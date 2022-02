Giornata internazionale della Donna: 365 giorni l’anno

La prima volta che nel nostro Paese si è celebrata la Giornata Internazionale della donna è stata l’8 marzo 1945, quando l’Unione Donne in Italia la celebrò nelle zone dell’Italia già liberate dal fascismo, anche se fu l’8 marzo del 1946 che, per la prima volta, tutta l’Italia ha ricordato la Festa della Donna. Nello stesso anno, alle donne venne riconosciuto il diritto al voto e andarono alle urne.

Come fiore simbolo di questa giornata è stata scelta la mimosa. Ma perché proprio la mimosa? Secondo gli studiosi questa scelta è stata presa dall’Unione delle Donne Italiane che indicò la mimosa come il simbolo della giornata poiché è il fiore più bello ed economico che germoglia proprio nel mese di marzo. Paese che vai, tradizione che trovi, in Russia, ad esempio, per la giornata Internazionale delle Donne si allestiscono degli spettacoli pirotecnici. In Perù invece le strade delle città si riempiono di donne che festeggiano con canti e danze, mentre nelle Filippine le donne organizzano grandi manifestazioni in difesa dei propri diritti, con lancio di lanterne luminose in cielo.

Oltre alla mimosa, un’altra protagonista è la cioccolata. Ma da dove nasce la tradizione di regalare cioccolato? Fino a qualche secolo fa, la cioccolata era un bene considerato estremamente prezioso. La sua diffusione, infatti, era estremamente limitata e per tanto il costo del prodotto era piuttosto elevato. La cioccolata è stata quindi per secoli un bene che si potevano permettere esclusivamente i nobili. Ricevere in regalo della cioccolata equivaleva a ricevere un dono prezioso. Da allora la simbologia è rimasta e, a questo alimento così gustoso, si continua ad associare un’aura di preziosità.

Assaporare una tavoletta di cioccolato può avere effetti benefici incalcolabili. Tutti conosciamo infatti la capacità che questa raffinata lavorazione di cacao ha nel migliorare il nostro umore.

