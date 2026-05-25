Il 25 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita nel 1983 dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite , con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che, al di là delle differenze territoriali, continua a rappresentare una delle emergenze sociali più complesse e delicate.

La scelta della data richiama il caso di Etan Patz , un bambino di sei anni scomparso a New York nel 1979 proprio il 25 maggio. La sua vicenda, divenuta simbolo globale delle sparizioni infantili, ha contribuito in maniera determinante a promuovere una mobilitazione internazionale.

Un fenomeno che continua a crescere

I dati contenuti nella XXXIV edizione della Relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse delineano un quadro che invita alla massima attenzione. Il documento, pubblicato nelle scorse settimane, analizza le segnalazioni relative all’intero anno 2025 e al primo trimestre del 2026, offrendo una panoramica aggiornata sull’andamento delle denunce e sugli esiti delle ricerche.

Nel corso del 2025 sono state registrate complessivamente 25.358 segnalazioni di scomparsa, segnando un incremento dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

La distribuzione delle segnalazioni mostra inoltre una componente particolarmente significativa legata ai minori, che rappresentano la maggioranza dei casi registrati. Su un totale di oltre 25.000 segnalazioni, infatti, ben 17.942 riguardano bambini e adolescenti, pari al 70,7% del totale annuale. Un’incidenza che contribuisce a definire il fenomeno come fortemente connesso alla fragilità dell’età evolutiva e alle dinamiche familiari e sociali che la caratterizzano.

La componente minorile

La prevalenza dei casi che coinvolgono soggetti minorenni rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del quadro complessivo. L’alta percentuale di minori tra le persone scomparse suggerisce una molteplicità di fattori, che vanno dalle fughe volontarie dagli ambienti familiari o comunitari fino ai casi più complessi legati a contesti di disagio sociale, conflittualità o vulnerabilità.







I dati del primo trimestre 2026

Il quadro più recente, relativo ai primi tre mesi del 2026, conferma la continuità del fenomeno. In questo periodo sono state registrate 4.482 nuove segnalazioni di scomparsa, un dato che si inserisce in una dinamica sostanzialmente stabile rispetto all’andamento dell’anno precedente.

Parallelamente, i dati relativi ai ritrovamenti offrono uno spaccato significativo sull’efficacia delle attività investigative e di coordinamento. Alla data del 31 marzo 2026 risultano infatti 15.134 persone ritrovate nell’arco di quindici mesi, con una percentuale complessiva del 59,7%. Si tratta di un indicatore rilevante che, pur mostrando una quota ancora significativa di casi irrisolti, testimonia la capacità del sistema di risposta di recuperare una parte consistente delle persone scomparse.

La gestione del fenomeno delle persone scomparse in Italia è affidata a un sistema articolato che coinvolge più livelli istituzionali. Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse svolge una funzione di coordinamento tra le diverse forze in campo, favorendo la collaborazione tra prefetture, forze dell’ordine e strutture operative.

Il significato della Giornata internazionale

La memoria del caso di Etan Patz, divenuto emblema mondiale delle sparizioni infantili, continua a svolgere un ruolo centrale nel mantenere viva l’attenzione pubblica. Nel corso degli anni, la Giornata internazionale dei bambini scomparsi ha assunto una dimensione sempre più ampia, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma anche associazioni, scuole e cittadini.

In molti Paesi vengono organizzate iniziative pubbliche, campagne informative e momenti di riflessione dedicati alle famiglie coinvolte, con l’intento di non lasciare sole le persone che vivono l’esperienza della scomparsa di un proprio caro. Nel caso dei minori, in particolare, la varietà delle circostanze rende necessario un approccio flessibile, capace di adattarsi alle specificità di ogni situazione. Le fughe volontarie, ad esempio, richiedono interventi diversi rispetto ai casi in cui si sospetta la presenza di reati o situazioni di pericolo immediato.

Uno degli elementi ricorrenti nelle analisi del settore riguarda il fattore tempo. Le prime ore successive alla scomparsa sono considerate decisive per aumentare le probabilità di ritrovamento. Per questo motivo, le procedure di attivazione delle ricerche sono state progressivamente semplificate e rese più rapide.