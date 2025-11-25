L’Italia si trova a convivere con una realtà che, nonostante gli sforzi istituzionali, resta radicata e complessa: la violenza sulle donne. La ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, offre l’occasione non solo per riflettere sul dramma quotidiano vissuto da migliaia di cittadine, ma anche per osservare con lucidità i dati più recenti e interrogarsi sull’efficacia delle iniziative messe in campo. Al di là delle celebrazioni e delle campagne di sensibilizzazione, l’entità del fenomeno continua a richiedere un impegno stabile, multidimensionale e strutturale.

Un fenomeno tutt’altro che episodico

I numeri ufficiali restituiscono un quadro che, pur mostrando lievi segnali di miglioramento, rimane drammatico nella sua portata. Secondo le rilevazioni periodiche del Ministero dell’Interno aggiornate al 1º settembre 2025, nel nostro Paese sono stati registrati 60 omicidi di donne avvenuti in ambito familiare o affettivo nei primi mesi dell’anno. Si tratta di omicidi commessi da persone con cui le vittime avevano un legame stretto, spesso di convivenza o di relazione sentimentale.

Pur rappresentando una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024 — quando le donne uccise nel contesto familiare erano state 79 — questi dati rimangono allarmanti. Il calo del 24% non deve indurre a un ottimismo prematuro, soprattutto considerando che, tra le vittime di quest’anno, ben 44 sono state assassinate dal partner o dall’ex partner. La violenza di genere si radica principalmente negli spazi più intimi della vita delle vittime, quelli che dovrebbero essere i più protetti.

La dimensione sommersa della violenza

Gli omicidi rappresentano l’esito più estremo di un continuum di abusi che spesso inizia molto prima della violenza fisica più grave. Una parte essenziale della questione riguarda infatti tutte quelle forme di maltrattamento — psicologico, economico, sessuale — che raramente emergono o vengono denunciate. Le indagini Istat mostrano come una donna su tre abbia subito almeno una volta nella vita una forma di violenza fisica o sessuale. È un dato che da anni rimane pressoché immutato, segno di una criticità strutturale che attraversa il Paese in modo trasversale, colpendo ogni ceto sociale e ogni fascia d’età.

Il fenomeno rimane, in larga parte, sommerso: molte vittime esitano a rivolgersi alle forze dell’ordine per paura di non essere credute, per dipendenza psicologica o economica, o per timore di ritorsioni. Ogni statistica, per quanto accurata, offre dunque una fotografia parziale di una realtà più vasta, complessa e dolorosa.

Una questione culturale che resiste al cambiamento

La lotta alla violenza di genere continua a scontrarsi con resistenze profonde di tipo culturale. Persistono stereotipi che minimizzano la gravità degli abusi, responsabilizzano le vittime, giustificano comportamenti aggressivi o possessivi come “gesti d’amore”. L’educazione al rispetto, all’uguaglianza e alla parità tra i sessi resta ancora un terreno su cui investire in modo deciso, a cominciare dalla scuola fino ai contesti familiari e professionali.

La violenza non nasce improvvisamente: è spesso l’ultimo atto di una relazione segnata da soprusi progressivi, da un controllo costante e da un clima di paura mai riconosciuto o denunciato per tempo. In questo senso, la società nel suo complesso deve farsi carico di un cambiamento culturale che coinvolga uomini e donne, giovani e adulti, istituzioni e media.







Le politiche di contrasto: progressi e limiti

Negli ultimi anni l’Italia ha adottato diverse misure legislative, rafforzando gli strumenti di protezione e intervenendo sulla prevenzione. Sono stati istituiti centri antiviolenza più capillari, introdotte norme più severe contro maltrattamenti e stalking e potenziate le attività di formazione degli operatori di polizia e dei servizi sociali. Tuttavia, la realtà quotidiana delle vittime suggerisce che questi interventi, pur fondamentali, non bastano.

Molti centri antiviolenza lamentano carenze di fondi, scarsità di personale specializzato e difficoltà nella presa in carico dei casi più complessi. Anche la rete di protezione sul territorio è ancora disomogenea: alcune regioni garantiscono servizi efficienti, altre faticano a offrire un’assistenza tempestiva e coordinata. Le case rifugio, spesso insufficienti per numero o risorse, non sempre riescono a garantire un alloggio immediato alle donne in fuga da contesti violenti.

L’importanza del 25 novembre come momento collettivo

In questo scenario la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne assume un significato particolare. Non si tratta di una ricorrenza simbolica, ma di un appuntamento necessario per mettere al centro dell’agenda pubblica e politica un tema che purtroppo resta onnipresente nel quotidiano. Ogni anno, il 25 novembre diventa un’occasione per ricordare le vittime, ma anche per ribadire l’urgenza di interventi più incisivi e duraturi.

La giornata invita a una duplice riflessione: da un lato a rendere omaggio alle donne che hanno perso la vita a causa di chi avrebbe dovuto amarle o proteggerle, dall’altro a ribadire che la prevenzione è possibile solo se sostenuta da una mobilitazione costante della società civile, delle istituzioni, dei media e del mondo scolastico.

Sensibilizzazione e responsabilità sociale

L’obiettivo finale non è soltanto ridurre il numero di episodi violenti, ma creare una società in cui tali episodi non siano più tollerabili, giustificabili o ignorati.

La diminuzione registrata nel numero degli omicidi rispetto all’anno precedente è un segnale che merita attenzione, ma non deve distogliere dal quadro generale: la violenza contro le donne resta un’emergenza sociale radicata e persistente. Per renderne possibile la definitiva eliminazione non bastano le misure repressive, né le celebrazioni annuali. È necessario un impegno continuo che si traduca in investimenti strutturali, in percorsi educativi diffusi e in un sostegno concreto alle vittime.

La lotta alla violenza di genere è, prima di tutto, una responsabilità collettiva. Ed è solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e comunità educanti che sarà possibile costruire un Paese in cui nessuna donna debba più vivere nella paura o perdere la vita per mano di chi dovrebbe essere un compagno, un parente o una persona di fiducia.

Patricia Iori