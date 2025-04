Come può la creatività determinare il progresso e, in contemporanea, rimediare alla rigidità del sistema educativo?

Il 21 aprile, Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, è alle porte. Cogliamo l’occasione per discutere il pensiero dell’educatore e scrittore britannico Sir Kenneth Robinson, conosciuto in tutto il mondo per le sue idee sovversive riguardo l’educazione e la creatività. Ha contribuito con le sue opere letterarie, il suo operato nel mondo delle istituzioni educative e il suo famosissimo TED Talk “Do Schools Kill Creativity?” a diffondere una nuova consapevolezza: la creatività è una risorsa essenziale per la nostra evoluzione. Come sostenuto nei testi The Element e Out Of Our Minds, questa caratteristica è propedeutica all’evoluzione educativa e sociale dell’individuo. Capita spesso di pensare che si tratti di una dote innata che poche persone possiedono, confinandola spesso agli ambiti artistici.

Ma è realmente così? O tutti possono svilupparla?

Quasi tutte le generazioni che hanno avuto modo di interfacciarsi con il sistema educativo tradizionale sanno bene come esso tenda a limitare la creatività. A questo proposito, l’educatore britannico si esprime sostenendo che la creatività sia una capacità intrinseca a ognuno di noi e che dovrebbe essere coltivata da tutti, indipendentemente dal proprio percorso educativo.

Come possiamo accrescere la creatività all’interno di un modello educativo che spesso si limita a privilegiare un solo metodo di apprendimento? Quante volte a scuola le materie artistiche vengono escluse o limitate a favore di discipline scientifiche e linguistiche?

Robinson sostiene che al centro del processo formativo deve esserci l’inclusività. Siamo tutti esseri umani, e ognuno di noi è diverso. Ci viene sempre detto che è la nostra diversità a renderci unici e quanto sia importante imparare a valorizzarla.

La stessa cosa deve valere per la creatività: dobbiamo iniziare a darle valore

È risaputo che il progresso è sempre stato l’elemento cardine della società e avviene grazie a persone inclini all’inventiva. Robinson individua nella creatività la forza che muove la nostra società verso l’evoluzione sociale, economica e culturale.

La capacità creativa rappresenta un aspetto centrale della propria individualità, ma deve essere il mezzo attraverso il quale la società può crescere.

Perché ciò non accade all’interno del nostro sistema educativo?

Il nostro sistema, basato sul modello industriale, favorisce una sostanziale conformità. In quanto esseri umani, diversi l’uno dall’altro, possediamo modelli di apprendimento “personalizzati” e talenti che non possono essere gli stessi per tutti. Sarà capitato anche a te di notare come questo sistema manchi di inclusività: non si fa abbastanza spazio per accogliere tutte le diverse forme di intelligenza esistenti.

Non sarebbe allora fondamentale formare gli studenti utilizzando un metodo il più aperto possibile, rispettando le singole differenze?

Le istituzioni devono supportare lo studente nello sviluppo della propria unicità e delle espressioni individuali. Come sostenuto dall’educatore Robinson, lo spirito creativo arricchisce l’individuo e, ancor di più, arricchisce il suo contributo alla collettività. Per rimanere al passo con le continue innovazioni, il sistema deve essere in grado di sostenere il processo creativo di ogni individuo.

Perché, proprio oggi, nella Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, ricordiamo il signor Robinson?

È lui a spiegarci, con i suoi stimolanti scritti e le sue avvincenti TED Talk, come il pensiero creativo rientri nelle fondamenta di una società sempre in movimento. Infatti, come noi, è stato membro di questa società, la conosce bene, ma vuole offrirci una pausa di riflessione da questa agitazione, portando l’attenzione su un aspetto che tutti, me compresa, tendiamo a sottovalutare.

È capitato un po’ a tutti di vederla come una qualità che o la si possiede o non la si possiede. Il più delle volte, va cercata nelle cose che amiamo fare e successivamente va coltivata. Dominarla non è facile, ma se tu, lettore, riesci a farlo, ti renderai presto conto di come essa giochi un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Ti accorgerai di come l’istruzione influisca sull’esaltazione della creatività.

In fondo, l’uomo è sempre stato incline alla creatività; quindi, perché non iniziamo a darle il valore che merita?

Giulia Ortaggio