Secondo i più recenti dati disponibili, il segmento dei giocattoli con intelligenza artificiale ha raggiunto un valore globale di circa 2,25 miliardi di dollari nel 2024. Le previsioni indicano una crescita continua: ad esempio, uno studio stima che il mercato dei “smart/AI toy” arriverà a circa 8,46 miliardi di dollari entro il 2034, con un tasso annuo composto di crescita (CAGR) dell’ordine del 14,2% tra il 2024 e il 2034. Questo tasso si colloca nettamente al di sopra della stagnazione – talvolta declino – del mercato dei giocattoli tradizionali: quest’ultimo resta sostanzialmente piatto o in leggera contrazione, a testimonianza di un cambiamento strutturale nelle dinamiche del settore.

Da un lato, quindi, vi è un’espansione vigorosa delle nuove categorie di gioco “intelligente”; dall’altro, il settore classico appare quasi in surplace. Questa biforcazione segna non soltanto una variazione nei numeri, ma anche nell’approccio al gioco, all’apprendimento e alla relazione dei bambini con strumenti tecnologici.

Che cosa sono esattamente i giocattoli intelligenti?

Parliamo di oggetti che integrano caratteristiche di IA, connessione, adattamento, interazione vocale e talvolta adattamento alle capacità del bambino. Le tecnologie alla base includono riconoscimento vocale, apprendimento automatico, connessioni Wi-Fi o Bluetooth, sensori, riconoscimento del viso o del contesto. In pratica, il giocattolo non è “solo” un oggetto passivo, ma può rispondere, adattarsi, imparare insieme al bambino.

Ad esempio, è emerso che oltre la metà dei nuovi modelli di "smart connected toy" includono funzioni di tracciamento del progresso di apprendimento; circa un quarto integrano realtà aumentata. In termini di età di utilizzo, il segmento 3-8 anni appare particolarmente rilevante: molti modelli vengono progettati per bambini in età prescolare o in entrata nella scuola primaria, con l'obiettivo dichiarato di coniugare gioco, apprendimento e interazione intelligente.







Dai numeri all’esperienza: che cosa cambia per il bambino

La diffusione di questi giocattoli implica una ridefinizione del “tempo di gioco”. I bambini – accanto a costruzioni e bambole – trovano oggetti capaci di rispondere, chiedere di più, suggerire attività, proporre sfide, adattarsi alle risposte – in una parola: “dialogare”.

Ciò apre opportunità significative: miglioramento delle competenze linguistiche, stimolo alla curiosità, apprendimento attivo, personalizzazione dell’esperienza di gioco. I genitori e gli operatori guardano a questi dispositivi come strumenti che possono accompagnare lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo del bambino.

E tuttavia la trasformazione non è soltanto positiva: sorgono interrogativi sulla qualità della relazione, sul rischio che il gioco diventi “controllato” dalla macchina, sul grado di autonomia del bambino, sulla distinzione tra interlocutore “umano” e “macchina” – e sul ruolo che i genitori e gli educatori continuano a svolgere.

Le ragioni del boom

Perché questa crescita? Diversi sono i fattori che si intersecano. Primo, la crescente consapevolezza genitoriale sull’importanza di strumenti educativi e interattivi, piuttosto che puramente decorativi. Lo sguardo verso tecnologie che supportano il “learning by playing” si allarga, alimentando la domanda di giocattoli intelligenti. Secondo, la maturità delle tecnologie – sensori, IA, connettività – rende economicamente e tecnicamente possibile produrre oggetti di gioco che fino a poco tempo fa erano avveniristici. Terzo, la diffusione dell’e-commerce e la facilità di accesso ai prodotti tecnologici consentono una più rapida distribuzione e una maggiore varietà sul mercato. Quarto, nelle economie avanzate – e non solo – la spesa per il settore gioco si sta reinterpretando in termini di “valore aggiunto”: non solo intrattenimento, ma anche apprendimento, sviluppo, personalizzazione.

Il boom dei giocattoli intelligenti comporta scenari nuovi, che meritano riflessione. Qualche esempio:

Interazione personalizzata : un giocattolo che riconosce il bambino, registra le preferenze, adatta le sfide. Questo apre la via a esperienze molto più coinvolgenti, ma pone anche la questione del “dato bambino” – che dati vengono raccolti, come vengono usati, chi governa la privacy.

Tempo di gioco e tempo in autonomia : se un giocattolo risponde, invita, propone, fino a che punto il bambino “decide”? Qual è il ruolo del genitore? Qual è il confine tra gioco libero e gioco guidato dalla macchina?

Sviluppo emotivo e sociale : la presenza di un “compagno di gioco IA” può essere stimolante, ma può anche sollevare preoccupazioni in termini di attaccamento, di distinzione tra reale e artificiale, di quelle relazioni che si costruiscono con pari e adulti.

Equità di accesso e divario digitale : se i giocattoli intelligenti diventano una parte rilevante dell’esperienza ludica e formativa, quali effetti sul divario per famiglie meno dotate o in regioni con minore accesso tecnologico?

Sostenibilità e ciclo di vita: la tecnologia evolve rapidamente, l’obsolescenza può diventare rapida; quanto durevoli saranno questi prodotti? Qual è l’impatto ambientale e sociale della loro produzione e smaltimento?

In Europa e in Italia, il mercato del giocattolo tradizionale appare sotto pressione. Mentre i segmenti antiquati registrano cali o stagnazione, la spinta verso l’innovazione tecnologica assume un ruolo sempre maggiore. Se il panorama nazionale non offre ancora dati pubblici dettagliati specifici sull’IA-toy, la tendenza globale impone una riflessione anche a livello locale: dal regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) alle normative sulla sicurezza dei giocattoli, l’Europa si trova a dover integrare tecnologie nuove con regole consolidate.

In Italia, manifestazioni del settore come Toys & Baby Milano mostrano come la digitalizzazione dei canali e l’attenzione all’online stiano crescendo. Questo significa che anche nel made in Italy – tra produttori, distributori e retailer – è già partita la transizione verso nuove modalità di gioco.

Il cambiamento del “gioco” e della sua valenza

Con l’arrivo dell’IA nella cameretta, cambiano anche i significati del giocare. Il gioco non è più solo esplorazione libera, manipolazione, immaginazione pura; diventa anche interazione mediata, feedback, sfida adattiva. Ciò può arricchire l’esperienza – ad esempio stimolando competenze che in passato richiedevano supporto educativo specifico – ma può anche modificare la natura del gioco. Il bambino può essere più “spinto” dal giocattolo stesso, meno libero nella generazione di scenari, o più guidato da un’intelligenza esterna.

Questa trasformazione pone interrogativi sia pedagogici sia sociologici: quanto resta nell’azione del bambino e quanto si sposta verso un sistema “gioco + intelligenza artificiale”? Qual è il ruolo della creatività propria e dell’invenzione spontanea? In che misura l’IA diventa mediatore tra gioco e bambino?

Accanto alle prospettive positive, vanno evidenziate alcune criticità che meritano attenzione. Prima fra tutte: la privacy e la protezione dei dati. Molti giocattoli intelligenti raccolgono informazioni su interazioni, progressi di gioco, preferenze; alcuni utilizzano microfoni, telecamere, connessioni internet. Studi accademici già segnalano vulnerabilità di sicurezza nei “smart toys” che possono esporre dati dei bambini.

In secondo luogo: l’impatto sullo sviluppo sociale ed emotivo. Un giocattolo IA può diventare troppo “amico”, dare risposte predeterminate o troppo rassicuranti, intercettando dinamiche che in passato erano gestite esclusivamente da adulti o coetanei.

Terzo: l’obsolescenza e l’accesso diseguale. Se le versioni più avanzate diventano uno standard, il rischio è che le famiglie con meno risorse restino escluse e che il divario tra chi ha accesso a “gioco intelligente” e chi no si allarghi.

Infine: il ruolo dell’educatore e del genitore. Non basta che il giocattolo “faccia tutto”. È fondamentale che l’adulto resti presente, interpreti, regoli, sostenga il gioco, soprattutto quando introduce tecnologia. Il giocattolo intelligente non sostituisce la cura educativa, ma la integra.

Guardando avanti, alcuni sviluppi sembrano già delinearsi:

Una sempre maggiore personalizzazione : giochi che si adattano al profilo del bambino, alle sue preferenze, ai suoi ritmi.

Un’integrazione con ambienti educativi formali: scuole, ambienti domestici dotati di giochi che supportano i percorsi curricolari.

Maggiore ibridazione fisico-digitale: giochi che combinano oggetti tangibili con realtà aumentata o virtuale, estendendo l’esperienza oltre la semplice manipolazione.

Standard e regolamentazioni più stringenti: sia per la sicurezza digitale, sia per la privacy, sia per la qualità educativa.

Un ampliamento nei mercati emergenti, dove la spinta all’educazione digitale e alla tecnologia può favorire una diffusione rapida dei giocattoli intelligenti.

La porta delle camerette si apre su un nuovo scenario: l’intelligenza artificiale entra nel mondo del gioco, trasformando non solo il mercato – con cifre in crescita robusta – ma il concetto stesso di bambino, gioco, apprendimento e interazione. Non si tratta più solo di giocattoli “più evoluti”, ma di un ecosistema che coniuga divertimento, tecnologia, sviluppo e dialogo.