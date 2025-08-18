Dopo undici giorni di discussioni serrate a Ginevra, i 184 Paesi riuniti sotto l’egida delle Nazioni Unite non sono riusciti a trovare un’intesa per varare il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante contro l’inquinamento da plastica. Nonostante un tentativo in extremis nella notte, con la presentazione di una bozza di compromesso, il vertice sul trattato ONU sulla plastica si è chiuso senza risultati, replicando il fallimento già registrato nel dicembre 2024 a Busan, in Corea del Sud.

Il testo proposto dall’ambasciatore ecuadoriano Luis Vayas Valdivieso, presidente del comitato incaricato di guidare i negoziati, non ha incontrato il consenso dei delegati. Nemmeno una seconda versione, più stringente, è stata giudicata sufficiente per avviare i lavori su basi comuni.

L’emergenza nelle cifre

Ogni anno il pianeta produce circa 450 milioni di tonnellate di plastica, di cui appena il 10% viene riciclato. Secondo le proiezioni, la produzione potrebbe toccare un miliardo di tonnellate entro il 2050. Gli oceani ricevono 10 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all’anno: l’equivalente di un camion della spazzatura che finisce in mare ogni minuto. Le conseguenze sulla biodiversità marina, sull’agricoltura e sulla salute umana sono paragonate da diversi studi a quelle provocate dall’amianto.

Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto con un post sui social, ha ricordato che “ogni minuto 15 tonnellate di plastica finiscono nei nostri oceani”, sottolineando l’urgenza di un accordo globale. Per il leader francese, la scarsa ambizione del trattato ONU sulla plastica e dei vari testi discussi a Ginevra rappresenta una resa inaccettabile davanti a una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie del nostro tempo.

Greenpeace: “Un regalo ai petro-stati”

La delusione per lo stallo sul trattato ONU sulla plastica è stata immediatamente raccolta dalle principali organizzazioni ambientaliste. Greenpeace ha parlato di un “campanello d’allarme” per il mondo intero, denunciando che a bloccare i lavori è stata “una manciata di malintenzionati” che hanno sfruttato le procedure per sabotare un’intesa solida. “Il tempo dell’esitazione è finito”, ha dichiarato Graham Forbes, capo delegazione di Greenpeace, accusando i governi di cedere agli interessi dei combustibili fossili e dell’industria chimica.

Dello stesso tenore il commento dell’ong Ciel, che ha parlato di un “tradimento dell’umanità” e di un regalo all’industria petrolchimica, con effetti disastrosi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute delle generazioni future.

Il fallimento del trattato ONU sulla plastica a Ginevra mostra in maniera evidente la frattura tra due blocchi contrapposti. Da un lato, il fronte composto dall’Unione europea, dal Canada, dall’Australia, da gran parte dell’America Latina e dell’Africa, nonché dai Paesi insulari più esposti alla crisi climatica. Questi governi chiedono un trattato che limiti la produzione di plastica alla fonte, con obiettivi chiari e verificabili. Per la commissaria europea all’Ambiente, Jessika Roswall, l’ultima bozza discussa a Ginevra è comunque ancora troppo debole rispetto alla portata dell’emergenza. Bruxelles ha già adottato normative interne più restrittive sulla produzione e diffusione della plastica, ma senza un accordo globale i suoi sforzi rischiano di restare insufficienti.

Dall’altro, gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, insieme a Russia, Arabia Saudita, Iran e altri Paesi del Golfo, hanno difeso la linea opposta: concentrare l’accordo solo sulla gestione dei rifiuti e sul riciclo, evitando limiti alla produzione. Per questi Stati, la plastica rappresenta un settore economico cruciale, soprattutto in un contesto di riduzione della domanda di petrolio per i trasporti, legata alla transizione energetica.







La posizione della Cina e del Brasile

Meno netta la posizione di Pechino, primo produttore mondiale di plastica. La Cina ha invitato a “concentrarsi sui problemi” e sembra sempre più consapevole della necessità di affrontare la questione in maniera globale, senza limitarsi al riciclo. Anche il Brasile, dopo un iniziale scetticismo, appare più aperto alla possibilità di introdurre misure più forti. Persino l’industria chimica, riunita nel Consiglio internazionale della chimica (Icca), ha espresso il desiderio di un testo condiviso, pur non pronunciandosi nel merito delle bozze presentate.

Il Programma Onu per l’Ambiente (Unep), attraverso la sua direttrice Inger Andersen, ha ribadito che i negoziati non si fermeranno: “L’inquinamento da plastica non si fermerà da solo”. Tuttavia, al momento non è stata fissata né una data né una sede per un nuovo incontro. La Svizzera ha proposto di sospendere i negoziati multilaterali e lavorare invece a protocolli più vincolanti all’interno di trattati già esistenti, per superare l’attuale impasse.

Un’occasione mancata

Il vertice di Ginevra sul trattato ONU sulla plastica rappresenta una nuova sconfitta del multilateralismo. Nonostante l’allargamento del fronte dei Paesi favorevoli a un accordo ambizioso – passati da 96 a 120 nell’arco di pochi mesi – gli interessi dei produttori di petrolio e plastica hanno prevalso, almeno per ora. Senza un impegno condiviso, il rischio è che la produzione continui a crescere senza freni, aggravando una crisi che minaccia oceani, ecosistemi e salute umana.

Lucrezia Agliani