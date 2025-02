Sequestrato un carico di 137 chili di cocaina a Gioia Tauro. Un ingente quantitativo di cocaina purissima, destinata al fiorente mercato delle ‘ndrine della zona. 137,5 chili di droga, nascosti nel rimorchio di un camion, sono stati trovati dagli agenti grazie a un’accurata perquisizione. Il sequestro, che ha evitato che la sostanza arrivasse a destinazione, rappresenta un colpo importante contro il traffico di sostanze stupefacenti nella piana di Gioia Tauro, un’area già tristemente nota per il controllo da parte delle organizzazioni criminali.

L’operazione della polizia e la perquisizione

L’operazione ha preso avvio dopo una segnalazione proveniente dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che aveva riferito di un possibile carico di cocaina nascosto a bordo di un autoarticolato. Le indagini hanno preso piede grazie alla collaborazione tra vari reparti della polizia. Il Servizio Centrale Operativo ha subito coordinato le forze sul territorio, concentrando l’attenzione sulla piana di Gioia Tauro, noto crocevia per il traffico di droga.

L’autoarticolato è stato localizzato dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria. Grazie alla prontezza e alla competenza delle forze dell’ordine, il camion è stato fermato in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio dalla polizia stradale di Vibo Valentia. La perquisizione effettuata con il supporto di un’unità cinofila ha portato al ritrovamento dei 137,5 chili di cocaina, divisi in 125 panetti termosaldati sottovuoto, ciascuno del peso di circa 1,1 chili.

Il carico e il suo valore

La cocaina trovata aveva un valore all’ingrosso di circa tre milioni e mezzo di euro. Tuttavia, il suo valore potrebbe salire notevolmente una volta immessa nel circuito della vendita al dettaglio. Gli esperti stimano che il valore al dettaglio della cocaina sequestrata potrebbe superare i 15 milioni di euro. Questo dato evidenzia quanto il traffico di droga nella zona sia un settore altamente redditizio per le organizzazioni criminali locali, che operano con una forza crescente, alimentata anche dalla strategica posizione geografica della piana di Gioia Tauro, crocevia del traffico internazionale.

Il ruolo delle ‘ndrine e l’importanza del sequestro

Il traffico di cocaina in Calabria è tristemente gestito dalle ‘ndrine, le potenti mafie locali, che sono in grado di esercitare un controllo totale sulle rotte di smistamento e distribuzione. L’operazione che ha portato al sequestro del carico rappresenta una vittoria importante contro questi gruppi criminali. Il sequestro ha inoltre messo in evidenza l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare un fenomeno che, se lasciato fuori controllo, potrebbe avere ripercussioni devastanti sulla sicurezza e sull’economia del territorio.

L’arresto dell’autista e le indagini in corso

Il conducente del camion, un uomo di 40 anni, originario di Polistena, è stato arrestato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva precedenti penali per reati simili, e si sospetta che fosse uno degli attori principali in un traffico di droga su larga scala. Le indagini sono ancora in corso per stabilire l’esatta provenienza del carico e la rete criminale di cui faceva parte l’autista. Questo sequestro potrebbe rivelare altre connessioni e contribuire a smantellare una delle principali vie di approvvigionamento per le ‘ndrine.

Implicazioni e prospettive future

Questo successo rappresenta un’importante battaglia nella guerra contro il traffico di droga, ma non è sufficiente per fermare completamente il flusso di cocaina che alimenta il mercato nero e le organizzazioni mafiose. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, ma è evidente che la lotta per contrastare il traffico di stupefacenti è una sfida costante che richiede sforzi congiunti, coordinati tra vari enti nazionali e internazionali.

Il traffico di droga è un fenomeno complesso che affonda le radici in dinamiche criminali radicate nel territorio. Le operazioni come quella di martedì sono fondamentali per limitare l’accesso delle organizzazioni mafiose ai canali di approvvigionamento, ma per avere un impatto duraturo, è necessario un impegno continuo e rafforzato nella lotta alla criminalità organizzata.

Vincenzo Ciervo