Giorgia Meloni sul metadone: l’alternativa è lasciare morire i tossicodipendenti?

Vorrei che si capisse appieno la portata della metafora che Giorgia Meloni ha usato l’altro ieri a Cernobbio a proposito del Reddito di Cittadinanza , non rispondendo per strada a qualche giornalista impertinente ma in un discorso pubblico preparato e scritto in tutta calma dove ogni parola viene scelta con la massima cura: