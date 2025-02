Il 21 febbraio di ogni anno viene celebrata la Giornata Internazionale della Lingua Madre, un evento istituito dall’UNESCO per promuovere la diversità linguistica e proteggere le lingue del mondo. Questo giorno speciale si concentra sul valore inestimabile delle lingue, che non sono solo uno strumento di comunicazione, ma anche il riflesso di tradizioni, identità culturale e visioni del mondo proprie di ogni popolo. La Giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul pericolo di estinzione che minaccia molte lingue, mettendo in evidenza la necessità di tutelare questo patrimonio universale.

La linguistica come patrimonio culturale

Le lingue sono la chiave per comprendere la storia e la cultura di un popolo. Ogni lingua trasmette non solo un codice per la comunicazione, ma anche una visione unica della realtà, legata alle esperienze collettive, alle tradizioni e alle credenze di un gruppo. L’UNESCO ha sottolineato che, a livello mondiale, sono parlate circa 6.700 lingue, delle quali molte sono a rischio di scomparsa. In alcuni casi, una lingua può essere l’elemento che connette una comunità alla propria storia e alla propria identità.

Ad esempio, il tedesco è noto come la “lingua della filosofia”, grazie alla sua capacità di esprimere concetti complessi con una singola parola, come nel caso di Feierabend, che in tedesco descrive il momento di riposo dopo la giornata lavorativa, mentre in italiano richiederebbe l’uso di una frase intera. Questa specificità evidenzia come una lingua possa rivelare aspetti culturali profondi e ineguagliabili.

L’importanza di tutelare le lingue

Ogni lingua, come l’italiano o il bengalese, porta con sé una visione unica del mondo. Seppur il numero di lingue ufficiali sia limitato (circa 141), la varietà di dialetti, lingue locali e commistioni linguistiche porta il numero a oltre 6.700. Tuttavia, molte di queste lingue sono in via di estinzione, con il 40% della popolazione mondiale che non ha accesso a un’istruzione nella propria lingua madre. Questo fenomeno è particolarmente grave, poiché porta alla perdita delle tradizioni e dei saperi che sono contenuti nelle lingue originali.

Il 21 febbraio vuole ricordare l’importanza di trasmettere le lingue alle nuove generazioni. Senza una protezione adeguata, le lingue rischiano di scomparire, con conseguente perdita di parte della memoria storica dell’umanità.

Perché si celebra il 21 febbraio?

La scelta del 21 febbraio come data simbolica non è casuale. Questo giorno commemora una tragedia che si verificò nel 1952 in Bangladesh. Durante una protesta per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale, un gruppo di studenti fu ucciso dalla polizia pakistana. La lotta per il riconoscimento della propria lingua fu così significativa per loro che alcuni giovani sacrificarono la vita per difendere il diritto di parlare la loro lingua. Questo episodio doloroso ha reso il 21 febbraio un giorno di riflessione sul valore della lingua e sull’importanza di preservarla.

Minoranze linguistiche in Italia

L’Italia è un paese che vanta una ricca diversità linguistica, grazie alla sua storia di unificazione e alle diverse influenze culturali. Oltre alla lingua ufficiale, l’italiano, esistono numerosi gruppi che parlano lingue minoritarie. Queste lingue, che sono state tutelate dalla legge, rappresentano un patrimonio fondamentale per il nostro paese.

Nel Trentino-Alto Adige, ad esempio, il tedesco è parlato insieme all’italiano, con differenze linguistiche significative rispetto al tedesco parlato in Germania. In Val d’Aosta, il francese è parlato accanto all’italiano, mentre nelle regioni del Sud Italia si trovano intere comunità che parlano albanese. Questi sono gli Arbëreshë, discendenti degli albanesi che, a partire dal XV secolo, si sono stabiliti in Italia, mantenendo viva la loro lingua e tradizioni.

In alcune zone del Salento e della Calabria, il greco è ancora parlato, così come il sloveno è utilizzato nel Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle aree di confine. Queste minoranze linguistiche sono un esempio di come la lingua possa preservare l’identità culturale anche in un contesto nazionale condiviso.

La Giornata Internazionale della Lingua Madre, celebrata il 21 febbraio, ci invita a riflettere sul valore delle lingue, non solo come strumento di comunicazione, ma come veicolo di cultura, storia e tradizione. Le lingue, che siano minoritarie o maggioritarie, sono una risorsa fondamentale per il nostro mondo. La loro protezione e valorizzazione è un impegno collettivo che riguarda tutti, al fine di preservare la ricchezza e la diversità che esse rappresentano.

Vincenzo Ciervo