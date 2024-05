Al centro della protesta c’è la gestione del personale da parte dell’azienda, con scelte che, secondo i giornalisti, penalizzano il pluralismo e la professionalità. L’innesco, però, è stato il caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, cancellato dai palinsesti Rai dopo le presunte pressioni del governo. Un episodio che, per l’Usigrai, rappresenta un pericoloso precedente di censura che mina alla radice il diritto all’informazione libera e pluralista.

“Non possiamo più tacere”, ha dichiarato il segretario generale dell’Usigrai, nel corso del presidio organizzato davanti alla sede Rai di Roma. “L’azienda è sotto attacco da parte del governo che vuole piegarla alle proprie esigenze politiche. I giornalisti Rai non ci stanno e non permetteranno che la libertà di informazione venga calpestata”, ha aggiunto.

Lo sciopero, che ha avuto un’adesione molto alta in tutte le sedi Rai d’Italia, ha avuto un impatto significativo sull’informazione pubblica. Tg e programmi radiofonici sono stati cancellati o ridotti, mentre i siti web Rai hanno subito rallentamenti e disservizi. Un sacrificio importante per i giornalisti, che però si è reso necessario per difendere un valore fondamentale: la libertà di informazione.

Le ragioni dello sciopero

Le ragioni dello sciopero dei giornalisti Rai sono molteplici e profonde. Al centro delle loro preoccupazioni c’è la gestione del personale da parte dell’azienda, che negli ultimi anni ha visto un aumento delle nomine a carattere politico e un ridimensionamento delle testate giornalistiche più autonome e pluraliste.

Inoltre, i giornalisti denunciano una crescente ingerenza del governo nel palinsesto Rai, con la cancellazione di programmi scomodi e la messa in onda di contenuti di propaganda. Un clima di intimidazione e controllo che, secondo l’Usigrai, mina alla radice l’autonomia e la credibilità del servizio pubblico.

Il caso Scurati e la censura

L’episodio che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Lo storico e scrittore, nel suo intervento, aveva espresso posizioni critiche sulla Resistenza, suscitando polemiche e reazioni politiche. La Rai, dopo le presunte pressioni del governo, ha deciso di cancellare il monologo dai palinsesti, sollevando un vespaio di polemiche e l’indignazione dei giornalisti.

Per l’Usigrai, la cancellazione del monologo di Scurati rappresenta un inaccettabile atto di censura che viola il diritto all’informazione e alla libertà di espressione. Un precedente pericoloso che rischia di mettere a tacere voci scomode e di trasformare la Rai in un megafono del governo.

Le richieste dei giornalisti

I giornalisti Rai in sciopero chiedono all’azienda di mettere fine alle ingerenze politiche e di garantire la libertà e l’autonomia dell’informazione pubblica. In particolare, chiedono:

La sospensione delle nomine a carattere politico nel management aziendale

Il rispetto dell’autonomia delle testate giornalistiche

La fine delle censure e delle pressioni politiche sui contenuti

Un impegno concreto per il pluralismo e la rappresentanza di tutte le voci nella programmazione Rai

Uno sciopero per il futuro dell’informazione

Lo sciopero dei giornalisti Rai è uno sciopero per il futuro dell’informazione. Si tratta di una battaglia per difendere il diritto all’informazione libera, pluralista e indipendente, un diritto fondamentale per ogni democrazia. I giornalisti Rai, con il loro coraggio e la loro determinazione, stanno dando un esempio importante a tutto il Paese.

Una giornata storica che ha segnato un punto di svolta nella lotta per la libertà di informazione in Italia. Una lotta che però non è ancora finita.