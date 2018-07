Oggi, venerdì 6 luglio, si celebra in diverse città d’Italia e del mondo la Giornata mondiale del bacio. In molte piazze sono state organizzate manifestazioni e iniziative per celebrare questo evento.

Istituita ufficialmente in Gran Bretagna nel 2006, oggi la Giornata mondiale del bacio si celebra in tutto il mondo. Simbolo di affetto, il bacio svolge un ruolo importante, non solo per la salute fisica ma anche per quella psicologica.

Un gesto abituale con cui viviamo e che mettiamo in pratica in modo automatico, senza mai pensare a cosa si nasconde sotto.

Secondo uno studio inglese il bacio richiede il coordinamento di 146 muscoli, tra cui 34 facciali e 112 posturali. Oltre a far bruciare calorie è un antistress naturale, perché riduce i livelli di cortisolo, considerato ‘l’ormone dello stress’. Migliora l’umore, riducendo ansia ed aumentando la nostra autostima.

Di baci ce ne sono tipologie infinite: da quello complice tra amici a quello passionale, il cosiddetto “french kiss”. Ma c’è pure il bacio traditore, quello veloce di saluto, e quello tenero che si scambiano mamma e figlio.

Molte sono le scene di alcuni film e le tele dipinte da grandi pittori che narrano di questo gesto. Alcuni hanno fatto grande la letteratura e il cinema: un esempio la scena finale di Via col vento (1939) o nel film cult Dirty Dancing – Balli proibiti (1987).

“Spontaneo fu invece il Kiss in Times Square tra il marinaio e l’infermiera alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre nel mondo dell’arte subito viene alla mente il quadro dipinto da Francesco Hayez, Il bacio, prima della guerra d’Indipendenza“.

Inoltre alcune “ricerche mostrano come baciarsi di frequente possa allungare la vita fino a 5 anni”.

Per molte culture il bacio non è visto in maniera positiva come a noi Occidentali. In Cina, per esempio, è vietato perché ritenuto un gesto antigienico. Nella popolazione africana dei Masai, il bacio è un atto impuro. Per ultimo il Giappone, che considera il gesto di poca educazione, se non è praticato in privato.

Eleonora Moneta