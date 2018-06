Il Giappone approva le terapie cardiache a base di cellule staminali

Buone notizie dal Sol Levante: il governo giapponese, infatti, ha approvato le prime sperimentazioni cliniche al mondo che prevedono l’utilizzo di cellule staminali pluripotenti indotte (iPS). Queste verranno impiegate inizialmente per trattare l’insufficienza cardiaca.

Una commissione speciale del Ministero della Salute ha dato il via libera all’Università di Osaka per portare a termine lo studio. Ora si attende solo l’autorizzazione finale da parte del ministro della salute. Questa sarebbe la seconda istanza di utilizzo di cellule derivate da iPS per il trattamento della malattia in Giappone. Nel 2014, infatti, furono condotti studi rivoluzionari che hanno coinvolto cellule retiniche.

Problemi di cuore

L’insufficienza cardiaca è la seconda causa di morte del Paese. Il gruppo di ricerca, guidato dal professore dell’Università di Osaka Yoshiki Sawa, intende iniziare a trattare i pazienti su una base più ampia in cinque anni.

Prima di questo, il trattamento di prova verrà somministrato a tre pazienti affetti da cardiomiopatia ischemica: una condizione grave che si verifica quando le arterie coronarie ristrette limitano l’apporto di sangue al cuore. Il piano è di iniziare le prove entro la fine del prossimo Marzo e trascorrere un anno esaminando gli effetti e potenziali problemi di sicurezza.

I ricercatori svilupperanno cellule cardio-muscolari create da cellule iPS stoccate presso il Centro per la ricerca dell’Università di Kyoto. Direttore del centro è il premio Nobel Shinya Yamanaka. Le cellule create, sotto forma di fogli dello spessore di 0,1 millimetri, saranno stratificate sulla superficie del cuore del paziente. Poiché i fogli secernono proteine, ci si aspetta che la nutrizione aiuti a far crescere i vasi sanguigni e migliorare le funzioni cardiache.









Una speranza per il futuro

L’insufficienza cardiaca provoca sintomi come mancanza di respiro e affaticamento. Nei casi gravi, i pazienti richiedono un cuore artificiale ausiliario o un trapianto di cuore da un donatore. Nessuna opzione è l’ideale: i cuori artificiali hanno il rischio di complicazioni e non ci sono abbastanza donatori.

Il trattamento basato su iPS potrebbe offrire un modo per aggirare tali limiti.

La squadra di Sawa ha presentato il suo piano al Ministero della salute, del lavoro e del welfare a Marzo. Il gruppo, compresi esperti di medicina rigenerativa, lo ha approvato a condizione che i pazienti in prova venissero scelti con gli stessi criteri usati per i trattamenti rigenerativi già sul mercato.

Roberto Bovolenta