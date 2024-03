Ogni anno, il 15 marzo si celebra la Giornata Internazionale dei Disturbi Alimentari. Il DCA è un nemico insidioso che colpisce circa 3 milioni di persone, prevalentemente donne. La giornata invita all’impegno comune per la prevenzione, la cura e il sostegno a chi ne soffre. Insieme possiamo sconfiggere il DCA e costruire un futuro libero da questa silenziosa epidemia.

15 marzo: una giornata per accendere i riflettori sui DCA

Ogni anno, il 15 marzo, l’Italia si tinge di lilla per la Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Istituita nel 2011, questa ricorrenza rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare e informare la popolazione su un problema complesso e spesso sottovalutato, che colpisce circa 3 milioni di persone nel nostro Paese, in prevalenza donne tra i 14 e i 35 anni.

DCA: un nemico insidioso che si nasconde dietro l’immagine

Dietro l’apparente frivolezza dell’ossessione per il cibo e il peso si nasconde un male profondo e silenzioso, che mina le basi stesse dell’identità e del benessere di chi ne è affetto. Anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating) e disturbo evitante/restrittivo del cibo sono solo alcuni dei nomi con cui si manifesta un disagio che va ben oltre il semplice rapporto con il cibo.

Oltre il pregiudizio: comprendere la complessità dei DCA

Spesso vittime di stigmatizzazione e pregiudizio, chi soffre di DCA viene etichettato come vanitoso, egoista o semplicemente debole. In realtà, la complessità di queste patologie richiede un approccio multifattoriale che tenga conto di fattori genetici, psicologici, sociali e culturali.







Un impegno corale per la prevenzione e la cura

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla rappresenta un invito a fare squadra contro i DCA. Istituzioni, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e familiari si uniscono per promuovere la prevenzione, sensibilizzare sul tema e sostenere chi sta combattendo contro questo difficile nemico.

Prevenire per educare: il ruolo chiave della scuola

La scuola rappresenta un terreno fertile per la prevenzione dei DCA. Educare i ragazzi a un rapporto sano con il cibo, il proprio corpo e l’immagine di sé è fondamentale per intercettare precocemente i primi segnali di disagio e indirizzare verso i percorsi di cura adeguati.

Un network di sostegno per chi ha bisogno di aiuto

Oltre alle strutture sanitarie tradizionali, esistono numerosi sportelli di ascolto e centri specializzati sul territorio nazionale che offrono supporto psicologico e terapia a chi soffre di DCA e ai loro familiari.

La forza della parola: condividere e raccontare

Condividere la propria esperienza, raccontare le proprie paure e le proprie sofferenze può essere un passo fondamentale verso la guarigione. Promuovere la narrazione di storie positive e di resilienza può contribuire a smantellare i tabù e a dare voce a chi si sente solo e incompreso.

Un impegno costante per un futuro senza DCA

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è solo un punto di partenza. La lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare richiede un impegno costante e sinergico da parte di tutti. Solo attraverso la sensibilizzazione, l’informazione e il sostegno concreto potremo costruire un futuro libero da questa silenziosa epidemia.

Il Fiocchetto Lilla è diventato ormai un simbolo internazionale, il quale viene indossato al fine di aumentare la consapevolezza e per promuovere un maggiore sostegno verso coloro che soffrono di DCA. Il colore lilla non è casuale, infatti, nasce dalla combinazione del blu, che dà una sensazione di calma, al colore rosso molto più vibrante ed energico. Quindi, rappresenta la dualità di chi soffre di DCA: una condizione di calma e tranquillità apparente, e una grande sofferenza interiore celata.

Il 15 marzo non è solo una data sul calendario, ma un simbolo di speranza e di impegno. Il Fiocchetto Lilla ci ricorda che insieme possiamo sconfiggere i DCA e costruire un futuro in cui tutti possano vivere serenamente il proprio rapporto con il cibo e con il proprio corpo.

Patricia Iori