L’8 marzo è la data che simboleggia la Giornata Internazionale della Donna, ma questa ricorrenza porta con sé anche il ricordo di una tragedia che colpì New York nel 1911. Una data che, nel corso degli anni, è diventata un simbolo di lotta per i diritti delle donne, ma anche una testimonianza di come la storia delle donne sia segnata da momenti difficili e dolorosi.

Le origini dell’8 marzo: la lotta delle donne per i diritti

Le radici della Giornata dell’8 marzo affondano nelle lotte delle donne negli Stati Uniti d’America e in Europa, che risalgono alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo. In quel periodo, le donne iniziarono a organizzarsi per migliorare le proprie condizioni lavorative e sociali, reclamando diritti civili, politici e sociali.

Nel 1908, a New York, un gruppo di lavoratrici tessili della International Ladies Garment Workers Union scese in piazza per protestare contro le drammatiche condizioni di lavoro nelle fabbriche. Le rivendicazioni includevano migliori salari, orari di lavoro più brevi e il diritto di voto. Queste donne erano preoccupate non solo per la loro sicurezza e le loro condizioni di vita, ma anche per il sistema di sfruttamento che le costringeva a lavorare in ambienti insicuri e privi di assistenza.

L’8 marzo non è quindi legato a un singolo incidente, ma a un periodo di crescente mobilitazione delle donne per i propri diritti.

La tragedia della Triangle Shirtwaist Factory e la lotta per la sicurezza sul lavoro

Sebbene l’8 marzo non sia direttamente legato all’incendio che devastò la Triangle Shirtwaist Factory, l’evento del 25 marzo 1911 segnò un punto di svolta nella lotta per la sicurezza sul lavoro e per i diritti delle lavoratrici tessili. L’incendio scoppiò all’interno della fabbrica di abbigliamento, un’industria che occupava principalmente donne. L’incidente è ricordato come uno dei più gravi disastri industriali nella storia degli Stati Uniti.

146 persone persero la vita, per lo più giovani donne, molte delle quali immigrate, che erano costrette a lavorare in condizioni estreme: lunghe ore di lavoro, salari bassi e ambienti rischiosi. Le misure di sicurezza erano pressoché inesistenti, e le porte della fabbrica erano solite essere bloccate per evitare che le lavoratrici uscissero prima della fine del turno.

Quando scoppiò l’incendio, infatti, le uscite erano sigillate e molte lavoratrici morirono sul colpo, mentre altre si gettarono dalle finestre, trovando successivamente la morte sul selciato sottostante.







L’incendio divenne simbolo della lotta per una maggiore sicurezza sul lavoro, un tema che si unì alla lotta delle donne per i loro diritti e per una protezione legale adeguata. Questo tragico episodio contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere per l’introduzione di leggi più severe in materia di sicurezza sul lavoro.

L’8 marzo e la nascita della Giornata Internazionale della Donna

Nel 1910, durante la Seconda Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste a Copenaghen, Clara Zetkin, leader del movimento femminista tedesco, propose di istituire una giornata internazionale per le donne. Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’emancipazione femminile, sulla lotta per il diritto di voto e contro le discriminazioni. La proposta venne accolta con entusiasmo e l’8 marzo venne scelto come data simbolica per celebrare la lotta al femminile.

Nonostante l’incendio alla Triangle Shirtwaist Factory non sia avvenuto l’8 marzo, il tragico episodio si legò successivamente alla Giornata Internazionale della Donna, che con il passare degli anni sarebbe diventata simbolo di una battaglia globale per i diritti delle donne e per la giustizia sociale.

Il riconoscimento ufficiale e l’importanza dell’8 marzo

La Giornata dell’8 marzo, nata come una commemorazione delle lotte femminili, iniziò a essere celebrata in vari paesi nel corso del XX secolo. Tuttavia, fu solo nel 1977 che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente le battaglie delle donne per l’uguaglianza, per il suffragio e contro la discriminazione e la violenza di genere.

Oggi, l’8 marzo è celebrato in tutto il mondo. In molte nazioni, è una giornata di manifestazioni, eventi e riflessioni sullo stato dei diritti delle donne. Questa giornata non è solo un momento per celebrare i progressi ottenuti, ma anche un’occasione per denunciare le disuguaglianze che ancora persistono e per ribadire che molte sfide sono ancora irrisolte, dalla parità salariale alla lotta contro la violenza sulle donne.

La giornata dell’8 marzo deve cogliere l’occasione per sensibilizzare e mettere in atto cambiamenti essenziali. I movimenti femministi continuano a chiedere parità, diritti e soprattutto sicurezza per tutte le donne, proprio come le lavoratrici della Triangle Shirtwaist Factory fecero più di un secolo fa.

Sophia Spinelli