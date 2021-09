Gioielli: le tendenze autunno/inverno 2021

Quando si punta a sfoggiare un look perfetto sia durante le ore di lavoro, sia nel tempo libero, non si possono non chiamare in causa i gioielli. Chi pensa che, quando arriva la stagione fredda, sia possibile mettere in secondo piano la loro scelta può anche cambiare idea. Anche nei mesi autunnali e invernali, infatti, è necessario considerare specifiche tendenze. Quali sono quelle da tenere sotto controllo nel 2021? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Bracciali tennis

I bracciali tennis sono tra i protagonisti dei trend gioielli in questi mesi. Semplici e nel contempo super versatili, rappresentano la scelta giusta per dare quel tocco in più a un outfit caratterizzato dalla presenza di una camicia bianca o di un cardigan (capo che, dopo il momento di gloria di fine anni ‘90, è da poco tornato di moda).

Un consiglio tanto semplice quanto importante prevede il fatto, nei casi in cui si regala il gioiello sopra citato, di dedicare molta attenzione alle dimensioni del bracciale scelto, che devono essere proporzionate a quelle del polso della persona che riceverà il dono.

Entrando nel vivo delle soluzioni che in questo momento sono dei veri e propri must have, non si può non chiamare in causa il bracciale tennis multicolore. Anche se le peculiarità classiche del gioiello diventato famoso nel 1987 grazie alla tennista Chris Evert prevedono l’utilizzo dei diamanti, nel corso degli anni sono state proposte sul mercato diverse varianti con altre pietre.

La magia delle perle

Se c’è un trend che caratterizza il mondo dei gioielli in questi ultimi mesi, questo è l’amore per le perle. Eleganti e adatte a diverse tipologie di outfit sono, almeno per quanto riguarda l’autunno/inverno 2021, al centro dell’attenzione nelle loro versioni più grandi.

Oltre alla tendenza delle maxi perle, è il caso di citare pure quella delle cascate, perfette per valorizzare un abito da indossare durante una serata particolarmente elegante.

Meraviglie sui capelli

Quando si pensa ai gioielli, le prime immagini che vengono in mente sono quelle delle collane, degli orecchini, dei bracciali, i grandi classici insomma. Fondamentale è allargare lo sguardo e prendere in considerazione anche… i capelli. Le suggestioni che sono arrivate nei mesi scorsi dalle passerelle più importanti del mondo sono estremamente chiare: per essere alla moda in questo autunno/inverno 2021 è necessario guardare anche ai capelli.

Guardando più da vicino le proposte dei brand, spiccano senza dubbio i maxi fiori adornati con pietre e borchie (ovviamente si tratta di dettagli consigliati per look da ufficio in situazioni informali o per serate in compagnia degli amici).

Orecchini? Meglio maxi

C’è chi pensa che gli orecchini di grandi dimensioni siano una tendenza che, anno dopo anno, si rinnova solo in estate. Niente di più falso! Anche in questo caso, parliamo di gioielli che vanno di super moda anche quando la bella stagione è finita da un pezzo.

Non importa che si parli di anelli o di pendenti: quello che conta è che spicchino, valorizzando al massimo la forma del viso e le linee del collo. A proposito della parte del corpo appena citata, è doveroso sottolineare che si tratta di una zona che tende a risentire prima di altre dei segni del tempo che passa. Se si ha intenzione di indossare orecchini di grandi dimensioni risulta, per forza di cose, in evidenza. Ecco perché è il caso di sfoderare l’arma della prevenzione e usare prodotti ad hoc per illuminare e ridensificare la pelle.

La magia della natura

Non importa che si tratti di un orecchino a forma di foglia o di una collana che, come il dettaglio dell’abito indossato dalla modella Bella Hadid sul tappeto rosso dell’ultimo Festival di Cannes, ricorda i polmoni del corpo umano: quello che conta, se si vuole essere alla moda nei prossimi mesi, è sfoggiare gioielli che richiamino le forme magiche che la natura ci mette davanti ogni giorno.