Giornata internazionale del Jazz: quest’anno si festeggia online

Il 30 aprile 2020 si festeggia la decima edizione della Giornata internazionale del Jazz.

L’Unesco l’ha istituita nel 2011 non solo per celebrare il valore artistico di questo sofisticato genere musicale, ma anche per ricordare l’importanza storica e sociale che ha avuto il jazz per l’affermazione dei diritti civili e il dialogo interculturale.

Per il 2020 erano in programma molte manifestazioni dal vivo in giro per il mondo e anche in Italia. L’evento di punta avrebbe dovuto essere il concerto dell’Institute of Jazz di Herbie Hancock, ambasciatore del Jazz Day nel mondo, a Cape Town.

A causa dell’emergenza mondiale del coronavirus, tutti gli eventi live sono stati annullati. Ma la Giornata internazionale del jazz si terrà comunque, con streaming online da tutto il mondo.