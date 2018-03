Le parole del fondatore Gabriele Nissim

“Ho un’idea molto ottimista degli esseri umani. I Giusti hanno insegnato che in ogni circostanza ci si può assumere la propria responsabilità. In fondo il mondo dipende sempre da noi e possiamo sempre fare la differenza. Anche nelle circostanze più difficili e disordinate che si vivono nel mondo, nel nostro Paese, in Europa, si possono fare degli atti inaspettati, capaci di spingere la Storia in un’altra direzione”.









Il supporto del Presidente della Repubblica

“La scelta del Parlamento italiano di istituire la Giornata nazionale in memoria dei Giusti dell’Umanità, rafforzando così il valore della Giornata europea fissata per il 6 marzo, offre una preziosa occasione per approfondire i temi della convivenza e per rafforzare l’impegno comune contro ogni forma di sopraffazione, di violenza sulle persone, di intolleranza, di razzismo. La piena dignità di ogni donna e di ogni uomo, che trova fondamento nel rispetto del diritto alla vita e dei diritti inviolabili della persona, è condizione indispensabile per una società libera e democratica, per uno sviluppo equilibrato, per un futuro di pace. Si tratta di valori affidati non soltanto agli ordinamenti giuridici, ma anzitutto alla cultura dei popoli e alla coscienza di tutti i cittadini, a qualunque latitudine della terra”.

Giornata dei Giusti in Italia

Il luogo dedicato alla celebrazione della Giornata dei Giusti in Italia è il Giardino dei Giusti di tutto il mondo del Monte Stella, a Milano, che si rifà al Giardino di Yad Vashem a Gerusalemme. In questo giardino, fino agli anni Novanta, si piantava un albero per ogni Giusto da ricordare, visto che lo spazio disponibile è andato via via diminuendo, è stato costruito il Muro d’Onore su cui sono scolpiti i nomi dei Giusti.









Numerose le iniziative organizzate in Italia per commemorare questa ricorrenza, sia oggi che nei giorni a venire:

7 marzo, ore 17.30 a Palazzo Lombardia Interventi di Gabriele Nissim e del Presidente della Regione Lombardia. Ci sarà, in qualità di moderatore, il console onorario d’Armenia Pietro Kuciukian. Inoltre, gli studenti del corso di teatro del liceo G.B. Grassi di Saronno leggeranno dei testi dedicati ai Giusti. Ingresso su prenotazione

14 marzo, ore 10.30, Giardino dei Giusti di tutto il mondo – Monte Stella Milano

Dedica dei nuovi alberi ai Giusti Hammo Shero, Ho Feng Shan, Costantino Baratta e Daphne Vloumidi. Cerimonia pubblica

14 marzo, ore 15.00, Palazzo Marino, Sala Consiliare – Milano

Consegna delle pergamene ai Giusti onorati al Giardino Virtuale

Ingresso libero su prenotazione

15 marzo, ore 16.30, Palazzo Marino – Milano

Celebrazione dedicata alla Giornata dei Giusti dell’Umanità nel Consiglio comunale di Milano.

15 marzo, ore 20.30, Palazzo Marino, Sala Alessi – Milano

Concerto della pianista Ani Martirosyan e della violinista Nobuko Murakoshi, con letture dell’attrice Sonia Bergamasco alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. Ingresso su prenotazione

Carmen Morello