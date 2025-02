Giordano Bruno è una delle figure più affascinanti e tragiche della storia del pensiero occidentale. Filosofo visionario, scienziato e teologo, osò sfidare i dogmi del suo tempo con idee innovative sulla natura dell’universo e sul rapporto tra uomo e divinità. La sua ostinazione nel difendere le proprie convinzioni lo portò a uno scontro inevitabile con l’Inquisizione, che lo condannò al rogo come eretico. Oggi, il suo nome è un simbolo della lotta per la libertà di espressione e della ricerca inarrestabile della verità.

Il rogo di Campo de’ Fiori

Il 17 febbraio 1600, Giordano Bruno fu condotto in Campo de’ Fiori a Roma e arso vivo sul rogo. Il filosofo nolano, con la bocca serrata dalla mordacchia per impedirgli di parlare, incontrò la morte senza mai abiurare le sue idee. Il verdetto, pronunciato dal Tribunale dell’Inquisizione, lo dichiarava eretico impenitente, pertinace e ostinato. Da allora, il suo sacrificio è diventato il simbolo della lotta per la libertà di pensiero, celebrato ogni anno dal Grande Oriente d’Italia con un tributo speciale.

Fu proprio il 17 febbraio che, dopo essere stato condannato, Giordano Bruno disse alla Chiesa e al Tribunale dell’Inquisizione di non avere paura: “Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell’ascoltarla”. Dopo essere stato condotto al rogo, in una delle piazze più centrali di Roma, ancora oggi è possibile osservare il suo sguardo cupo e minaccioso, ma anche audace, rivolto verso il Vaticano, proprio al centro della piazza romana che ogni giorno lo ricorda come un uomo che morì per non essersi ritratto dalle sue idee.

Un pensiero rivoluzionario

Nato a Nola, nei pressi di Napoli, nel 1548, Giordano Bruno fu catapultato in un secolo molto complicato per la società e per la Chiesa: erano infatti gli anni del terremoto della dottrina cristiana e della Riforma Luterana. Basti ricordare che tre anni prima della sua nascita, nel 1545, era stato indetto il Concilio di Trento proprio per portare avanti la Controriforma cattolica contro quella luterana.

Accanto alla Controriforma, il Vaticano aveva indetto anche l’Indice dei libri proibiti, attraverso il quale si sarebbero perseguite tutte quelle persone che consultavano i testi non accettati dal papato. Fu proprio in questo contesto che Giordano Bruno sviluppò un pensiero, nel convento di San Domenico a Napoli, che sfiderà le concezioni tradizionali della Chiesa.







Nei suoi scritti, tra cui La cena de le ceneri e De l’infinito, universo e mondi, sosteneva l’infinità dell’universo, popolato da innumerevoli sistemi solari e forse da altre forme di vita. Rifiutava l’idea che Dio avesse creato il cosmo in senso tradizionale, ma lo considerava comunque una manifestazione divina. Inoltre, Giordano Bruno accoglieva la teoria copernicana sul moto terrestre e negava l’immortalità dell’anima, posizioni che lo portarono in rotta di collisione con l’ortodossia cattolica.

Ebbe inoltre modo di approfondire le visioni religiose diverse da quella cattolica poiché, dopo essere stato accusato da un confratello per eresia, si dovette allontanare da Napoli e successivamente anche da Roma. Fu proprio in quell’occasione che, vagando per l’intera Europa, allargò le sue conoscenze e le prospettive filosofiche, dopo essere stato a contatto con il calvinismo – religione alla quale aderì in un secondo momento -, con il luteranesimo e con l’anglicanesimo in Inghilterra.

Dalla denuncia al processo

L’inizio della fine per Giordano Bruno arrivò nel 1592, quando tornò a Roma e fu denunciato dall’aristocratico veneziano Giovanni Mocenigo, che lo ospitava e desiderava apprendere le sue tecniche mnemoniche. Sentendosi tradito dal filosofo, Mocenigo lo accusò di eresia presso l’Inquisizione veneziana, sostenendo che negasse la verginità di Maria e avesse idee eretiche sulla fede. E ancora, fu accusato di essere uno stregone e di credere che l’universo fosse infinito, con infiniti mondi.

Arrestato il 23 maggio 1592, Giordano Bruno subì sette interrogatori, al termine dei quali invocò la clemenza della corte. Tuttavia, il Sant’Uffizio chiese l’estradizione e il 27 febbraio 1593 fu trasferito a Roma per essere processato dall’Inquisizione pontificia.

La lunga prigionia e il processo a Roma

Il processo romano si protrasse per anni. Nel 1596 una commissione di sei teologi analizzò le sue opere per individuarne elementi eretici. Nel 1599, il cardinale gesuita Roberto Bellarmino tentò di fargli abiurare otto proposizioni ritenute eretiche, ma Bruno si rifiutò.

Il 21 dicembre di quell’anno dichiarò di non aver nulla da ritrattare, sostenendo di non riconoscersi in un’accusa di eresia, essendo un filosofo alla ricerca della verità più che un teologo. La sua fermezza segnò il destino: il 20 gennaio 1600 papa Clemente VIII ordinò l’emissione della sentenza di morte.

L’ultimo cammino e la condanna al rogo

Dal carcere di Tor di Nona, Giordano Bruno fu condotto a piedi attraverso le strade di Roma fino a Campo de’ Fiori, dove lo attendeva il patibolo. Tra la folla accorsa a osservare l’esecuzione, nessuno intervenne in sua difesa. Le cronache riportano che fu spogliato e legato a un palo, bruciato vivo con la lingua trafitta da un chiodo per impedirgli di parlare. Gli Avvisi pubblici dell’epoca descrissero la sua morte come quella di un “eretico ostinato” che non aveva voluto pentirsi.

Un’icona della libertà di pensiero

Giordano Bruno divenne un’icona della libertà di pensiero, ispirando generazioni di intellettuali. Nel XIX secolo, il suo nome fu riscoperto dal movimento risorgimentale italiano, che ne fece un simbolo della lotta contro l’oscurantismo religioso. Il 9 giugno 1889, un monumento in suo onore fu inaugurato proprio in Campo de’ Fiori, realizzato dallo scultore e massone Ettore Ferrari.

La statua, raffigurante Bruno con lo sguardo rivolto severamente in avanti, rimane un monito per la difesa del pensiero libero.

Un precursore della scienza moderna

Il pensiero di Giordano Bruno anticipò alcune delle grandi scoperte scientifiche. Con la sua teoria degli infiniti mondi, prefigurò l’esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995. Inoltre, nel suo scritto La cena de le ceneri (1584) intuì il principio di relatività del moto, anticipando concetti che sarebbero stati sviluppati da Galileo Galilei.

Nonostante il mancato riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, il suo contributo al pensiero scientifico e filosofico resta inestimabile. Il suo eroico rifiuto di abiurare lo rese un martire della conoscenza e un simbolo universale della libertà intellettuale.

Ho combattuto ed è tanto. Ritenni di poter vincere, ma natura e sorte hanno represso studi e sforzi. Ma è già qualcosa essere sceso in lotta, poiché vedo che la vittoria è in mano al destino. Fu in me quanto era possibile e che nessun venturo secolo potrà negarmi. Diedi ciò che di proprio un vincitore poteva dare: non aver temuto la morte, non essermi sottomesso a nessuno che mi fosse simile: aver preferito coraggiosa morte a vita pusillanime. De Monade, 1591