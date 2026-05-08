Ogni anno, l’8 maggio, il mondo si ferma per ricordare la Giornata mondiale del tumore ovarico. Una ricorrenza internazionale che non rappresenta soltanto un momento commemorativo, ma soprattutto un’occasione per informare, sensibilizzare e incoraggiare la prevenzione. Anche in Italia la giornata assume un forte valore simbolico grazie a una campagna ormai riconoscibile in molte città del Paese: “Mi illumino di tiffany”.

Per una notte intera, edifici storici, piazze, monumenti e sedi istituzionali vengono illuminati di verde acqua, tonalità scelta come emblema della lotta contro questa malattia. Il colpo d’occhio è suggestivo, ma il messaggio che accompagna l’iniziativa è ancora più importante: rompere il silenzio intorno a un tumore che continua a essere scoperto in fase avanzata nella maggior parte dei casi.

Una malattia difficile da riconoscere

Il tumore ovarico è considerato tra i più complessi da diagnosticare precocemente. A differenza di altre forme oncologiche, infatti, non presenta sintomi specifici nelle fasi iniziali e questo contribuisce a ritardarne l’individuazione. Secondo i dati diffusi dalle associazioni e dagli specialisti del settore, circa il 70% delle diagnosi avviene quando la malattia è già in stadio avanzato.

Uno dei principali ostacoli è rappresentato proprio dalla natura dei sintomi, spesso generici e facilmente confondibili con disturbi comuni. Gonfiore addominale persistente, senso di sazietà precoce, dolore pelvico, alterazioni intestinali o aumento della frequenza urinaria possono essere segnali da non sottovalutare, soprattutto se si protraggono nel tempo. Tuttavia, proprio perché molto diffusi anche in condizioni non gravi, vengono frequentemente ignorati o attribuiti ad altre problematiche.

La conseguenza è che molte donne arrivano all’attenzione degli specialisti quando il tumore si è già diffuso oltre le ovaie, rendendo il percorso terapeutico più complesso.

Il significato della campagna “Mi illumino di tiffany”

La scelta del colore tiffany non è casuale. Il verde acqua è diventato negli anni il simbolo internazionale della consapevolezza sul tumore ovarico, così come il rosa identifica la lotta contro il tumore al seno. Illuminare monumenti e luoghi simbolici significa trasformare lo spazio urbano in un veicolo di informazione collettiva.

L’iniziativa italiana coinvolge ogni anno numerosi comuni, istituzioni, enti culturali e associazioni di volontariato. Fontane, municipi, castelli, torri medievali, teatri e basiliche si colorano contemporaneamente, creando una rete ideale che unisce il Paese nella stessa battaglia civile e sanitaria.

Dietro il valore estetico dell’evento esiste però una precisa finalità sociale: spingere l’opinione pubblica a parlare di prevenzione, diagnosi precoce e ricerca scientifica. La campagna vuole anche sostenere le pazienti e le loro famiglie, offrendo visibilità a una realtà che troppo spesso resta confinata nella dimensione privata della sofferenza.

L’importanza della diagnosi tempestiva

Quando il tumore ovarico viene individuato nelle fasi iniziali, le probabilità di successo delle cure aumentano sensibilmente. Per questo motivo medici e associazioni insistono sulla necessità di ascoltare il proprio corpo e rivolgersi tempestivamente a uno specialista in presenza di sintomi persistenti.

Non esiste ancora uno screening universale efficace quanto la mammografia per il tumore al seno o il Pap test per il tumore della cervice uterina. Questa assenza rende ancora più fondamentale la consapevolezza individuale e il monitoraggio clinico nei soggetti considerati a rischio.

Particolare attenzione viene riservata alle donne con familiarità per tumori ovarici o mammari, soprattutto in presenza di mutazioni genetiche come quelle dei geni BRCA1 e BRCA2. In questi casi i percorsi di prevenzione possono includere controlli più frequenti, consulenze genetiche e strategie personalizzate di sorveglianza.

Negli ultimi anni la medicina ha comunque compiuto passi avanti significativi sia sul piano terapeutico sia nella comprensione biologica della malattia. Le nuove terapie mirate e l’approccio multidisciplinare stanno contribuendo a migliorare l’aspettativa e la qualità della vita delle pazienti.

La comunità scientifica continua a investire risorse nello studio del tumore ovarico con l’obiettivo di sviluppare strumenti diagnostici più precoci e trattamenti sempre più efficaci. Le innovazioni in campo genetico e molecolare stanno aprendo scenari incoraggianti.

Negli ultimi anni si sono diffuse terapie personalizzate che agiscono su specifiche alterazioni genetiche delle cellule tumorali. L’introduzione degli inibitori di PARP, ad esempio, ha rappresentato una delle evoluzioni più importanti nel trattamento di alcune forme di carcinoma ovarico associate a mutazioni genetiche.

Parallelamente cresce l’attenzione verso l’immunoterapia e verso protocolli capaci di integrare chirurgia, chemioterapia e farmaci biologici in modo sempre più mirato. La ricerca non si limita soltanto alla sopravvivenza, ma punta anche a ridurre gli effetti collaterali delle cure e a migliorare il benessere psicologico delle pazienti.







Il ruolo delle associazioni e delle testimonianze

Accanto ai medici e ai ricercatori, un ruolo fondamentale è svolto dalle associazioni di pazienti. Sono realtà che offrono supporto psicologico, orientamento sanitario e attività di informazione. Molte donne trovano proprio in questi gruppi uno spazio di ascolto e condivisione capace di alleggerire il peso della malattia.

Le testimonianze pubbliche hanno contribuito negli anni ad aumentare l’attenzione sul tema. Raccontare la propria esperienza significa aiutare altre persone a riconoscere i segnali e a non sentirsi sole durante il percorso di cura. La narrazione personale diventa così uno strumento di sensibilizzazione potente quanto una campagna istituzionale.

Anche i social network hanno ampliato la diffusione del messaggio, consentendo di raggiungere fasce di popolazione sempre più ampie, soprattutto tra le giovani generazioni. Hashtag dedicati, video informativi e iniziative online accompagnano ormai le illuminazioni dei monumenti, trasformando la giornata in un evento collettivo partecipato anche nel mondo digitale.

Le città italiane si tingono di verde acqua

Da nord a sud, numerosi comuni italiani aderiscono ogni anno alla campagna di sensibilizzazione. Le immagini dei monumenti illuminati vengono condivise sui media e sui social, contribuendo ad amplificare il messaggio.

L’adesione delle istituzioni locali rappresenta un segnale importante di vicinanza alle pazienti e alle famiglie coinvolte dalla malattia. Ogni edificio illuminato diventa un invito a non ignorare il problema e a sostenere la prevenzione.

Il coinvolgimento del patrimonio artistico e architettonico italiano aggiunge inoltre una forte componente emotiva all’iniziativa. Le luci color tiffany trasformano luoghi simbolici della storia e della cultura in strumenti di comunicazione sociale, capaci di attirare l’attenzione anche di chi normalmente non si confronta con temi sanitari.

Rompere il silenzio per salvare vite

Il messaggio più forte della Giornata mondiale del tumore ovarico resta quello della consapevolezza. Parlare della malattia significa aumentare le possibilità di diagnosi precoce e favorire una maggiore attenzione ai sintomi.

La luce tiffany che illumina monumenti e piazze non è soltanto un gesto simbolico. È il segno di una battaglia culturale e sanitaria che punta a rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto. Una battaglia che coinvolge medici, ricercatori, istituzioni, associazioni e cittadini nella costruzione di una maggiore coscienza collettiva attorno a una malattia che continua a colpire migliaia di donne ogni anno.

Patricia Iori