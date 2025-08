Ogni anno produciamo circa 460 milioni di tonnellate di plastica, ma solo il 9% viene effettivamente riciclato. Il resto si disperde nell’ambiente, accumulandosi in fiumi, oceani, suoli e persino nel nostro corpo sotto forma di microplastiche e nanoplastiche. Queste particelle, spesso invisibili all’occhio umano, rappresentano una minaccia concreta per la salute e l’ecosistema. Le stime sono allarmanti: entro il 2060, se non verranno adottate misure urgenti, i rifiuti e l’inquinamento da plastica potrebbero triplicare, raggiungendo 1,7 miliardi di tonnellate all’anno. Secondo un’analisi dei danni ambientali e sanitari causati da questo fenomeno, i costi globali tra il 2016 e il 2040 potrebbero arrivare a 281mila miliardi di dollari.

L’urgenza di un’azione globale

È in questo scenario che, dal 5 al 14 agosto 2025, si tiene a Ginevra, in Svizzera, l’ultimo ciclo di negoziati intergovernativi organizzati dal Comitato negoziale (INC), sotto l’egida dell’ONU. Obiettivo: redigere un trattato globale e legalmente vincolante contro l’inquinamento da plastica. Un processo avviato tre anni fa con una storica risoluzione approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente, che ha chiesto uno strumento internazionale che copra l’intero ciclo di vita della plastica, dalla progettazione allo smaltimento.

Il fallimento dei colloqui a Busan, in Corea del Sud, nel 2024, aveva fatto temere uno stallo definitivo. Ma oggi, con la partecipazione di 179 Paesi, più di 2.000 delegati, tra cui esperti scientifici, rappresentanti delle industrie, ONG e attivisti, Ginevra torna a essere teatro di una trattativa complessa, ma necessaria.

La società civile fa pressione

Alla vigilia dell’apertura dei lavori, ONG e scienziati hanno alzato la voce. In un rapporto pubblicato su The Lancet, si parla di “rischio grave, crescente e sottovalutato” per la salute umana. Secondo il medico Philip Landrigan del Boston College, i bambini sono tra i più colpiti dagli effetti tossici dell’inquinamento da plastica, soprattutto nei paesi a basso reddito. Dalla Repubblica Democratica del Congo, Robert Kitumaini Chikwanine, dell’ONG Solidarité Protection des Droits de l’Enfant, ha denunciato l’impatto devastante dell’inquinamento plastico su fiumi e laghi, causa di numerose malattie infantili.

Per rendere visibile il problema, è stata installata nel centro congressi di Ginevra una suggestiva opera d’arte: The Thinker’s Burden, una riproduzione del celebre Pensatore di Rodin immersa in un mare di plastica, firmata dall’attivista canadese Benjamin Von Wong. Un grido visivo che invita i delegati a riflettere sull’impatto umano dell’inquinamento da plastica e non solo.







Tra diplomazia e interessi economici

Il cammino verso un trattato è però pieno di ostacoli, in particolare per l’opposizione di alcuni produttori di petrolio, che legano la produzione di plastica all’economia petrolchimica. “Ci sono state molte discussioni diplomatiche dopo Busan”, ha dichiarato Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’UNEP, che guida i negoziati.

Il diplomatico ecuadoriano Luis Vayas Valdivieso, che presiede i colloqui, ha garantito che la società civile sarà coinvolta anche nelle discussioni più controverse: dalla definizione delle sostanze da vietare ai limiti alla produzione. “Abbiamo imparato la lezione da Busan”, ha detto, sottolineando l’importanza del ruolo delle ONG.

Posizioni contrapposte: plastica utile o dannosa?

Le divergenze non mancano. Da una parte, ONG come Greenpeace chiedono di ridurre drasticamente la produzione di plastica, definendola una priorità assoluta. Graham Forbes, capo delegazione dell’organizzazione, ha lanciato un appello per “porre fine alla crisi”. Anche Seema Prabhu di Trash Hero World, attiva in Asia, ha ribadito la necessità di una transizione giusta per i lavoratori dei settori legati alla plastica: “Servono posti di lavoro nel riciclo, nel riutilizzo e nella raccolta dei rifiuti”.

Dall’altra, le lobby dell’industria chimica difendono la plastica come materiale essenziale. Matthew Kastner, portavoce dell’American Chemical Industry Council, ha dichiarato che la plastica è “vitale per la salute pubblica”, grazie al suo utilizzo in dispositivi medici, imballaggi igienici e attrezzature sanitarie.

Il futuro si scrive a Ginevra

Questi dieci giorni di confronto rappresentano una svolta cruciale. La possibilità di arrivare a un accordo simile per impatto a quello di Parigi sul Clima è reale, ma tutto dipenderà dalla capacità dei paesi di superare divergenze economiche e geopolitiche. La posta in gioco è altissima: non solo l’ambiente, ma anche la salute pubblica, la biodiversità e l’economia globale.

Se il trattato verrà approvato, sarà il primo nel suo genere a vincolare legalmente gli Stati a limitare l’inquinamento da plastica su scala globale. La speranza è che Ginevra segni l’inizio di una nuova era nella lotta per un pianeta più pulito e più giusto.

Lucrezia Agliani