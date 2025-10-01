I giornalisti in Yemen e la libertà di stampa sono in pericolo: secondo un recente report di Human Rights Watch, a partire dal 2015 il movimento armato degli Houthi (il quale ha preso controllo della capitale innescando un conflitto civile) ha mostrato un’enorme ostilità nei confronti degli operatori a servizio della verità e dell’informazione. Le violazioni dei diritti umani sollevate dall’ONG includono detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture e uccisioni.

I giornalisti in Yemen, e più in generale la libertà di stampa e quella d’espressione, sono al centro di uno degli ultimi report di Human Rights Watch intitolato “We Pray to God by Torturing Journalists: Warring Parties’ Systematic Violations Against Journalists and Press Freedom in Yemen“. Attraverso interviste, attività di ricerca e raccolte di svariate testimonianze, si è riusciti a ricostruire una realtà allarmante in cui le parti in conflitto e le autorità statali si sono macchiate di gravi violazioni ai diritti umani di base.

I principali abusi ai giornalisti in Yemen

HRW ha documentato almeno 14 casi di sparizioni forzate con conseguente detenzione arbitraria di giornalisti in Yemen, portati avanti sia dagli Houthi che dal Consiglio di Transizione del Sud. In alcuni casi, anche le famiglie dei giornalisti sono state prese di mira e detenute.

In prigione, i giornalisti sono stati poi sottoposti a diverse forme di tortura: da pestaggi brutali e privazioni del sonno a isolamento, scosse elettriche e torture psicologiche.

Secondo gli esperti delle Nazioni Unite:

« I prigionieri sono sottoposti a sistematiche torture psicologiche e fisiche, inclusa la negazione di interventi medici per curare le lesioni causate dalle torture inflitte, che per alcuni prigionieri hanno provocato disabilità permanenti e morte.»

A questo si aggiungono anche veri e propri assassinii orchestrati ad hoc sia dalle forze armate ribelli che dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita: secondo l’Organizzazione Nazionale dei Professionisti dei Media Yemeniti, 63 giornalisti in Yemen (e altri operatori dei media) sono stati uccisi tra gennaio 2015 e dicembre 2023. Le uccisioni sono avvenute mediante sparatorie, accoltellamenti, ordigni esplosivi, attacchi aerei e torture. In varie occasioni è stato provato il coinvolgimento dell’organizzazione terroristica di Al Qaeda.









Le limitazioni alla libertà d’espressione

Le violazioni commesse dalle principali forze del Paese non sono però solo fisiche e concrete ma hanno spesso assunto i contorni di molestie e intimidazioni: le autorità dello Yemen hanno preso controllo e chiuso quasi tutte le istituzioni mediatiche (sia nazionali che private), compreso il colosso di Al-Jazeera.

Sono state confiscate le attrezzature e il personale è stato sostituito con giornalisti pro-Houthi, allo scopo di veicolare ideologie di carattere religioso e militarista.

Nel mirino di questa repressione sono entrati anche il sindacato nazionale dei giornalisti e le principali stazioni radiofoniche del Paese.

Inoltre, i giornalisti in Yemen sono stati messi a tacere attraverso minacce di arresto basate su ordini giudiziari infondati, limitazioni alle loro libertà di movimento e varie misure burocratiche, tra cui l’obbligo di possedere alcuni permessi per svolgere la loro attività.

In particolare, i social media dei giornalisti sono stati sottoposti a una notevole censura e a rigorosi controlli, come segnale di un’oppressione capace di invadere anche la sfera privata.

La necessità di rispettare i diritti e le libertà

Le autorità yemenite devono al più presto impegnarsi per tutelare la libertà di espressione e garantire l’indipendenza dei giornalisti, oltre a porre fine a tutti gli attacchi e ai trattamenti disumani nei loro confronti – in poche parole vanno ripristinati i sistemi di accountability, stato di diritto e giustizia penale.

Anche la comunità internazionale deve proteggere la libertà di stampa, facendo pressioni affinché lo Yemen si adegui agli standard internazionali.

Infatti, nonostante la fine delle ostilità interne, i media in Yemen sono ancora strettamente controllati e le violenze continuano, all’interno di un contesto che è molto complesso e ambiguo anche dal punto di vista legislativo.

Il Paese, già al 154° posto nel RSF World Press Freedom Index e intrappolato in una panorama politico reso ancora più instabile dai recenti attacchi di Israele, deve riconoscere ora più che mai che il giornalismo indipendente non costituisce un crimine.

Sara Coico