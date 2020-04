Giorgia Meloni non ha preso bene la nascita della task force anti fake-news

Capito? Una task force anti fake-news ,Questo è il messaggio che vuole far passare. E, attenzione, è un messaggio che contiene un tentativo così meschino e “piccolo” da far vergognare: farsi scudo della Costituzione per tutelare quello che lei e la sua coalizione stanno facendo da settimane, ossia alimentare bufale.Come fa il suo alleato da settimane mitragliando fake news come un forsennato.