittura dedicarsi alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

La ricerca di un altrove

Non è un caso che molti tra coloro che praticano il ghostworking dichiarino di farlo proprio per avere il tempo necessario a cercare un altro lavoro. Una sorta di resistenza silenziosa verso un sistema che non offre spazio per il dialogo o per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. È anche un segnale evidente del malcontento diffuso: molti lavoratori non vogliono smettere di lavorare, vogliono semplicemente lavorare meglio, con maggiore flessibilità, in ambienti meno tossici, e con una retribuzione più equa.

Ignorare le cause alla radice del ghostworking significa sottovalutare la necessità di riformare le pratiche manageriali e i modelli organizzativi.







La creatività dell’illusione

La varietà delle tecniche impiegate dai ghostworkers è, di per sé, sintomo della profondità del problema. Alcuni usano software per simulare il movimento del mouse, altri programmano messaggi automatici per rispondere ai colleghi anche in loro assenza. Altri ancora organizzano videochiamate con sé stessi o con colleghi consenzienti, che servono solo a “riempire” l’agenda lavorativa.

Secondo quanto riportato da Resume Now, queste strategie non sono necessariamente adottate da dipendenti pigri o svogliati, bensì da professionisti esperti, spesso altamente qualificati, che ritengono il sistema troppo rigido o disumanizzante. Il ghostworking diventa così un atto di sopravvivenza, non un tradimento del dovere.

Un fenomeno difficile da misurare

La portata del ghostworking è ancora difficile da quantificare con precisione, anche per la sua natura elusiva. Tuttavia, il dato del 58% raccolto da Resume Now è indicativo di una tendenza ampia e in crescita. È probabile che il fenomeno sia ancora più diffuso di quanto rilevato, considerando il timore – anche nei sondaggi anonimi – di ammettere comportamenti che potrebbero essere percepiti come disonesti.

Inoltre, il ghostworking sembra essere più diffuso nei settori dove il lavoro si svolge da remoto o in modalità ibrida. In questi contesti, l’assenza del controllo diretto favorisce la possibilità di simulare attività. Tuttavia, il fenomeno non risparmia neppure gli ambienti tradizionali, dove forme più sottili di inattività mascherata possono comunque svilupparsi.

Verso un nuovo equilibrio?

Il dilagare del ghostworking obbliga datori di lavoro e dirigenti a porsi una domanda cruciale: la produttività va misurata con criteri quantitativi o qualitativi? Forse è tempo di superare l’ossessione per il controllo minuto delle attività dei dipendenti, e di orientarsi invece verso obiettivi chiari, misurabili e condivisi. Solo in questo modo si può contrastare la cultura dell’apparenza, promuovendo invece un contesto in cui il lavoratore sia valutato per i risultati e non per il tempo passato davanti allo schermo.

Il fenomeno, per quanto discutibile da un punto di vista etico, rivela una verità che le imprese farebbero bene a non ignorare: quando le persone si sentono parte di un progetto, rispettate e valorizzate, non hanno bisogno di fingere. La produttività diventa allora una conseguenza naturale, non una performance da recitare.