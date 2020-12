Giorgia Meloni sovranista d’Italia e sovrana nei sondaggi: il suo primato su Salvini è consacrato e in Europa è la terza disrupter

Seppur il leader della Lega, con il suo partito, sia ancora il più votato d’Italia, Giorgia Meloni vive tempi dorati. Al suo +0,4% nell’ultima settimana, corrisponde infatti una perdita degli stessi numeri per Salvini.

Ciò che rende Giorgia Meloni la prima sovranista d’Italia, infatti, è il fallimento altrui. Senza contare che Fratelli d’Italia si aggiudica la nomina a partito pigliatutto. Pigliatutto, proprio perché dietro la leader indiscussa, ben nascosti, brulicano volti e voci differenti. Ma Giorgia Meloni appare saldissima sul suo trono.

L’ombra della sovrana d’Italia nasconde, però, le tenebre.

Ma partiamo dall’inizio: prima di essere regnante, Meloni è stata per lungo tempo seconda. Salvini, ancora sprezzante, non può ammettere che la leader di Fratelli d’Italia sa calamitare voti meglio di lui.

I sondaggi del potere: Meloni vs. Salvini

I sondaggi per il potere indicano proprio in Giorgia Meloni la sovrana d’Italia. Infatti, confrontando gli ultimi dati si potrebbe notare come la Lega sia ancora in testa: il 24,3% contro il 16,4% di Fratelli d’Italia. Spostandoci indietro nel tempo, a luglio 2018 per la precisione, noteremmo la Lega al 30,7% e Fratelli d’Italia al 4,1%.

È indubbio che in questo contesto, l’unico partito veramente in crescita è quello di Giorgia Meloni. La sovranista è riuscita a costruire argomentazioni più solide del suo “alleato”, tanto da aggiudicarsi un posto d’onore in un’importante classifica.

La disrupter d’Europa

Giorgia Meloni si è aggiudicata il terzo posto in un’altra competizione non da poco. Recentemente, il sito d’informazione Politico.eu ha rilasciato una pagella della classe 2021. La classe, o meglio classifica, si compone di vari ruoli e altrettanti politici che li ricoprono.

Uno tra questi è quello dei disrupter, i distruttori, per i quali la Meloni si colloca al terzo posto. Se una volta si potevano menzionare sovranisti peggiori di lei, adesso di Salvini e co. non appare neanche l’ombra. Giorgia Meloni è sul podio, tre posti prima di niente di meno che Vladimir Putin.

La prima riga della sua descrizione recita:

Come nuova leader sovrana dell’estrema destra, Giorgia Meloni appare abile a diffondere distruzione senza distruggere sé stessa.

Anche Politico la incorona sovrana, forse perché ha osservato i suoi sudditi.

La sovrana Giorgia Meloni nasconde la Mafia nel suo regno?

Risale a pochi giorni fa l’inchiesta di Report che svela la realtà del regno di Fratelli d’Italia, risultante infatti essere il maggior partito italiano per numero di arresti legati a rapporti con la criminalità organizzata.

Giorgia Meloni si è sempre tirata fuori da ogni legame con la ‘ndrangheta, che è invece vicina a molti militanti di Fratelli d’Italia. Ha iniziato il suo percorso da sovranista nel nome di Paolo Borsellino, vittima di Cosa Nostra. Questo, però, non ha escluso che tra le fila del suo partito si nascondessero persone di dubbia reputazione. Al suo cospetto figura chi ha intrattenuto rapporti illeciti con clan mafiosi. Rosso, assessore alla legalità per il partito, era stato filmato mentre pagava le cosche per una manciata di voti.

Le tenebre di cui parlavamo si ritrovano. Nella ‘ndrangheta. Nell’immagine che la sovranista dà al mondo. Da noi, però, Fratelli d’Italia è in vertiginosa ascesa. Non è assurdo pensare che forse un giorno incoroneremo Giorgia Meloni sovrana d’Italia.

Antonia Ferri