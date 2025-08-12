La tensione nella Palestina occupata si è nuovamente intensificata dopo l’uccisione di sei giornalisti di Al Jazeera in un attacco aereo israeliano. Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere, con Nazioni Unite, Unione Europea e diverse cancellerie che chiedono chiarezza, responsabilità e protezione per chi opera sul fronte dell’informazione.

Le Forze di Occupazione Israeliana hanno infatti confermato di aver ucciso in maniera deliberata l’intero team di corrispondenza e informazione di Al Jazeera nella Striscia di Gaza. In particolare, il giornalista palestinese Anas al-Sharif è stato ucciso con la motivazione di essere stato identificato come “terrorista di Hamas”.

La richiesta dell’Onu e dell’UE: un’indagine indipendente sulla morte dei giornalisti di Al Jazeera

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha invocato un’indagine “indipendente e imparziale” per fare luce sulle circostanze dell’attacco che ha portato alla morte dei sei giornalisti di Al Jazeera. Secondo il portavoce Stéphane Dujarric, almeno 242 giornalisti sono stati uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto, un dato che conferma i pericoli estremi affrontati da chi documenta la guerra.

L’Onu ribadisce che i professionisti dell’informazione devono poter lavorare liberi da intimidazioni, minacce e violenze, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario.

L’Alta Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha espresso sdegno per l’uccisione, avvenuta nei pressi dell’ospedale al-Shifa di Gaza City. Tra le vittime figura Anas al-Sharif, volto noto di Al Jazeera e già oggetto di minacce da parte di Israele.

L’Ue ha preso atto delle accuse israeliane che definiscono i reporter “membri di Hamas”, ma ha sottolineato la necessità di presentare prove concrete e verificabili. Senza evidenze, ha avvertito Kallas, esiste il rischio che i giornalisti vengano deliberatamente presi di mira.

L’attacco e le vittime

Secondo le ricostruzioni, l’attacco aereo ha colpito una tenda allestita fuori dall’ospedale al-Shifa, causando la morte di sette persone in totale. Oltre ad al-Sharif, sono rimasti uccisi il corrispondente Mohammed Qreiqeh e i cameraman Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa.

Le forze armate israeliane (Idf) sostengono che al-Sharif fosse a capo di una cellula di Hamas incaricata di pianificare lanci di razzi. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj) respinge però queste accuse, denunciando una prassi israeliana di etichettare i reporter come militanti senza fornire prove credibili.

Il cordoglio e le accuse dal mondo

Dal Regno Unito è arrivata una dura presa di posizione: Downing Street si è detta “gravemente preoccupata” per i ripetuti attacchi ai giornalisti, ricordando che la loro protezione è sancita dal diritto internazionale.

Sui social, i colleghi di al-Sharif hanno diffuso un messaggio scritto dal reporter lo scorso aprile, una sorta di “testamento” in cui affida simbolicamente la Palestina “ai cuori liberi del mondo” e ai bambini che non hanno mai conosciuto pace e sicurezza. Anas al-Sharif affida ai prossimi la Palestina, “il suo popolo, i suoi bambini innocenti e oppressi che non hanno mai avuto il tempo di sognare o di vivere in sicurezza e pace”.







Roma tra condanna e impegno umanitario

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha definito “inaccettabili” gli attacchi contro i giornalisti di Al Jazeera, ribadendo la necessità di fermare il conflitto e rilanciare il processo politico verso la soluzione dei due Stati.

Parallelamente, l’Italia sta portando avanti un ampio programma di assistenza: finora sono stati trasferiti nel nostro Paese 150 bambini palestinesi feriti o malati, insieme ai loro familiari.

Nei prossimi giorni altri 34 piccoli pazienti, con 91 accompagnatori, verranno evacuati da Gaza per ricevere cure specialistiche negli ospedali italiani.

Pressioni politiche e divergenze in Israele

Sul fronte politico, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito di non voler negoziare un cessate il fuoco parziale con Hamas, ma solo un accordo complessivo che includa la liberazione di tutti gli ostaggi.

All’interno del governo israeliano emergono visioni diverse: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato di voler mantenere ampie aree di Gaza sotto controllo israeliano, con prospettive di colonizzazione, posizione che lo stesso Netanyahu non condivide apertamente.

Il mondo rimane a guardare un genocidio

La leadership militare israeliana parla di una “nuova fase” delle operazioni a Gaza, con l’obiettivo dichiarato di sconfiggere Hamas. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha sottolineato la necessità di proteggere gli ostaggi, ma anche di garantire la continuità delle operazioni militari.

Intanto, a livello internazionale, cresce la consapevolezza che una soluzione puramente militare non potrà garantire stabilità a lungo termine.

La morte dei sei giornalisti di Al Jazeera rappresenta un drammatico promemoria del costo umano della guerra a Gaza. La comunità internazionale si divide tra condanne, richieste di prove e appelli alla tregua, mentre sul terreno il conflitto prosegue con poche prospettive di soluzione immediata. In mezzo a tutto questo, il ruolo dell’informazione libera diventa cruciale: raccontare la guerra significa spesso rischiare la vita, ma senza queste testimonianze il mondo resterebbe cieco di fronte a una delle crisi più gravi del nostro tempo.

Lucrezia Agliani