Gianluca Vialli è morto. Ci lascia un grande bomber dentro e fuori dal campo

Da anni lottava contro un tumore al pancreas. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano tristemente aggravate.

Con una nota, è stata la famiglia a dare conferma della morte dell’ex campione di calcio:

Dalla diagnosi del 2017 non ha mai esitato a condividere con i tifosi la lotta quotidiana con la malattia:

«con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me – aveva raccontato – Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare». Purtroppo la malattia non si è mai stancata.