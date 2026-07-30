Un’emergenza internazionale

Ogni anno il 30 luglio si celebra La Giornata contro la tratta di esseri umani, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013, la quale nasce con l’obiettivo di sensibilizzare governi, istituzioni e opinione pubblica su un fenomeno criminale che continua a interessare ogni continente e che coinvolge indistintamente Paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime.

Non si tratta di una realtà confinata ad alcune aree del pianeta, bensì di un sistema criminale transnazionale che sfrutta le vulnerabilità economiche, sociali e familiari di milioni di persone. Donne, uomini e bambini vengono reclutati attraverso l’inganno, la coercizione o la violenza, per essere successivamente sfruttati in diversi ambiti, dal lavoro forzato allo sfruttamento sessuale, dall’accattonaggio imposto fino alle attività criminali.

I numeri nell’Unione europea mostrano una realtà ancora preoccupante

Le più recenti rilevazioni mostrano come il traffico di esseri umani continui a rappresentare una sfida significativa anche all’interno dell’Unione europea. Nel corso del 2024 sono state identificate circa 9.500 vittime nei Paesi membri, un dato che conferma la presenza capillare delle organizzazioni criminali impegnate nello sfruttamento delle persone.

La distribuzione geografica dei casi mostra una maggiore concentrazione in alcuni Stati europei. Francia e Italia risultano tra i Paesi con il numero più elevato di vittime individuate, seguite dai Paesi Bassi e dalla Germania. Si tratta di numeri che testimoniano come il fenomeno non riguardi esclusivamente le nazioni economicamente più fragili, ma coinvolga anche le principali economie europee, spesso considerate territori di destinazione per le reti criminali.

Gli esperti ricordano come i dati disponibili rappresentino soltanto una parte del fenomeno reale. Molte vittime, infatti, non vengono identificate perché vivono in condizioni di isolamento, sono intimidite dagli sfruttatori oppure temono conseguenze legali o ritorsioni. Questa situazione rende particolarmente complesso quantificare con precisione l’entità della tratta.

L’Italia tra i Paesi maggiormente coinvolti

Anche il quadro italiano conferma la rilevanza del problema. Le informazioni disponibili relative al 2025 indicano che le segnalazioni registrate nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3.444, un dato che mostra come la tratta continui a rappresentare una questione di primaria importanza sul piano della sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali.

L’Italia riveste una posizione particolarmente delicata all’interno delle rotte migratorie internazionali e, proprio per questa ragione, può assumere contemporaneamente il ruolo di Paese di approdo, di transito e di destinazione delle persone vittime di sfruttamento. Tale complessità impone una risposta coordinata tra autorità giudiziarie, forze dell’ordine, servizi sociali e organizzazioni impegnate nella protezione delle persone vulnerabili.







Il contrasto alla tratta richiede infatti un approccio multidisciplinare che non si limiti all’azione repressiva nei confronti delle organizzazioni criminali, ma preveda anche strumenti efficaci di assistenza, inclusione sociale e sostegno alle vittime durante il percorso di fuoriuscita dalle reti di sfruttamento.

Il ruolo delle organizzazioni umanitarie

In occasione della ricorrenza internazionale, numerose organizzazioni impegnate nella tutela dell’infanzia e dei diritti umani diffondono analisi e aggiornamenti sull’evoluzione del fenomeno. Tra queste vi è Save the Children, che ogni anno rende pubblici i dati disponibili a livello nazionale e internazionale per richiamare l’attenzione sulle dimensioni della tratta e, soprattutto, sulla condizione dei minori coinvolti.

L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione su un’emergenza che troppo spesso rimane sommersa e che rischia di essere percepita come distante dalla quotidianità. Attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni, le organizzazioni umanitarie contribuiscono inoltre a migliorare la conoscenza del fenomeno e a promuovere interventi sempre più mirati.

Le statistiche rappresentano uno strumento indispensabile per comprendere le dinamiche della tratta, ma gli stessi operatori ricordano come i numeri disponibili non restituiscano la reale portata del problema. Dietro ogni caso registrato potrebbero infatti celarsi molte altre situazioni che non emergono ai sistemi ufficiali di identificazione.

La crescita delle vittime minorenni

Tra gli aspetti più preoccupanti emersi dalle ultime rilevazioni vi è il coinvolgimento sempre più significativo dei minori. Sui circa 9.500 casi individuati nell’Unione europea durante il 2024, il 16% riguarda infatti persone con meno di diciotto anni.

In termini assoluti si tratta di 1.555 bambini e adolescenti identificati come vittime di tratta, un dato che mostra un incremento rispetto all’anno precedente. Nel 2023, infatti, la quota dei minorenni rappresentava il 12,8% del totale delle vittime individuate.

L’aumento percentuale richiama l’attenzione sulla crescente esposizione dei più giovani alle reti criminali, che sfruttano condizioni di vulnerabilità familiare, disagio economico, conflitti armati, migrazioni forzate e assenza di adeguati sistemi di protezione.

I minori costituiscono una categoria particolarmente fragile perché spesso non dispongono degli strumenti necessari per riconoscere le situazioni di rischio o per chiedere aiuto. In molti casi vengono manipolati attraverso false promesse di lavoro, istruzione o ricongiungimento familiare, finendo invece intrappolati in circuiti di sfruttamento dai quali è estremamente difficile uscire.

Un fenomeno sommerso difficile da quantificare

Uno degli elementi che rende particolarmente complessa la lotta alla tratta di esseri umani è l’elevato numero di casi che rimangono invisibili. Gli esperti concordano sul fatto che le statistiche ufficiali rappresentino soltanto una parte della realtà. Le organizzazioni criminali adottano modalità sempre più sofisticate per occultare le proprie attività, sfruttando strumenti digitali, reti internazionali e sistemi di controllo psicologico sulle vittime. Queste ultime, spesso private dei documenti, minacciate o economicamente dipendenti dagli sfruttatori, difficilmente riescono a denunciare la propria condizione.

Anche la difficoltà nell’identificare correttamente le vittime contribuisce alla sottostima del fenomeno. Molte persone vengono inizialmente considerate migranti irregolari, lavoratori sfruttati o soggetti coinvolti in attività illecite, senza che emerga immediatamente la condizione di coercizione nella quale vivono.

La tutela dei minori come priorità

L’incremento dei casi che coinvolgono bambini e adolescenti rende ancora più urgente il rafforzamento delle politiche di prevenzione. Gli interventi devono concentrarsi sulla protezione dei soggetti più vulnerabili, migliorando i sistemi di accoglienza, l’identificazione precoce delle vittime e il coordinamento tra le diverse istituzioni.

Fondamentale risulta anche la formazione degli operatori che lavorano nei servizi sociali, nelle scuole, nelle strutture sanitarie e nelle forze dell’ordine, affinché siano in grado di riconoscere tempestivamente gli indicatori di possibile sfruttamento.

Patricia Iori