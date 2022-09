Giocare a carte online gratis: ecco come fare

Il mondo del web ha ormai “travolto” anche hobby e giochi tipicamente tradizionali, dunque non deve stupire se oggi anche i giochi di carte sono molto gettonati nella loro versione digitale.

Oggi basta avere un dispositivo connesso ad Internet per potersi divertire con dei giochi di carte, magari sfidando un amico da remoto oppure gareggiando contro un utente sconosciuto che si trova dall’altra parte del mondo, senza trascurare le innumerevoli opzioni di gioco a disposizione.

Come si può fare, dunque, per giocare a carte online in maniera completamente gratuita? Andiamo a scoprirlo!

Il primo passo: scaricare su smartphone o tablet un’apposita App

Immaginiamo di volerci divertire con uno dei giochi di carte più diffusi in assoluto in Italia, ovvero la scopa: ebbene in rete, nei vari marketplace, vi sono delle App disponibili sia per Android che per iOS che consentono di giocare a scopa gratis con pochi semplici click e senza dover effettuare alcuna registrazione, come è il caso di DigitalMoka.

Il primo passo da compiere, dunque, è quello di scaricare la App sul proprio dispositivo, che sia uno smartphone o un tablet, dopodiché si potrà scegliere come si preferisce giocare.

Come si può giocare sulle App di giochi di carte gratis

Le opzioni sono davvero tantissime, a cominciare dal fatto che è possibile sfidare altri utenti, siano essi conosciuti o meno, oppure cimentarsi nel gioco in maniera autonoma, sfidando così la stessa App.

Le migliori App consentono di giocare contro “il computer” stabilendo preventivamente il livello di difficoltà, e ciò è molto importante per fare in modo che le partite si rivelino piacevoli ed avvincenti; quest’opportunità, peraltro, è utilissima anche per chi vuol giocare con l’obiettivo di “allenarsi”, magari in vista di partite a scopa che si andranno poi a disputare contro i propri amici.

La grafica e la giocabilità che tali App sanno offrire è assolutamente di primo livello, senz’altro più evoluta rispetto al classico “solitario” e ai giochi di carte digitali che erano diffusi in un recente passato, inoltre le opzioni di gioco non finiscono qui.

Le varie opzioni di gioco a disposizione dell’utente

Per quanto riguarda la scopa, ad esempio, si può optare per diverse varianti: parallelamente alla scopa classica, infatti, sono disponibili anche varianti più di nicchia come il Rebello e la Napola, le quali prevedono alcune regole differenti.

In App come quella citata, inoltre, è possibile scegliere perfino con quale mazzo di carte giocare: nel nostro Paese vi sono infatti molteplici varianti a carattere locale, si pensi alle carte da gioco napoletane, a quelle piacentine, a quelle lombarde e via discorrendo, dunque opzionando il mazzo desiderato sarà possibile divertirsi online sentendosi “a casa” anche da questo punto di vista.

Giocare a carte online in maniera completamente gratuita, dunque, è semplicissimo, e bastano pochi click per iniziare delle piacevoli ed avvincenti partite, in qualunque luogo ci si trovi.

