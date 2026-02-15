Nella ricorrenza del 15 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, il dibattito pubblico tende spesso a concentrarsi sulle criticità ancora aperte. Eppure, i dati più recenti restituiscono un quadro in cui i progressi compiuti meritano di essere raccontati con altrettanta enfasi. A fotografare la situazione è il “Primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale”, documento elaborato da FAVO insieme alle associazioni del proprio Gruppo di lavoro Onco-ematologia pediatrica, in sinergia con AIEOP , FIAGOP e la Federazione Cure Palliative .

L’oncologia pediatrica italiana rappresenta un ambito di eccellenza, capace di assicurare risultati terapeutici che fino a pochi decenni fa apparivano impensabili. L’aspetto più significativo è il tasso di guarigione, che oggi supera l’80% nei tumori dell’età evolutiva, con l’eccezione delle neoplasie ad alta letalità, come i gliomi ad alto grado e i sarcomi refrattari. Numeri che parlano di una rivoluzione silenziosa, costruita attraverso ricerca, organizzazione clinica e collaborazione tra istituzioni e associazioni.

Oltre 50.000 guariti

Tra i risultati più rilevanti vi è la crescita costante del numero di giovani e adulti che hanno superato la malattia. Si stima che oltre 50.000 persone guarite da un tumore pediatrico vivano oggi in Italia. Un traguardo non solo clinico, ma anche sociale, rafforzato dall’introduzione della legge sull’oblio oncologico, che consente a chi è guarito di non essere discriminato nell’accesso a mutui, assicurazioni o concorsi pubblici.

Il superamento dello stigma rappresenta un passaggio cruciale: guarire non significa soltanto sopravvivere, ma poter progettare il futuro senza il peso di una diagnosi passata. In questo senso, il riconoscimento normativo dell’oblio oncologico costituisce una conquista di civiltà, che si affianca ai successi terapeutici.

La rete dell’onco-ematologia pediatrica

Il rapporto ricorda come uno dei punti di forza del sistema italiano sia la rete di centri specializzati distribuiti sul territorio nazionale. L’integrazione tra strutture ospedaliere, laboratori di ricerca e associazioni di familiari ha contribuito a creare un modello capace di coniugare elevati standard clinici e presa in carico globale del minore e della sua famiglia.

La collaborazione tra realtà associative e comunità scientifica si traduce in percorsi assistenziali condivisi, protocolli terapeutici uniformi e in una costante attività di aggiornamento. L’onco-ematologia pediatrica, infatti, richiede competenze altamente specifiche e un approccio multidisciplinare che coinvolge oncologi, ematologi, chirurghi, radioterapisti, psicologi e specialisti delle cure palliative.

In particolare, l’integrazione con le reti di cure palliative garantisce un’attenzione costante alla qualità della vita, anche nei casi in cui la malattia presenti caratteristiche di maggiore aggressività.







Le neoplasie ad alta letalità

Nonostante i progressi, esistono ancora ambiti in cui la ricerca è chiamata a uno sforzo ulteriore. Alcune forme tumorali, come i gliomi ad alto grado o i sarcomi refrattari, mantengono una prognosi severa. Si tratta di patologie biologicamente complesse, spesso resistenti ai trattamenti convenzionali e caratterizzate da un’elevata aggressività.

In questi casi, l’innovazione terapeutica – dalle terapie mirate all’immunoterapia – rappresenta la frontiera su cui si concentrano investimenti e sperimentazioni cliniche. Il miglioramento delle tecnologie diagnostiche e la personalizzazione dei trattamenti costituiscono strumenti fondamentali per aumentare ulteriormente le percentuali di sopravvivenza.

La mobilità sanitaria

Se i dati clinici offrono motivi di soddisfazione, il rapporto richiama l’attenzione su una problematica persistente: la mobilità sanitaria. Una quota significativa di pazienti pediatrici è costretta a spostarsi dalla propria regione di residenza per accedere a cure adeguate. Questo fenomeno riguarda in particolare le aree del Mezzogiorno, dove la disponibilità di centri altamente specializzati risulta inferiore rispetto al Centro-Nord.

La migrazione sanitaria comporta costi economici e psicologici rilevanti per le famiglie, già provate dalla diagnosi. Trasferimenti prolungati, interruzione della quotidianità, lontananza dalla rete di supporto sociale rappresentano fattori che incidono profondamente sul benessere complessivo del nucleo familiare.

Ridurre le disuguaglianze territoriali significa investire in infrastrutture, formazione e coordinamento, affinché ogni bambino possa ricevere cure di eccellenza senza dover lasciare il proprio contesto di vita.

La presa in carico del paziente pediatrico oncologico non si esaurisce nel trattamento medico. Il percorso di malattia coinvolge l’intera famiglia, richiedendo interventi di supporto psicologico, assistenza sociale e accompagnamento scolastico. Le associazioni di genitori e di ex pazienti svolgono un ruolo determinante nel garantire accoglienza, informazioni e servizi complementari.

Ricerca e innovazione

Il miglioramento delle percentuali di guarigione è strettamente legato agli investimenti in ricerca clinica e traslazionale. L’Italia partecipa attivamente a protocolli internazionali e studi multicentrici, che consentono di condividere dati, competenze e nuove strategie terapeutiche.

Le prospettive future includono lo sviluppo di terapie sempre più mirate, capaci di colpire specifiche alterazioni molecolari, riducendo al contempo gli effetti collaterali a lungo termine. Un aspetto, quest’ultimo, particolarmente rilevante in età pediatrica, dove la qualità della sopravvivenza assume un peso decisivo.

Parallelamente, cresce l’attenzione verso il follow-up dei lungo-sopravviventi, per monitorare eventuali complicanze tardive e promuovere stili di vita salutari.

I risultati raggiunti dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Superare l’80% di guarigioni significa restituire prospettive di vita a migliaia di bambini e adolescenti ogni anno. Tuttavia, la battaglia non è conclusa: le disparità territoriali e le forme tumorali più aggressive richiedono un impegno costante.

Patricia Iori