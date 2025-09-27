Giancarlo Pittelli, avvocato penalista, ex parlamentare e già coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, continua a trovarsi al centro di un ciclone giudiziario che mette in luce i legami tra politica, massoneria e criminalità organizzata. Già condannato in primo grado a 11 anni nel maxi-processo Rinascita Scott, l’ex senatore è stato recentemente colpito da una nuova sentenza che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

La condanna nel processo “Mala Pigna”

Il Tribunale di Palmi ha inflitto a Giancarlo Pittelli 14 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del procedimento “Mala Pigna”, che ha svelato un articolato traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli. L’accusa ha descritto il legale come un “postino” dei boss, capace di veicolare messaggi riservati dall’interno del carcere, anche a detenuti sottoposti al 41-bis, fino all’esterno. La pubblica accusa, guidata dalla pm Lucia Spirito, aveva chiesto 16 anni, ma la pena si è fermata a 14.

Secondo gli inquirenti, Pittelli avrebbe messo a disposizione la sua rete di conoscenze politiche e istituzionali per tutelare e agevolare gli interessi del clan Piromalli. Grazie ai suoi contatti con ambienti della pubblica amministrazione, con esponenti infedeli delle forze dell’ordine e con circuiti della massoneria, l’ex senatore avrebbe svolto un ruolo di cerniera tra mondi apparentemente lontani: quello della criminalità organizzata e quello delle istituzioni.

Nello stesso procedimento, è stato condannato anche Rocco Delfino, imprenditore di Gioia Tauro considerato il braccio economico dei Giancarlo Piromalli. Per lui, la pena è stata di 22 anni di carcere, rispetto ai 29 chiesti dall’accusa. Delfino, che negli anni Novanta era un semplice affiliato, sarebbe diventato nel tempo capo e organizzatore della cosca, pianificando attività criminali e curando i rapporti con massoneria e apparati deviati dello Stato.

La requisitoria nell’appello di “Rinascita Scott”

Parallelamente al processo Mala Pigna, a Catanzaro si sta celebrando l’appello di Rinascita Scott, in cui Pittelli è di nuovo protagonista. La Direzione Distrettuale Antimafia, rappresentata dai pm Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo insieme al sostituto procuratore generale Luigi Maffia, ha chiesto per lui un aumento di pena: 14 anni di reclusione, tre in più rispetto agli 11 inflitti in primo grado. L’accusa complessiva in questo processo riguarda oltre 200 imputati, tra cui boss storici e figure istituzionali.

Nel medesimo procedimento, i magistrati hanno invocato pene severissime per diversi protagonisti della criminalità calabrese. Tra questi, 30 anni di carcere per Luigi Mancuso, capo di Limbadi e figura centrale della ‘Ndrangheta vibonese, e altrettanti per Saverio Razionale, boss di San Gregorio d’Ippona. Chiesti inoltre 20 anni per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, sei anni per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli e 14 anni per l’avvocato Francesco Stilo.

Le carte processuali dipingono l’ex senatore come un personaggio chiave, capace di collegare l’élite politica e massonica con i clan mafiosi. Questa funzione di “cerniera” lo avrebbe reso indispensabile per mantenere in vita i rapporti tra la ‘Ndrangheta e istituzioni statali.

Il caso di Giancarlo Pittelli si inserisce in una più ampia stagione di processi contro la criminalità calabrese. Rinascita Scott, considerato il più grande procedimento dopo quello contro Cosa Nostra negli anni ’80, ha portato a oltre 200 condanne per un totale di 2.200 anni di carcere. Una sentenza che ha mostrato la ramificazione della ‘Ndrangheta in politica, economia e società civile, delineando una rete di interessi che travalica i confini regionali.







Un partito già segnato da condanne eccellenti

Giancarlo Pittelli non è il primo esponente di Forza Italia a essere travolto da accuse di mafia. Prima di lui, Marcello Dell’Utri (condannato a 7 anni), Nicola Cosentino (10 anni) e Antonino D’Alì (6 anni) hanno subito condanne definitive. Lo stesso Silvio Berlusconi, pur mai condannato per reati di mafia, era stato citato nella sentenza Dell’Utri riguardo ai rapporti con Cosa Nostra negli anni Settanta e Ottanta.

Sebbene le condanne a carico di Giancarlo Pittelli non siano ancora definitive, la sua vicenda riflette la persistente capacità della ‘Ndrangheta di intessere rapporti con il mondo politico ed economico. Le motivazioni della sentenza Mala Pigna saranno depositate entro novanta giorni, ma già oggi il destino giudiziario dell’ex senatore appare segnato da un cumulo di processi e accuse che potrebbero diventare irreversibili nei prossimi anni.

Lucrezia Agliani