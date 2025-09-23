La sera del 23 settembre 1985, un giovane giornalista napoletano veniva brutalmente freddato da dieci colpi di pistola, sotto casa sua nel quartiere Vomero: era Giancarlo Siani.

Giornalista giornalista

Come si può parlare di Giancarlo Siani senza cadere nella retorica? Ricordarlo senza usare le solite frasi, ridondanti – anche se estremamente sentite – che da sempre segnano i discorsi commemorativi in suo onore?Forse non si può. Forse di quel ragazzo con la Citroën Méhari verde si è già detto tanto.

Si può invece sottolineare che, pur non essendo professionista sulla carta, lo era nello spirito e nell’animo. E lo ha dimostrato ogni giorno con il suo lavoro, con l’animosità incosciente che ha solo chi crede fortemente in qualcosa ma soprattutto chi crede che quel qualcosa lo possa cambiare.

Il cronista precario de Il Mattino aveva sempre mostrato un forte interesse per l’emarginazione e le problematiche sociali, individuando in quella fascia sociale il bacino a cui attingeva la criminalità organizzata. E per questo fu ucciso, pochi giorni dopo aver compiuto 26 anni, in quel 23 settembre di ormai quarant’anni fa.

Uno contro tutti

Con una formazione umanistica alle spalle, si avvicinò da giovane al gruppo “I ragazzi del ’77”, della sinistra extraparlamentare, da cui si distaccò poco dopo. Finito il liceo, iniziò a collaborare con giornali locali, prima di approdare a Il Mattino come corrispondente da Torre Annunziata, alla sede distaccata di Castellammare di Stabia.

Qui iniziò ad occuparsi di cronaca nera esplorando con meticolosità i legami tra le famiglie criminali che controllavano il territorio. Il capoluogo campano durante gli anni ’80 era pervaso da un’escalation di violenza continua tra le famiglie camorristiche, impegnate nella gestione dei traffici di stupefacenti e in lotta per l’egemonia territoriale.

La penna audace di Siani si inserì in questo contesto. Non si limitava a riportare i fatti, ma era capace di offrire peculiari chiavi di lettura, con una spiccata capacità di intuizione e deduzione che lo portarono a redigere articoli come nessuno aveva mai fatto prima. Le notizie le viveva in prima persona: le sentiva sulla pelle e solo dopo le trascriveva sulle colonne del giornale, rendendole accessibili a tutti. La sua curiosità, il rigore e la determinazione nel raccontare la verità lo portarono a diventare un giornalista autentico.

La sua condanna a morte fu firmata il 10 giugno del 1985, con la pubblicazione su Il Mattino dell’articolo dal titolo: “Camorra: gli equilibri del dopo Gionta – Cosa cambia nella geografia del crimine con l’arresto del boss”. Siani offrì un’analisi dettagliata del nuovo assetto camorristico, rivelando dei particolari importanti e scrivendo che l’arresto del capoclan di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era avvenuto grazie a una soffiata del Clan Nuvoletta.

“Dopo il 26 agosto dell’anno scorso il boss di Torre Annunziata era diventato un personaggio scomodo“ – scrive Giancarlo Siani. La sua cattura potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra con l’altro clan di “Nuova famiglia”, i Bardellino.

Il cronista raccontava la malavita organizzata senza sconti, per quello che era. Con le parole era così bravo che i clan capirono che l’unico modo per farlo tacere, sarebbe stato zittirlo per sempre.

“[…] Ci stanno i giornalisti giornalisti e i giornalisti impiegati. […] Perché i giornalisti giornalisti, quelli so’ tutt’ ’n’ata cosa Gianca’. Quelli portano le notizie, gli scoop, e non sempre si devono aspettare gli applausi della redazione, no, perché le notizie e i scoop, so’ ’na rottura ’e cazz’. E fanno male, fanno male assai. E allora se ti posso dare un consiglio, sta’ a sentire a Sasà: l’inchiesta che stai facendo, io non ne voglio sapere niente. E dai retta a me, questo non è un paese per i giornalisti giornalisti. Chist’ è ’nu paese per giornalisti impiegati.” (Fortapàsc, regia di Marco Risi).







Questo non è un paese per giornalisti

Il giovane reporter inseguiva un giornalismo d’inchiesta puro e di denuncia. Amava il suo lavoro, sognava un contratto, l’assunzione come tutti i giovani della sua età, ma non arretrava mai di fronte ai rischi.

Capì subito come le dinamiche del potere della malavita si intrecciassero con la politica e l’economia del tempo, arrivando a denunciare il controllo della camorra sugli appalti pubblici in Campania. Potere nato dalla ferocia delle guerre tra clan dei primi anni ’80 e consolidato grazie ai fondi arrivati per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980.

Dopo un lungo periodo di ombre e depistaggi, le indagini sul suo assassinio si conclusero dodici anni dopo, con le confessioni di alcuni pentiti. Il 15 aprile 1997 la Corte di Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo Lorenzo e Angelo Nuvoletta, Valentino Gionta e Luigi Baccante come mandanti dell’omicidio; Armando Del Core e Luigi Circo Cappuccio come esecutori materiali. Pene confermate poi anche dalla Cassazione, fatta eccezione per Valentino Gionta, assolto per non aver commesso il fatto.

Qualcuno ti ha seguito

Probabilmente nessuna parola potrà mai rendere giustizia alla figura e all’operato di Siani, lui che era una luce in un mondo inquinato e sopraffatto da giornalisti impiegati. A lui sono dedicate strade, scuole, aule, un premio giornalistico. La sua Citroën Méhari verde ha sfilato ed è stata esposta in tante città. Nel 2009 Marco Risi ha realizzato il film “Fortapàsc”, crudo quanto commovente in cui ripercorre gli ultimi giorni di vita del cronista. Qualche anno prima, il lungometraggio “E io ti seguo” rifletteva l’ipocrisia di chi lo circondava. Lasciato solo con le sue inchieste, fatta eccezione per gli autori che lo condannarono a morte.

Ogni anno, il 23 settembre, si realizzano eventi commemorativi in tutta Italia per tenere viva la sua memoria ed il suo nome. È considerato un eroe, un giusto, uno dei buoni. Ma probabilmente, se fosse ancora vivo, di lui si direbbe il contrario: si metterebbe in moto la macchina del fango, gli si direbbe che certe cose non esistono, che se le è inventate di sana pianta. In pochi gli sarebbero accanto nelle sue inchieste, riconoscendogli il suo giusto valore.

Oggi come allora sarebbe lasciato solo. In un Paese che tende a dimenticare il suo passato collettivo troppo in fretta, gli eroi diventano tali solo quando non possono più parlare, scrivere, denunciare. È quella la prova inconfutabile che li rende eroi: essere ammazzati per lavoro. Non conta nulla il valore etico e morale delle inchieste e neanche il rigore della denuncia. Lo si continua a vedere nelle migliaia di giornalisti che vengono uccisi nelle zone martoriate dalla guerra o in coloro che continuano a battersi contro la criminalità organizzata e non solo.

“Si muore perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande” diceva Giovanni Falcone. E allora è ora che la storia ci insegni qualcosa perché quel ragazzo sorridente con gli occhiali ovali continua ad essere un fortissimo simbolo di resistenza. Ben consapevole dei rischi a cui era esposto non arretrò mai neanche un millimetro dalla verità, lottando ogni giorno contro l’indifferenza e il compromesso.

Sono trascorsi 40 anni dal suo assassinio ma nessuno è riuscito a silenziarlo, neanche la camorra. Giancarlo Siani ci parla ancora ogni volta che lottiamo per un mondo più giusto, ogni volta che non ci pieghiamo, ogni volta che difendiamo la libertà di stampa. Ogni volta che siamo giornalisti giornalisti.

Questo è il suo lascito e vivrà per sempre.

Brigida Cozzolino